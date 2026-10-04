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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σκοτεινό παρελθόν του συγκυβερνήτη της FlyDubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ο Χαμάμ αλ Χαμάμι, 29 ετών, είχε εργαστεί στο παρελθόν ως πιλότος στην Oman Air, από την οποία απολύθηκε λόγω εμπλοκής του με απόψεις που θεωρήθηκαν ριζοσπαστικές, σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης που επικαλείται το Bloomberg.

Η αποκάλυψη αναμένεται να προκαλέσει νέα ερωτήματα για τους ελέγχους ασφαλείας και το ιστορικό προσλήψεων της FlyDubai, καθώς ο 29χρονος κατάφερε στη συνέχεια να εργαστεί στην αεροπορική εταιρεία, η οποία αποτελεί αδελφή εταιρεία της Emirates.

Επίθεση με τσεκούρι μέσα στο πιλοτήριο

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να πραγματοποιήσει «τρομοκρατική ενέργεια», επιτιθέμενος στον συνάδελφό του με τσεκούρι που φυλασσόταν στο πιλοτήριο για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, στη συνέχεια επιχείρησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Στην πτήση επέβαιναν περισσότεροι από 170 επιβάτες. Το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια σε περιφερειακό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας στις 30 Σεπτεμβρίου, αφού επιβάτες και μέλη εφεδρικού πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροσκάφος επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον 29χρονο και συνέβαλαν στη σταθεροποίηση του αεροπλάνου.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν αναφέρει ότι οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Άμπου Ντάμπι, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερωτήματα για το πώς προσελήφθη στη FlyDubai

Το γεγονός ότι ο αλ Χαμάμι είχε προηγουμένως απολυθεί από την Oman Air λόγω ριζοσπαστικών απόψεων αναμένεται να στρέψει το ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να περάσει τους ελέγχους και να προσληφθεί στη FlyDubai.

Ο διευθύνων σύμβουλος της FlyDubai, Γκάιθ Αλ Γκάιθ, είχε δηλώσει ότι παραμένουν «πολλά ερωτήματα» σχετικά με όσα συνέβησαν στην πτήση FZ1073, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας ώστε να εξακριβωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει τη λίστα των επιβατών και των μελών του πληρώματος.

Η ισραηλινή διάσταση της υπόθεσης

Η παρουσία ενός πιλότου από το Ομάν σε αεροσκάφος με προορισμό το Τελ Αβίβ είχε ήδη προκαλέσει ανησυχίες στο Ισραήλ για πιθανό κενό ασφαλείας, καθώς το Ισραήλ και το Ομάν δεν διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις, γεγονός που περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών της μίας χώρας στην άλλη.

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ Μίρι Ρέγκεβ χαρακτήρισε την υπόθεση «σαφή παραβίαση της συμφωνίας» και ζήτησε από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ να διεξαγάγει έρευνα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε το Σάββατο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «πάρα πολλά» άγνωστα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο ο δράστης να διαθέτει δεύτερη υπηκοότητα.

Κατά τον ίδιο, μεταξύ των στόχων του δράστη ενδέχεται να ήταν και η υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αναζητούν τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις

Η έρευνα για την πτήση FZ1073 επικεντρώνεται πλέον στα κίνητρα του συγκυβερνήτη, καθώς και στο ενδεχόμενο να υπήρχαν άλλα πρόσωπα ή οργανώσεις που συνδέονταν με την επιχείρηση.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας των ΗΑΕ Χαμάντ Αλ Σαμσί ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέσω του κρατικού πρακτορείου WAM ότι οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση και τυχόν διασυνδέσεις του δράστη.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται τεχνικές εξετάσεις στα φυσικά και ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τόσο την προετοιμασία όσο και τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

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