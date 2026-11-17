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Το Ιράν απείλησε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον πολιτικών υποδομών που βρίσκονται κοντά σε αμερικανικές ή ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις, εάν οι δύο χώρες στοχοποιήσουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι τελευταίες δηλώσεις της Τεχεράνης αναδεικνύουν τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς οι συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο και οι επιθέσεις χαμηλής έντασης συνεχίζονται. Την Τρίτη, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Μπαχρέιν για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διερευνούν πληροφορίες σχετικά με πιθανά ιρανικά σχέδια επίθεσης στην Ουάσινγκτον.

«Νέος κανόνας: Κάθε φράγμα, λιμάνι ή σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά σε αμερικανική ή ισραηλινή βάση θεωρείται εγκατάσταση διπλής χρήσης», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Γκαλιμπάφ απαντούσε σε δημοσίευμα των New York Times, το οποίο, επικαλούμενο ανώνυμους αναλυτές, ανέφερε ότι πολλές εγκαταστάσεις υδάτινων υποδομών στο Ιράν «ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τη στρατιωτική ενίσχυση της χώρας».

«Θα εφαρμόσουμε τη λογική σας με συνέπεια και χωρίς διακρίσεις», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

Παρότι το δημοσίευμα των New York Times δεν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανατινάξουν ιρανικά φράγματα, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα, από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, να πλήξει πολιτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές θα συνιστούσαν κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο Τραμπ έχει πρόσφατα υποβαθμίσει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, ωστόσο δηλώνει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εκτελέσουν μια τέτοια εντολή.

Μια τρίτη αμερικανική ναυτική δύναμη με επικεφαλής αεροπλανοφόρο έφτασε τη Δευτέρα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, διευρύνοντας τις στρατιωτικές επιλογές του Τραμπ, μεταδίδει το Bloomberg.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές αρχές διερευνούν εάν το Ιράν σχεδιάζει επίθεση στην Ουάσινγκτον, μετά από δημοσίευμα του CNN, σύμφωνα με το οποίο πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν καταρτίζει σχέδια για τη στοχοποίηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησης, μέσω της πυροδότησης μιας «βρόμικης βόμβας» ή της χρήσης χημικού όπλου στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Το εξετάζουμε», δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Τρίτης στη Μανίλα, όπου συναντά τους ομολόγους του από την Ιαπωνία, την Ινδία και την Αυστραλία. «Εάν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, θα πληρώσουν τίμημα που καμία χώρα δεν έχει πληρώσει ποτέ στο παρελθόν».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση παραμένει σε επαγρύπνηση για την παρακολούθηση οποιασδήποτε απειλής, «αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας».

Το Κατάρ, ο βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας την Τρίτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξεύρεσης διπλωματικής διεξόδου από τη σύγκρουση. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε επίσης με τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον του συστήματος ραντάρ στη βάση Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους στο Telegram. Όπως ανέφεραν, η επίθεση αποτέλεσε απάντηση στη «συνεχιζόμενη παραβίαση» του ιρανικού εναέριου χώρου από αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης τις αρχές του Μπαχρέιν να αποφύγουν οποιαδήποτε «συνεργασία» σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι από τις επιθέσεις δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του προσωπικού και δεν προκλήθηκαν ζημιές σε εξοπλισμό. Νωρίτερα, το Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν.