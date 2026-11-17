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Στη σύνοδο κορυφής των ηγετών των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, στο πλαίσιο της συνάντησης των 21 μελών του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν, το τεχνολογικό κέντρο της νότιας Κίνας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον.

Το APEC ιδρύθηκε το 1989 στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την Κανμπέρα, ως μια άτυπη πρωτοβουλία διαλόγου μεταξύ 12 μελών και έχει εξελιχθεί στο κορυφαίο οικονομικό φόρουμ της περιοχής για την ενίσχυση των δεσμών με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, του εμπορίου και των επενδύσεων.

Αντιπροσωπεύοντας περίπου το 62% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου, η ομάδα των «οικονομικών μελών» επιτρέπει τη συμμετοχή του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν.

Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει την Ινδία, την πιο πολυπληθή χώρα του κόσμου. Το APEC λειτουργεί με βάση μη δεσμευτικές υποχρεώσεις που επιτυγχάνονται αυστηρά με ομοφωνία, ενώ οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε εθελοντική βάση. Η Σύνοδος του APEC έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Η Κίνα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα ποιοι θα παρευρεθούν, αλλά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που αναμένεται να παρευρεθούν.

Οι ηγέτες του Καναδά, της Αυστραλίας, του Μεξικό και της Ινδονησίας αναμένεται επίσης να παρευρεθούν, μαζί με εκείνους της Μαλαισίας, της Νότιας Κορέας και του Βιετνάμ, μεταξύ των χωρών της Ασίας-Ειρηνικού.

Η Ταϊβάν έχει ορίσει τον Σταν Σι, ιδρυτή της Acer, ως απεσταλμένο της. Το Τόκιο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα παραστεί η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. Η Νέα Ζηλανδία επιβεβαίωσε επίσηςότι θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον.

Οι οικονομικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, όπως οι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια, τις εμπορικές ροές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τον πληθωρισμό, αποτελούν σημαντικά ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πιθανή συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Η Κίνα διστάζει να συμμετάσχει σε συζητήσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό, καθώς διαθέτει λιγότερα πυρηνικά όπλα από τις άλλες δύο χώρες, σύμφωνα με αναλυτές. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα επιδιώξουν επίσης να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά όχι απαραίτητα η Κίνα, προσέθεσαν σύμφωνα με το Reuters.

Ένα βασικό θέμα είναι να διαπιστωθεί αν οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας μπορούν να παραμείνουν σταθερές. Και οι δύο πλευρές υστερούν ως προς τις δεσμεύσεις τους για μια παρατεταμένη εμπορική εκεχειρία, σύμφωνα με αναλυτές. Οι προμήθειες σπάνιων γαιών, η τεχνητή νοημοσύνη και οι δασμοί είναι επίσης πιθανό να συμπεριληφθούν στην ατζέντα, ενώ οι πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν θα παρακολουθούνται στενά.

Οι εντάσεις στις σχέσεις Ιαπωνίας-Κίνας συνεχίζονται από τότε που η πρωθυπουργός Τακαΐτσι εξόργισε το Πεκίνο τον Νοέμβριο του 2025, υπονοώντας ότι η Ιαπωνία θα μπορούσε να αναπτύξει τις ένοπλες δυνάμεις της, εάν μια κινεζική κίνηση εναντίον της γειτονικής Ταϊβάν απειλούσε επίσης το έδαφός της.

Οι σχέσεις Κίνας-Φιλιππίνων θα παρακολουθούνται επίσης στενά εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην αμφισβητούμενη θαλάσσια οδό της Νότιας Κίνας.

Τα μέλη του APEC είναι η Αυστραλία, το Μπρουνέι, ο Καναδάς, η Χιλή, η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Μαλαισία, το Μεξικό, η Νέα Ζηλανδία, η Παπούα Νέα Γουινέα, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ.