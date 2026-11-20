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Η Όλγα ξύπνησε απότομα από μια έκρηξη τόσο ισχυρή που το κτίριο όπου βρισκόταν το διαμέρισμά της σειόταν, ενώ τα παράθυρα και τα έπιπλα έτρεμαν. Κοιτάζοντας έξω, είδε μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται από ένα εργοστάσιο στρατιωτικού εξοπλισμού που μόλις είχε χτυπηθεί από πύραυλο.

Η Όλγα δεν ζει στο Κίεβο, στη Χερσώνα ή σε οποιαδήποτε άλλη ουκρανική πόλη που βομβαρδίζεται εδώ και χρόνια από τις δυνάμεις του Πούτιν. Πρόκειται για το Κίροφ, μια ρωσική πόλη περίπου 800 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, γνωστή για το μοναστήρι του 16ου αιώνα της και όχι ως περιοχή σε εμπόλεμη ζώνη.

Η πυραυλική επίθεση ήταν μία από τις πολλές που έχουν προκαλέσει αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων εντός της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες. Φέρνουν τον πόλεμο του Πούτιν στο κατώφλι του, αφού είχε υποσχεθεί μια γρήγορη και ένδοξη νίκη.

Από τότε που οι ουκρανικές επιθέσεις εντάθηκαν στα μέσα του καλοκαιριού, άτομα εντός της Ρωσίας σκοτώνονται σχεδόν κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Εν τω μεταξύ, καθώς η Ρωσία ετοιμαζόταν να ξαναρχίσει τις τριμερείς διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στο Άμπου Ντάμπι αυτή την εβδομάδα, εμπιστευτικά στοιχεία που υποκλάπηκαν από τη ρωσική στατιστική υπηρεσία έδειξαν ότι περίπου 400.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί πολεμώντας στην Ουκρανία. Πρόκειται για μια κλίμακα στρατιωτικών απωλειών που η χώρα δεν έχει βιώσει από τον Β’ ΠΠ.

Από πολλές απόψεις, η ρωσική κοινωνία αντιμετωπίζει τις απώλειες από τον τρέχοντα πόλεμο με βάση αυτό το πλαίσιο αναφοράς και υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια ότι οι Ρώσοι συνηθίζουν πλέον τις απώλειες αμάχων με την ίδια παθητικότητα.

Στην περιοχή της Μόσχας, οι ήχοι του πολέμου ακούγονται κάθε μέρα, όπως τόνισε η Ξένια, 71 ετών, συνταξιούχος από την πόλη Κολόμνα, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας. «Κάθε βράδυ ακούμε τα συστήματα αεροπορικής άμυνας, τα παράθυρα τρέμουν, οι συναγερμοί των αυτοκινήτων χτυπάνε και τα σκυλιά γαβγίζουν από φόβο», είπε.

Τα ουκρανικά drones και οι πύραυλοι μπορούν πλέον να χτυπήσουν σε απόσταση έως και 3.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα, θέτοντας σχεδόν το ήμισυ της Ρωσίας εντός εμβέλειας.

Τουλάχιστον 487 άμαχοι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένο ρωσικό έδαφος, αριθμός περίπου διπλάσιος από τον συνολικό αριθμό για ολόκληρο το 2025, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg.

Οι θάνατοι αμάχων στη Ρωσία παραμένουν ένα κλάσμα εκείνων που υπέστη η Ουκρανία, όπου τουλάχιστον 328 άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις μόνο τον Σεπτέμβριο. Στις 2 Νοεμβρίου, ρωσική επίθεση χτύπησε ένα πρώην σχολείο που χρησιμοποιούνταν για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους, ενώ δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το Κρεμλίνο προσπαθεί να περιορίσει τον εσωτερικό πολιτικό αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων. Οι αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις συνέπειες σημαντικών επιθέσεων τείνουν να είναι σύντομες και το τηλεοπτικό υλικό είναι σπάνιο.

Τα ποσοστά αποδοχής του Πούτιν έπεσαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν και ανακάμπτουν επειδή το κοινό βλέπει την κλιμάκωση του πολέμου μέσα από το πρίσμα ότι «η Δύση ανάγκασε τη Ρωσία να πολεμήσει», σύμφωνα με τον Ντένις Βόλκοφ, διευθυντή του ανεξάρτητου Levada Center στη Μόσχα.

Καθώς η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά καθημερινά ουκρανικές πόλεις και υποδομές πολιτών, το Κίεβο στοχεύει επίσης ένα ευρύτερο φάσμα στόχων εντός της Ρωσίας.

Πέρα από τα διυλιστήρια πετρελαίου, η Ουκρανία χτύπησε δεκάδες αποθήκες που λειτουργούν οι «Wildberries» και «Ozon», οι μεγαλύτεροι διαδικτυακοί λιανοπωλητές της Ρωσίας. Κτίρια κατοικιών επίσης υφίστανται ζημιές πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν.

Τον περασμένο μήνα, η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τρία κέντρα δεδομένων που λειτουργεί η «Yandex», η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας της Ρωσίας. Οι επιθέσεις διέκοψαν προσωρινά τις υπηρεσίες cloud, τις πληρωμές, τις παραδόσεις, τις εφαρμογές ταξί, την πλοήγηση και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα η Ουκρανία μπορεί να διαταράξει την εξαιρετικά ψηφιοποιημένη καθημερινότητα της Ρωσίας.

Ο πόλεμος έχει επίσης σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τον πληθυσμό. Τα νοικοκυριά έχουν πληγεί από υψηλότερους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και αντιμετωπίζουν αυξανόμενους φόρους, καθώς η κυβέρνηση αναζητά πρόσθετους τρόπους για να στηρίξει τις αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες.

Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια συνέβαλαν στην οξεία έλλειψη βενζίνης, ενώ οι επιθέσεις σε αποθήκες ανάγκασαν τους λιανοπωλητές να επανεξετάσουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους, αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη και εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές.

Για την Ξένια στην Κολόμνα, όμως, πρόκειται απλώς για θέμα προσαρμογής. Ανήκει στη φάλαγγα των Ρώσων, ιδίως εκείνων με πιο παραδοσιακές απόψεις και ισχυρότερες αναμνήσεις από τη σοβιετική εποχή, οι οποίοι φαίνονται πιο διατεθειμένοι να προσαρμοστούν.

«Αποθηκεύσαμε περισσότερα τρόφιμα, αποθηκεύουμε ακόμη και νερό στο υπόγειο, αγοράσαμε μια φιάλη αερίου, έχουμε φακούς και εφοδιαστήκαμε με κεριά, για κάθε ενδεχόμενο», είπε. «Έχουμε πόλεμο.»