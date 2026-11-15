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Σε νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Μπαχρέιν προχώρησε το Ιράν την Κυριακή, στοχεύοντας αεροπορική βάση με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον ένατο μήνα του.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν έξι drones εναντίον της βάσης ελικοπτέρων στη Ρίφα, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση απάντηση στην «κατάφωρη επιθετικότητα του αμερικανικού στρατού».

Οι αρχές του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν σειρά ιρανικών εναέριων επιθέσεων και κατέστρεψαν τα εισερχόμενα βλήματα. Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι τα πλήγματα ήταν επιτυχή, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Πρόκειται για την πρώτη άμεση ιρανική επίθεση στο Μπαχρέιν εδώ και αρκετές εβδομάδες, με την ένταση στον Περσικό Κόλπο να παραμένει υψηλή, παρά τα τελευταία μηνύματα αποκλιμάκωσης.

Η επίθεση σημειώνεται ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποφύγει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εφόσον δεν υπάρξουν νέες προκλήσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας

Παρά τη νέα στρατιωτική επιχείρηση, η ιρανική ηγεσία επιμένει ότι υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο δρόμος για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεχθούν τους «λογικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν προτίθεται να παραμείνει επ’ αόριστον σε μια κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιθέσεις, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι εκείνες που θα «καθορίσουν τη γεωγραφία της μάχης», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιχειρήσεων.

Στενά του Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Παρά τα μηνύματα για πιθανή συμφωνία, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίλυση των βασικών διαφορών τους.

Στα μεγαλύτερα εμπόδια συγκαταλέγονται το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά πλοίων που προσκρούουν σε ναυτικές νάρκες σε διαύλους όπου ισχύουν περιορισμοί, γεγονός που συντηρεί την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Κατά την αρχική φάση του πολέμου, η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών συμμάχων στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Ιορδανία, το Ομάν και το Ιράκ.

Η νέα επίθεση στο Μπαχρέιν υπογραμμίζει την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ στρατιωτικής κλιμάκωσης και διπλωματικών πρωτοβουλιών, καθώς η προοπτική συμφωνίας εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιη.