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Σε νέο πλαίσιο συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα προχωρούν Κύπρος και Μπαχρέιν, με την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης που δημιουργεί τη βάση για στενότερες σχέσεις σε επίπεδο ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η συμφωνία αποτέλεσε το βασικό αποτέλεσμα της επίσημης επίσκεψης της υφυπουργού Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνας Χατζημανώλη στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, Sheikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa.

Το Μνημόνιο προβλέπει την ανάπτυξη πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον ναυτιλιακό κλάδο. Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Λευκωσία, καθώς επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της κυπριακής ναυτιλίας στην περιοχή του Κόλπου και να δημιουργήσει νέους διαύλους για την εξαγωγή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Κατά τη συνάντηση της Μαρίνας Χατζημανώλη με τον υπουργό Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν εξετάστηκαν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η διμερής συνεργασία. Το οικονομικό σκέλος βρέθηκε ακόμη πιο έντονα στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Κύπρια υφυπουργός, κατόπιν αιτήματος της ηγεσίας του Μπαχρέιν, με τον υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου της χώρας.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν την πορεία των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και διαπίστωσαν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον χώρο των ναυτιλιακών υπηρεσιών, έναν τομέα στον οποίο η Κύπρος διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία και σημαντική συσσώρευση τεχνογνωσίας. Η επίσκεψη εντάσσεται στην προσπάθεια εμβάθυνσης των σχέσεων των δύο χωρών, η οποία είχε αποκτήσει νέα δυναμική μετά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μπαχρέιν τον Ιανουάριο του 2026.

Στο πλαίσιο των επαφών της, η Μαρίνα Χατζημανώλη επισκέφθηκε το Khalifa Bin Salman Port, ένα από τα βασικά λιμάνια του Μπαχρέιν. Η κυπριακή αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από τη διαχειρίστρια APM Terminals Bahrain για τη λειτουργία και τις υποδομές του λιμένα, με ιδιαίτερη αναφορά στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας και στη ζώνη εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με στελέχη του Μπαχρέιν σχετικά με τα σχέδια ανάπτυξης του λιμανιού και τις προοπτικές του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου της χώρας.

Η επίσκεψη είχε και δεύτερο σκέλος συνεργασίας, αυτή τη φορά στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ο διευθύνων σύμβουλος του Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI), Ζαχαρίας Σιόκουρος, υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης με το Bahrain Polytechnic για συνεργασία στην έρευνα, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στην κυπριακή αποστολή συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Σταύρος Σταύρου, με τις επαφές να επεκτείνονται σε εκπροσώπους της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας του Μπαχρέιν, με στόχο τη διερεύνηση επενδυτικών και εμπορικών συνεργασιών. Την υφυπουργό Ναυτιλίας συνόδευε στις επίσημες συναντήσεις ο πρέσβης της Κύπρου στο Μπαχρέιν Ανδρέας Ηλιάδης.

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