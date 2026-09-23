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Η κυβέρνηση του Ισραήλ καταφέρθηκε χθες Τρίτη με πολύ σφοδρό τρόπο εναντίον όσων είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο Πρόεδρος της Γαλλίας επέκρινε ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη, ιδίως το κύμα βίας των εποίκων, κι έκρινε ότι η Χαμάς δεν είναι ενεργή στην περιοχή, όπου κυβερνά η -αποδυναμωμένη- Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της τοποθέτησης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να πάρει τον λόγο στη ΓΣ αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του «άγνοια» που όμως «δεν είναι δικαιολογία».

«Οι τρομοκράτες της Χαμάς διαπράττουν επιθέσεις εναντίον Εβραίων σχεδόν κάθε μέρα. Έχουν δολοφονήσει αμέτρητους ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία και Σαμάρεια», τόνισαν οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της Δυτικής Όχθης.

Ακόμη το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τον θάνατο από σφαίρες την Κυριακή, παραμονή της εβραϊκής εορτής Γιομ Κιπούρ, ισραηλινού έποικου, πατέρα έξι παιδιών, που είχε επίσης την υπηκοότητα της Γαλλίας, στη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι συνέλαβε τον παλαιστίνιο φερόμενο ως δράστη σε νοσοκομείο και ότι άνδρες του διεξήγαγαν έφοδο στο χωριό του. Υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου απαίτησε την εκτέλεσή του, δυνάμει νέου νόμου.

Εξτρεμιστές ισραηλινοί έποικοι επιτίθενται ολοένα πιο συχνά εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, καταγράφονταν σε ημερήσια βάση κάπου έξι βίαια επεισόδια που συνδέονται με ενέργειες εποίκων εναντίον Παλαιστινίων ή περιουσιακών στοιχείων τους ως περί τα μέσα του 2026.

Στην ομιλία του στο βήμα της ΓΣ, ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε επίσης την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, από όπου η Χαμάς προχώρησε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, την πιο πολύνεκρη από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο, πέρα από τις ενέργειες στη Δυτική Όχθη.

Διερωτήθηκε ποια θα είναι η «αξιοπιστία» της διεθνούς κοινότητας «αν συνεχίσουμε να μένουμε άπρακτοι» στη Λωρίδα της Γάζας κι έκανε λόγο για «θέαμα που μας ντροπιάζει όλους», επιχειρηματολογώντας ότι η λύση των δυο κρατών παραμένει αναγκαία προϋπόθεση για την «ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του σήμερα και αύριο».

Η σχέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Εμανουέλ Μακρόν είναι συγκρουσιακή, ειδικά αφότου ο Γάλλος Πρόεδρος πρωτοστάτησε πέρυσι στο περιθώριο της ΓΣ σε πρωτοβουλία κυρίως δυτικών κρατών για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

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