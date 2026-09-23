Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Από τη Silicon Valley στη Νέα Υόρκη αλλάζει το σκηνικό, όχι όμως και ο στόχος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά από τις επαφές με τη μεγάλη τεχνολογία σε έναν κύκλο συναντήσεων όπου το ενδιαφέρον μεταφέρεται ευθέως στο χρήμα: επενδυτές, τράπεζες και ενέργεια.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της ExxonMobil, την ώρα που η Αθήνα πιέζει για ταχύτερα βήματα στις έρευνες υδρογονανθράκων. Παράλληλα ακολουθούν επαφές με επενδυτές και, αργότερα, κλειστή συνάντηση με εκπροσώπους μεγάλων τραπεζών.

Η συγκυρία δεν είναι αδιάφορη. Η ενεργειακή ασφάλεια έχει επιστρέψει ψηλά στη διεθνή ατζέντα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν ξανά τις αγορές και η Ελλάδα θέλει να κεφαλαιοποιήσει τη βελτίωση της εικόνας της οικονομίας της.

Από το Stanford στις αγορές

Το οικονομικό μήνυμα είχε δοθεί λίγες ώρες νωρίτερα στο Stanford. Στη συζήτηση στο Hoover Institution μαζί με την Condoleezza Rice, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, στα πρωτογενή πλεονάσματα, στις ξένες επενδύσεις, στη μείωση της ανεργίας και στην ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.

Κράτησε μάλιστα ένα στοιχείο που στη Νέα Υόρκη έχει ιδιαίτερη σημασία: όπως ανέφερε, μέσα στην αναταραχή των διεθνών αγορών ομολόγων η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερις χώρες του G7.

Αυτό είναι και το χαρτί που παίρνει μαζί του στις συναντήσεις με τους ανθρώπους που αποφασίζουν πού θα κατευθύνουν κεφάλαια.

Exxon και τα γρήγορα βήματα

Το ενεργειακό ραντεβού με την ExxonMobil έχει ιδιαίτερο βάρος. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη δείξει ότι θέλει ταχύτερη υλοποίηση των ενεργειακών σχεδίων. Στις επαφές που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου στο Χιούστον με ExxonMobil και Chevron, το μήνυμα ήταν η επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων, με το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο να βρίσκεται ήδη στον δρόμο για ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027.

Το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στο επόμενο ερώτημα: πόσο γρήγορα μπορούν οι έρευνες να δώσουν καθαρότερη εικόνα για την ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Η γεωπολιτική στις αγορές

Στο φόντο βρίσκεται και η Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τις επαφές του με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, έθεσε ευθέως το ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, συνδέοντάς το με την ασφάλεια της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας.

Για την Ελλάδα το θέμα έχει διπλή σημασία. Από τη μία, η πορεία των ενεργειακών τιμών. Από την άλλη, η ελληνόκτητη ναυτιλία και η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων. Κάπως έτσι, οι εξελίξεις στο Ορμούζ δεν μένουν μακριά από τα ραντεβού της Νέας Υόρκης. Περνούν στις συζητήσεις για ενέργεια, μεταφορές, επενδύσεις και κόστος.

Διαβάστε ακόμη

Ιδιωτικό terminal: H νέα First Class των αεροδρομίων

Entersoftone-Hg: Το πλάνο «πίσω» από το «χρυσό» deal του € 1 δισ. (pics)

Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ