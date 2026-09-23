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Η μετοχική είσοδος του βρετανικού private equity Hg στον όμιλο Entersoftone με ποσοστό 70% -είδηση που αποκάλυψε το newmoney το πρωί της Τρίτης και επιβεβαιώθηκε άμεσα από την επίσημη ανακοίνωση– απέδειξε τη δυναμική που εξακολουθεί να διατηρεί ο κλάδος της πληροφορικής στην Ελλάδα, ειδικότερα αυτός του business software.

Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι η αποτίμηση της Entersoftone ξεπέρασε το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ, συμπεραίνει εύκολα κανείς ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σε οικονομικό μέγεθος deal, μέχρι τώρα, της ελληνικής αγοράς λογισμικού.

Προκύπτει μάλιστα μια ακόμα πιο σαφής εικόνα για τους «εκρηκτικούς» ρυθμούς ανάπτυξης του business software αν… γυρίσει ο χρόνος πίσω στον Μάρτιο του 2024, περίπου 2,5 έτη πριν, όταν δρομολογήθηκε η εξαγορά της τότε εισηγμένης Entersoft από την Olympia Group και την Imker Capital, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται στα 240 εκατ. ευρώ – όσο και το τίμημα εκείνης της συναλλαγής.

Ακολούθησε πέρσι η ολοκλήρωση της συγχώνευσής της πρώην Entersoft με την άλλη θυγατρική του ομίλου Olympia με εξειδίκευση στο επιχειρηματικό λογισμικό, την SoftOne, Σεπτέμβριο του 2025, στο σχήμα της Entersoftone με CEO τον Αντώνη Κοτζαμανίδη, και σήμερα, Σεπτέμβριο του 2026, μέσα σε έναν μόλις χρόνο ήρθε η «χρυσή» συμφωνία με τον «κολοσσό» της Hg, που για άλλη μια φορά… πολλαπλασιάζει αξίες και υπεραξίες.

Ένα «ράλι» το οποίο προφανώς δεν σταματά εδώ, με φόντο την ελληνική τεχνογνωσία στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του business software…

Διόλου τυχαίο, δε, ότι οι ξένοι επενδυτές ζήτησαν να διατηρήσει θέση στον όμιλο της Entersoftone η Olympia Group, όπως και συνέβη (σ.σ. κράτησε πάνω από το μισό του υπόλοιπου ποσοστού, ύψους 30%, όπου συμμετέχει και η Imker, κάτι που την καθιστά αυτομάτως ως δεύτερο μέτοχο, μετά από την Hg.).

Θα πρέπει να σημειωθεί επιπλέον, ότι η ελληνική πλευρά δεν έγινε για πρώτη φορά αποδέκτης διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος με αφορμή το deal με την λονδρέζικη Hg.

Το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούνιο, κυκλοφόρησαν σενάρια περί συμφωνίας για πιθανή εξαγορά της Entersoftone από όμιλο ιταλικών συμφερόντων και, όπως είχαμε αναφέρει, διαψεύσθηκαν.

Παλαιότερα όμως είχε πράγματι επιδιωχθεί προσέγγιση από… Ιταλούς-και όχι μόνο.

Ο Πάνος Γερμανός φέρεται να τόνισε απευθυνόμενος προς τα στελέχη της εταιρείας πληροφορικής για την πορεία της «πετύχατε ένα θαύμα», με αποκορύφωμα ένα deal που απαίτησε εννέα μήνες διαβουλεύσεων.

«Χρυσωρυχείο» $ 740 δισ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην «επόμενη μέρα» της Entersoftone, σε μια αγορά- «χρυσωρυχείο». Μόνο στην Ελλάδα η σχετική «πίτα» των αθροιστικών εσόδων για τις εταιρείες του επιχειρηματικού λογισμικού ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ, από 350-400 εκατ. ευρώ το 2023, με προοπτική να φτάσει στο 1-1,2 δισ. ευρώ έως το 2028.

Η διαφορά είναι ότι η συμπόρευση με την Hg, με έδρα το Λονδίνο, αλλά με παγκόσμια εμβέλεια, η οποία «χτίζει» ένα εκτεταμένο οικοσύστημα με σειρά επενδύσεων σε ΑΙ και software, ανοίγει νέους «ορίζοντες» για τον ελληνικό όμιλο και σε διεθνές επίπεδο…

Μια τάξη μεγεθών για την αγορά του business software αποκαλύπτουν έρευνες όπως αυτή της Mordor Intelligence: σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει, η αξία του κλάδου αναμένεται να αυξηθεί από 660 δισ. δολ. το 2025 σε 740 δισ. δολ. το 2026 σε όλο τον κόσμο και στο 1,28 τρισ. δολ. έως το 2031, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,58%.

Αθανασόπουλος: «Πάνω από 10 επενδυτές»

Οι εργαζόμενοι στην Entersoftone ενημερώθηκαν χθες από τη διοίκηση για τις εξελίξεις που οδήγησαν στη συμφωνία με την Hg. Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, CEO της Olympia Group, ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του «λίγες στιγμές στην επαγγελματική μου ζωή μού έχουν χαρίσει την περηφάνια που νιώθω σήμερα» και απέδωσε τα εύσημα στο προσωπικό της εταιρείας όσο και στον CEO Αντώνη Κοτζαμανίδη, τον οποίο ευχαρίστησε, με τις χαρακτηριστιικές φράσεις «το κεφάλαιο δεν χτίζει εταιρείες. Οι άνθρωποι τις χτίζουν. Πριν από κάποια χρόνια μπορεί να έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως η ιστορία μας αποδεικνύει το αντίθετο».

Στη συνέχεια έκανε μια αναδρομή στα δέκα χρόνια της μετοχικής παρουσίας του ομίλου Olympia στο σημερινό εταιρικό σχήμα, από την πρώτη επένδυση στην SoftOne (2016) και την «εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία με έναν διεθνή θεσμικό επενδυτή την Imker Capital, ως συνεπενδυτή», έως την εξαγορά της Entersoft και την μετέπειτα συγχώνευση των δυο εταιρειών:

«Θυμάμαι ακριβώς τι σας είπε ο κ. Γερμανός: ότι οι συγχωνεύσεις είναι από τα δυσκολότερα πράγματα στην επιχειρηματική ζωή, και ότι γίνονται ακόμη δυσκολότερες όταν δεν ενώνεις δύο προβληματικούς οργανισμούς, αλλά δύο επιτυχημένους, καθέναν με τη δική του ισχυρή κουλτούρα».

Αποκάλεσε «εθνικό πρωταθλητή» την εταιρεία η οποία «έχει δημιουργηθεί για να παίζει στο Champions League», λέγοντας ότι αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο διεθνώς και αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 10 επενδυτές προσέγγισαν την Entersoftone πριν επιλεγεί η Hg: «Δεν χρειάστηκε να ψάξουμε εμείς. Η αγορά ήρθε σε εμάς. Και αυτό είναι δικό σας επίτευγμα, όχι δικό μας».

«Ακτινογράφησε» στη συνέχεια τον βρετανικό όμιλο: «Η Hg είναι η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο που εξειδικεύεται ακριβώς σε αυτό που κάνουμε εμείς: λογισμικό διοίκησης επιχειρήσεων, δηλαδή ERP, φορολογικές και λογιστικές εφαρμογές, HR και μισθοδοσία. Διαχειρίζεται περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει περισσότερες από 60 εταιρείες λογισμικού στο χαρτοφυλάκιό της. Είναι ο επενδυτής πίσω από τρεις από τις μεγαλύτερες εξαγορές εταιρειών λογισμικού στην ιστορία της Ευρώπης».

Στάθηκε ακόμη στην είδηση της επέκτασης της συνεργασίας της Hg με την Anthropic, με στόχο την αξιοποίηση agentic AI σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της, μια συνεργασία που μετρά ήδη 3 χρόνια, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 1.600 ενεργά projects Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Αυτό είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί ήδη, σε 60 άλλες εταιρείες λογισμικού. Και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε κι εμείς με αυτόν. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για εμάς.», σχολίασε ο κ. Αθανασόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χθεσινή ανακοίνωση αποτελεί προϊόν πολύμηνης «δουλειάς» με την ομάδα της Hg και συμπλήρωσε:«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μαζί τους, έχουμε πολλά να πάρουμε από εκείνους. Δεν αποχωρούμε. Παραμένουμε στην εταιρεία με μικρότερα ποσοστά συμμετοχής, αλλά με ουσιαστική εμπλοκή στο παρόν και στο μέλλον της. Η Olympia παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής και ο λειτουργικός μας ρόλος στην επιχείρηση συνεχίζεται. Αυτό που ανακοινώνουμε είναι μια ευκαιρία».

Η Ελλάδα στον «χάρτη» της τεχνολογίας

To deal της Entersoftone με την Hg προκάλεσε αίσθηση στην αγορά. Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο σχολιάζεται το γεγονός ότι ένας από τους πιο απαιτητικούς επενδυτές λογισμικού διεθνώς επέλεξε όχι απλά την Ελλάδα για να τοποθετηθεί, αλλά μια εταιρεία και ένα επενδυτικό σχήμα που ανταποκρίνονταν στα κριτήρια του.

Μια ξένη άμεση επένδυση αυτής της κλίμακας σε ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και όχι σε τομείς όπως ο τουρισμός ή τα ακίνητα, δείχνει, σύμφωνα και με κύκλους της ιδίας, ότι η Ελλάδα μπαίνει στον χάρτη των θεσμικών επενδυτών τεχνολογίας και ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να διεκδικήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο πολύ πέρα από τα όρια της εγχώριας αγοράς.

Η αξία της συναλλαγής δεν περιορίζεται στην αποτίμηση, επισημαίνεται, καθώς προηγήθηκε μια δεκαετής επενδυτική διαδρομή που περιλάμβανε ανάπτυξη, εξαγορές, ενοποίηση και τη δημιουργία ενός σχήματος με την κλίμακα που απαιτείται για να προσελκύσει παγκόσμιους επενδυτές.

Η σημασία που δίνεται στη διατήρηση ενός συνολικού ποσοστού 30% από τις Olympia και Imker είναι ότι «οι ίδιοι που έχτισαν την εταιρεία πιστεύουν πως η μεγάλη αξία είναι ακόμα μπροστά».

Πόσο μάλλον, όταν η Hg δεν επενδύει τυχαία, διαχειρίζεται άνω των 100 δισ. και έχει χτίσει τους ευρωπαϊκούς πρωταθλητές του κλάδου, με 60 ενεργές επενδύσεις σε Ευρώπη και Αμερική.

«Η Hg δεν φέρνει μόνο κεφάλαια, φέρνει τεχνογνωσία κλιμάκωσης, διεθνή δίκτυα και εμπειρία από δεκάδες εταιρείες software που πέρασαν από περιφερειακές σε πανευρωπαϊκές. Για την ES1, τους ανθρώπους, τους πελάτες, το οικοσύστημα συνεργατών, αυτό μεταφράζεται σε επόμενο κύκλο ανάπτυξης, όχι σε τέλος εποχής. Και η Olympia παραμένει στο τραπέζι για να τον συνδιαμορφώσει», αναφέρεται από κύκλους του ελληνικού ομίλου.

Υπογραμμίζουν, τέλος, ότι η Hg σκανάρει και παρακολουθεί εκατοντάδες εταιρείες στην Ευρώπη και διάλεξε την ES1. Συνεπώς, η είσοδος της Hg αποτελεί την ισχυρότερη μέχρι σήμερα επιβεβαίωση αυτής της διαδρομής…

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