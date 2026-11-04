Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς ηττήθηκε από τον δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον στο Μέιν, μια σημαντική νίκη για τους Δημοκρατικούς σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις των ενδιάμεσων εκλογών.

Η Κόλινς, η οποία είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το 1996, είχε επικρατήσει επανειλημμένα ως μια μετριοπαθής ρεπουμπλικανή σε μια πολιτεία που δεν είχε υποστηρίξει το κόμμα της σε προεδρικές εκλογές από το 1988. Όμως φέτος βρέθηκε αντιμέτωπη με οικονομικές αντιξοότητες, οι οποίες βοήθησαν τον Τζάκσον να καλύψει το έδαφος από την καθυστερημένη είσοδό του στην κούρσα.

Ο πόλεμος του Ιράν αύξησε τις τιμές των καυσίμων και τα έξοδα για τη θέρμανση των σπιτιών – ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα σε μια κυρίως αγροτική πολιτεία γνωστή για τους δριμείς χειμώνες. Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ με τον Καναδά έπληξε του τουρισμό, το ψάρεμα αστακών, την υλοτομία και άλλους πυλώνες της οικονομίας του Μέιν.

Ο Τζάκσον, πρώην πρόεδρος της Γερουσίας της πολιτείας, υπογράμμισε τις εργατικές καταβολές του ως υλοτόμου πέμπτης γενιάς από την απομακρυσμένη πόλη Άλαγκας. Έκανε προεκλογική εκστρατεία με σύνθημα υγειονομική περίθαλψη για όλους και κέρδισε την υποστήριξη επιφανών προοδευτικών, όπως ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς.

Ο 58χρονος Τζάκσον ακολούθησε μια ασυνήθιστη οδό προς τη νίκη. Έκανε αρχικά προεκλογική εκστρατεία για κυβερνήτης, αλλά ήρθε στην τρίτη θέση στις προκριματικές του Δημοκρατικού Κόμματος τον Ιούνιο. Οι Δημοκρατικοί τον επέλεξαν ως υποψήφιό τους για τη Γερουσία τον Ιούλιο σε αντικατάσταση του Γκρέιαμ Πλάτνερ, πρώην πεζοναύτη και καλλιεργητή στρειδιών ο οποίος αποσύρθηκε αφού αντιμετώπισε κατηγορίες για βιασμό, τις οποίες αρνήθηκε.