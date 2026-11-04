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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνέβαλε στη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, επιμένοντας, ωστόσο, ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να ξεκινήσει τη στρατιωτική επιχείρηση νωρίτερα φέτος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέδωσε το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος στην εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων, απορρίπτοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι ψηφοφόροι αποδοκίμασαν συνολικά την προεδρία του.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στη Wall Street Journal το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνέβαλε στις εκτεταμένες εκλογικές απώλειες του κόμματός του.

«Το Ιράν ήταν ένας από τους παράγοντες», απάντησε, παραδεχόμενος για πρώτη φορά στην ίδια συνέντευξη ότι η σύγκρουση είχε πολιτικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δεύτερες σκέψεις για την απόφασή του να προχωρήσει στον πόλεμο, παρά το γεγονός ότι η παρατεταμένη σύγκρουση έχει πλήξει τη δημοτικότητά του.

Εδώ και μήνες, ο Τραμπ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθεια τερματισμού των εχθροπραξιών, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει εκφράσει σε συμβούλους του τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο πόλεμος εξελίχθηκε σε διαρκές πρόβλημα για την κυβέρνησή του.

«Δεν το σκέφτομαι. Έκανα το σωστό. Θα το έκανα ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι τιμές του πετρελαίου»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η σημαντικότερη πολιτική συνέπεια του πολέμου δεν ήταν η ίδια η στρατιωτική σύγκρουση, αλλά η αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα εξαιτίας του πολέμου, επιβαρύνοντας τους Αμερικανούς καταναλωτές και ενισχύοντας τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

Κατά τον Τραμπ, αυτή η επιβάρυνση αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που επηρέασε αρνητικά την εκλογική επίδοση των Ρεπουμπλικανών.

Παρά τις ήττες του κόμματος ακόμη και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες, όπως το Κάνσας, η Νότια Καρολίνα και το Τέξας, ο ίδιος απέρριψε την άποψη ότι το αποτέλεσμα συνιστά συνολική αποδοκιμασία της προεδρίας του.

«Ήταν μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και εγώ δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο», δήλωσε.

«Το σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι δεν ήμουν υποψήφιος», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας το επιχείρημα που είχε προβάλει και μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης ότι οι ψηφοφόροι στράφηκαν εναντίον των Ρεπουμπλικανών εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης ή των καταγγελιών περί διαφθοράς στην κυβέρνησή του.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν μετανιώνει που δεν αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην προεκλογική εκστρατεία για να μιλήσει για την οικονομία.

Καμία αλλαγή στην κυβέρνηση – Στήριξη στον Χέγκσεθ

Παρά τη μεγάλη εκλογική ήττα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζει αλλαγές προσώπων στην κυβέρνησή του.

Μάλιστα, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός, στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε ανασχηματισμό ή να αποδώσει ευθύνες σε κυβερνητικά στελέχη για τις πολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Τα «καρφιά» για τους Ρεπουμπλικανούς που έχασαν

Ο Τραμπ παραδέχθηκε, πάντως, ότι ορισμένοι υποψήφιοι του κόμματός του δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της εκλογικής αναμέτρησης.

«Κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να είναι καλύτεροι», σχολίασε.

«Ορισμένοι είχαν πολλά μειονεκτήματα και προφανώς δεν ήταν αποδεκτοί από τους ψηφοφόρους», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Ξέρετε, υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορείς να κάνεις».

Οι δηλώσεις του έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετοί από τους υποψηφίους που ηττήθηκαν είχαν επιλεγεί ή υποστηριχθεί προσωπικά από τον ίδιο.

Μεταξύ αυτών ήταν η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ντάρλιν Γκράχαμ στη Νότια Καρολίνα, αλλά και ο Κεν Πάξτον, γενικός εισαγγελέας του Τέξας, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη Γερουσία από τον Δημοκρατικό Τζέιμς Ταλαρίκο.

«Προσπάθησα να τους βοηθήσω», είπε ο Τραμπ.

Αναφερόμενος ειδικά στους δύο υποψηφίους, πρόσθεσε: «Η Ντάρλιν δούλεψε πολύ σκληρά, και οι δύο προσπάθησαν πολύ. Αλλά κανένας τους δεν τα κατάφερε».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχείρησε να μεταφέρει μέρος της ευθύνης για το εκλογικό αποτέλεσμα στους ίδιους τους υποψηφίους, παρά την ενεργή ανάμειξή του σε σημαντικές εσωκομματικές και εκλογικές αναμετρήσεις.

«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς, αλλιώς θα είμαστε πολύ σκληροί»

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εξασφάλισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει το προεδρικό δικαίωμα βέτο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

«Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και θα τα πάμε πολύ καλά μαζί τους», δήλωσε.

Αμέσως μετά, όμως, έστειλε σαφές μήνυμα για το ενδεχόμενο πολιτικής σύγκρουσης.

«Αν δεν τα βρούμε, θα είμαστε πολύ σκληροί απέναντί τους και εκείνοι θα είναι πολύ σκληροί απέναντί μας», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε με ποια στελέχη των Δημοκρατικών θεωρεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί αποτελεσματικά, απέφυγε να απαντήσει.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την αποτίμησή του για τις ενδιάμεσες εκλογές με μια χαρακτηριστική φράση, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία της ήττας:

«Μερικές φορές έτσι έρχονται τα πράγματα», δήλωσε.

Η στάση του αποτυπώνει την προσπάθειά του να διαχειριστεί τη σημαντικότερη εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, χωρίς να αναγνωρίσει προσωπική ευθύνη για το αποτέλεσμα ή να διαφοροποιήσει τις βασικές επιλογές της κυβέρνησής του.