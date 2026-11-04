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Ιστορική νίκη για τους Δημοκρατικούς στο Μίσιγκαν, όπου ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας μια κρίσιμη έδρα στη Γερουσία και γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στο συγκεκριμένο σώμα του αμερικανικού Κογκρέσου.

Η επικράτηση του 42χρονου προοδευτικού Δημοκρατικού ήρθε έπειτα από μια ιδιαίτερα σκληρή προεκλογική εκστρατεία, στη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν στο επίκεντρο τόσο οι πολιτικές του θέσεις για το Ισραήλ και τη Γάζα όσο και προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Μίσιγκαν, τα καταφέραμε!», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας του ο Ελ Σαγιέντ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ δεν παρέλειψε να στείλει και ένα σκωπτικό μήνυμα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφερόμενος στην ορκωμοσία του τον ερχόμενο Ιανουάριο. «Τζέι Ντι, χαμπίμπι (αγαπητέ μου), υπάρχει μια απολαυστική ειρωνεία στο γεγονός ότι είσαι συνταγματικά υποχρεωμένος να με ορκίσεις τον Ιανουάριο», δήλωσε, χρησιμοποιώντας την αραβική προσφώνηση «habibi» για να δώσει μια χιουμοριστική αιχμή στο μήνυμά του.

Abdul El-Sayed to JD Vance: JD, habibi, there is this delicious irony in the fact that you’re constitutionally obligated to swear me in in January. https://t.co/4XwZejXsm8 — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Το Μίσιγκαν, με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές αναμετρήσεις της χρονιάς, καθώς η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Η πολιτεία θεωρείται διαχρονικά κρίσιμο εκλογικό πεδίο, λόγω της ισχυρής βιομηχανικής της οικονομίας και της κοινωνικής και δημογραφικής ποικιλομορφίας του εκλογικού της σώματος.

Η στάση για το Ισραήλ και η αντιπαράθεση για τη Γάζα

Ο Ελ-Σαγέντ, οι γονείς του οποίου μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Αίγυπτο, έχει ασκήσει έντονη κριτική στη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Οι θέσεις του αποτέλεσαν ένα από τα κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ιδιαίτερη ένταση προκλήθηκε μετά την επίθεση στη συναγωγή Temple Israel, σε προάστιο του Ντιτρόιτ, τον περασμένο Μάρτιο. Ο δράστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του περιστατικού, είχε χάσει μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο.

Σχολιάζοντας την επίθεση, ο Ελ-Σαγέντ χρησιμοποίησε τη φράση «οι πληγωμένοι άνθρωποι πληγώνουν άλλους ανθρώπους». Η δήλωση προκάλεσε επικρίσεις από μέλη της εβραϊκής κοινότητας, τα οποία θεώρησαν ότι μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια δικαιολόγησης της βίας. Ο ίδιος ζήτησε αργότερα συγγνώμη για τα σχόλιά του.

Οι σχέσεις με τον Χασάν Πάικερ και οι αντιδράσεις

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσαν οι σχέσεις του Ελ-Σαγέντ με τον πολιτικό σχολιαστή και streamer Χασάν Πάικερ.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών εμφανίστηκε αρκετές φορές μαζί του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, προκαλώντας αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς αλλά και ορισμένους Δημοκρατικούς.

Οι επικριτές του επικαλέστηκαν παλαιότερες δηλώσεις του Πάικερ σχετικά με το Ισραήλ, τους Εβραίους και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Οι αντιπαραθέσεις αυτές ακολούθησαν τον Ελ-Σαγέντ μέχρι τις τελευταίες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, εντείνοντας τις εσωκομματικές διαφωνίες γύρω από την υποψηφιότητά του.

Η Δημοκρατική που εγκατέλειψε τον Ελ-Σαγέντ και στήριξε τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του

Η μεγαλύτερη πολιτική ανατροπή στο εσωτερικό των Δημοκρατικών ήρθε όταν η βουλευτής Χέιλι Στίβενς, η οποία είχε ηττηθεί από τον Ελ-Σαγέντ στις προκριματικές εκλογές του κόμματος, αποφάσισε να αποσύρει την υποστήριξή της προς αυτόν.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας ότι στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.

Η Στίβενς είχε αρχικά υποστηρίξει τον πρώην εσωκομματικό αντίπαλό της μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές, παρά τις διαφωνίες τους για το Ισραήλ και την πολιτική κατεύθυνση του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ζήτησε από τον Ελ-Σαγέντ να αποκηρύξει δημόσια μια διαφήμιση ανεξάρτητης πολιτικής οργάνωσης, η οποία συνέδεε την αύξηση του κόστους ζωής στις ΗΠΑ με την αμερικανική υποστήριξη στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Ελ-Σαγέντ υποστήριξε ότι η προεκλογική του εκστρατεία δεν είχε καμία ευθύνη για τη συγκεκριμένη διαφήμιση και πήρε αποστάσεις από το περιεχόμενό της.

Η διαφωνία οδήγησε τελικά στην ακύρωση των σχεδίων για κοινή προεκλογική εμφάνιση των δύο πολιτικών.

Ο Ελ-Σαγέντ ζήτησε από τη Στίβενς να μην παραστεί στην εκδήλωση, με αποτέλεσμα εκείνη να ανακοινώσει την υποστήριξή της στον Ρότζερς.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την ικανοποίηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να επαινέσει δημόσια τη Δημοκρατική βουλευτή.

«Η Χέιλι είπε αυτό που ελάχιστοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πουν. Επέδειξε μεγάλη και σχεδόν πρωτοφανή αφοσίωση στους σπουδαίους πολίτες του Μίσιγκαν με αυτό που έκανε», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι προσωπικές επιθέσεις Τραμπ και η απάντηση του Ελ-Σαγέντ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε παρέμβει επανειλημμένα στην προεκλογική αναμέτρηση του Μίσιγκαν, εξαπολύοντας ιδιαίτερα σκληρές προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Ελ-Σαγέντ.

Σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, μεταξύ των οποίων μία στο Μίσιγκαν τον Οκτώβριο και μία στην Αϊόβα τον Νοέμβριο, ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «τζιχαντιστή παρανοϊκό», ενώ ισχυρίστηκε ότι είναι μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος βρίσκεται «στο πλευρό των τρομοκρατών» και δήλωσε ότι το Κογκρέσο θα χρειαζόταν να εγκαταστήσει «ειδικό ανιχνευτή μετάλλων» αποκλειστικά για εκείνον.

Ο Ελ-Σαγέντ επιχείρησε να μεταφέρει το επίκεντρο της εκστρατείας μακριά από τις προσωπικές επιθέσεις και τις εσωκομματικές συγκρούσεις, εστιάζοντας στις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών του Μίσιγκαν.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στο Ντιτρόιτ, υποστήριξε ότι οι αντίπαλοί του προτιμούσαν να συζητούν για τη θρησκευτική του ταυτότητα αντί για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

«Δεν θέλουν να μιλήσουν για τις τιμές της βενζίνης και των τροφίμων. Θέλουν να μιλήσουν για μένα, για το όνομά μου και για την πίστη μου», δήλωσε.

Η οικονομία και το κόστος ζωής αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της προεκλογικής του στρατηγικής, μέσα από την οποία επιδίωξε να προσεγγίσει ψηφοφόρους πέρα από την παραδοσιακή προοδευτική βάση του Δημοκρατικού Κόμματος.

Από τη δημόσια υγεία στη Γερουσία

Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ είχε ακολουθήσει ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία στον χώρο της ιατρικής και της δημόσιας υγείας.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και στη συνέχεια επιλέχθηκε ως υπότροφος Rhodes, συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Απέκτησε επίσης πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Υγείας του Ντιτρόιτ.

Η πρώτη μεγάλη προσπάθειά του να εισέλθει στην εκλογική πολιτική έγινε το 2018, όταν διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη του Μίσιγκαν.

Τότε είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στις προκριματικές εκλογές, πίσω από τη Γκρέτσεν Γουίτμερ.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, πολιτικός σχολιαστής και στέλεχος στον χώρο της δημόσιας υγείας, προτού επιστρέψει στην εκλογική πολιτική με την υποψηφιότητά του για τη Γερουσία.

Το πολιτικό του πρόγραμμα επικεντρώθηκε στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στον περιορισμό της επιρροής των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ουάσιγκτον.

Η νίκη του στο Μίσιγκαν αποτελεί μια ιστορική πρωτιά για την εκπροσώπηση των μουσουλμάνων στην αμερικανική Γερουσία, αλλά και μια σημαντική πολιτική επιτυχία για την προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος.