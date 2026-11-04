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Σε περισσότερες από 30 Πολιτείες έχουν κλείσει οι κάλπες ως τις 03:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) είτε σε όλα τα εκλογικά τμήματα είτε στις περισσότερες κομητείες τους.

Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή των Αντιπροσώπων κρίνονται και οι 435 έδρες και στη Γερουσία οι 35 από τις 100 έδρες.

Εκλογές διεξάγονται επίσης σε 36 από τις 50 Πολιτείες για την εκλογή νέου κυβερνήτη.

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Τα αποτελέσματα, όπως τα δίνουν τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ, έχουν ως εξής:

Βιρτζίνια

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ επανεξελέγη, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Μπερτ Μιζουσάουα, στην πολιτεία της Βιρτζίνια.

Είναι η τέταρτη θητεία του Γουόρνερ στη Γερουσία, όπου κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Πληροφοριών. Ο αντίπαλός του είναι απόστρατος υποστράτηγος του αμερικανικού στρατού και βετεράνος του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Κεντάκι

Στο 24% των ψήφων για τη Γερουσία, πέρασε μπροστά ο Ρεπουμπλικανός Άντι Μπαρ με 55,3% επικρατώντας του Δημοκρατικού Τσαρλς Μπούκερ.

Νιου Χαμσάιρ

Ο ομογενής Δημοκρατικός Κρις Πάππας προηγείται με 62% έναντι 37% του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου στο 11%.

Οχάιο

Με καταμετρημένο το 23%, ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν επικρατεί με περίπου 62% για τη Γερουσία έναντι του Ρεπουμπλικανού Τζον Χάστεντ, που κατείχε την έδρα.

Εύκολη είναι η επικράτηση της Έιμι Άκτον, που θα είναι η νέα κυβερνήτρια της Πολιτείας με 63% και καταμετρημένο το ένα τέταρτο των ψήφων έναντι του Βίβεκ Ραμασούαμι των Ρεπουμπλικάνων.

Τζόρτζια

Ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ διατηρεί την έδρα του στη Γερουσία, επικρατώντας έναντι του Ρεπουμπλικανού Μάικ Κόλινς.

Φλόριντα

Η Δημοκρατική Ντέμπι Βάσερμαν Σουλτς επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Μπρεντ Άντερσεν, στην 20ή εκλογική περιφέρεια της Φλόριντα.

Η απόφαση της πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC) -και πρώτης Εβραίας που εξελέγη στο Κογκρέσο από τη Φλόριντα- να διεκδικήσει την επανεκλογή της σε διαφορετική εκλογική περιφέρεια αποδείχθηκε επιτυχής, καθώς εξασφάλισε τη 12η θητεία της στο Κογκρέσο.

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της, Μπρεντ Άντερσεν, είναι ιδρυτής εταιρείας εμπορικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων ακινήτων.

Τα πρώτα αποτελέσματα φέρνουν πρώτο τον Δημοκρατικό Ντέιβιντ Τζόλι με 52,7% για τη θέση του κυβερνήτη και τον Ρεπουμπλικανό Μπάιρον Ντόναλντς να έπεται με 47%.