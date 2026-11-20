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Έκκληση προς τους Ουκρανούς να «περάσουν στη δική μας πλευρά» και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Ρωσία απηύθυνε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σήμερα 20 Νοεμβρίου, την ημέρα κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η χώρα μετρούσε τις συνέπειες των εκτεταμένων βομβαρδισμών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ αμάχων και τον τραυματισμό άλλων 28 ανθρώπων.

Ο Ρώσος Πρόεδρος διατύπωσε το κάλεσμα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, για ντοκιμαντέρ του Channel One αφιερωμένο στα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Κυρίλλου.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι Ουκρανοί, παρά τις «σημερινές τραγωδίες», θα πρέπει να σκεφτούν το μέλλον τους και να ενωθούν με τη Ρωσία, προκειμένου να βρεθούν «στη σωστή πλευρά της Ιστορίας». «Ελάτε στη δική μας πλευρά, γιατί είναι η κοινή μας πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

⚡️Putin urges Ukrainians to join Russia’s side! In an interview with filmmaker Emir Kusturica, Russian President Vladimir Putin called on Ukrainians to “come over to our common side, the right side of history.” He argued that Ukrainians should seek unity with Russia “in the broad sense of the word.” #Putin #Ukraine #Russia #BreakingNews — BT News (@btnewseng) November 20, 2026

Μαζική επίθεση στο Κίεβο και σε εννέα περιφέρειες

Οι δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου συνέπεσαν με μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κιέβου και εννέα περιφερειών της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Σερχίι Κορέτσκι, οι επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ενώ ακόμη 28 τραυματίστηκαν.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα καταγράφηκαν έξι θάνατοι. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τρεις εργαζόμενοι της εταιρείας ύδρευσης Kyivvodokanal, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο που επλήγη από ρωσικό χτύπημα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν επίσης στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, καθώς και σε κτίρια κατοικιών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Καταστράφηκε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο Κίεβο

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις που επλήγησαν κατά την επίθεση της 20ής Νοεμβρίου ήταν και το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής της εταιρείας Milfey, στο Κίεβο.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της επιχείρησης, η μονάδα παραγωγής καταστράφηκε από το ρωσικό πλήγμα, ενώ οι εγκαταστάσεις υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών.

Σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο – Μείωσαν την παραγωγή τα πυρηνικά εργοστάσια

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι συνέπειες των ρωσικών επιδρομών στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες της 20ής Νοεμβρίου, τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Εξαιτίας των καταστροφών στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, οι πυρηνικοί σταθμοί αναγκάστηκαν να περιορίσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να προσαρμοστούν στις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ενεργειακή εγκατάσταση της DTEK στην περιφέρεια της Οδησσού.

Ως αποτέλεσμα, 41.000 νοικοκυριά στις περιοχές της Οδησσού και της Ροζντίλνα έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πλήγματα σε μεταφορικές και βιομηχανικές υποδομές στη Ζιτόμιρ

Επιθέσεις σημειώθηκαν και στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας της 20ής Νοεμβρίου οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν μεταφορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κόροστεν.

Από το συγκεκριμένο πλήγμα τραυματίστηκε ένα άτομο, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές στις υποδομές που αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης.

Οι πρώτες εικόνες από τις καταστροφές στην πρωτεύουσα

Η Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας δημοσιοποίησε τα πρώτα πλάνα από τις συνέπειες των ρωσικών επιδρομών στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 20ής Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία που ανακοίνωσε η υπηρεσία, τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 11 είχαν τραυματιστεί, ενώ ένα άτομο είχε απομακρυνθεί από την πληγείσα περιοχή.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούσαν τον πρώτο απολογισμό της υπηρεσίας, πριν από τη μεταγενέστερη αναφορά για έξι νεκρούς στην ουκρανική πρωτεύουσα και οκτώ συνολικά από τις επιθέσεις.

Τα στοιχεία για τους οκτώ νεκρούς και τους 28 τραυματίες επιβεβαιώνονται και από τα σημερινά δημοσιεύματα του Reuters και του Interfax-Ukraine.