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Σε μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση δύο από τα πιο γνωστά δημητριακά προχωρά η Kellogg’s, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ρυζιού επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνουν το κόστος των πρώτων υλών. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα Rice Krispies και Coco Pops που διατίθενται στη βρετανική αγορά θα παρασκευάζονται πλέον με διαφορετική συνταγή.

Οι δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου παράγεται περισσότερο από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ποσότητας ρυζιού. Οι καλλιέργειες έχουν επηρεαστεί από έντονα καιρικά φαινόμενα, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα ορισμένων πρώτων υλών και ασκώντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός εκτιμά ότι το ισχυρό φαινόμενο El Niño, το οποίο συνοδεύεται από ξηρασίες, πλημμύρες και παρατεταμένους καύσωνες, θα συνεχίσει να επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες τουλάχιστον έως το 2027.

Τι αλλάζει στη συνταγή των δημοφιλών δημητριακών

Τα Rice Krispies και Coco Pops αποτελούν εδώ και σχεδόν έναν αιώνα βασική επιλογή πρωινού για εκατομμύρια οικογένειες. Ωστόσο, η νέα συνταγή σηματοδοτεί μια ουσιαστική διαφοροποίηση στον τρόπο παρασκευής τους.

Αντί για ολόκληρους κόκκους ρυζιού, η παραγωγή τους θα βασίζεται πλέον σε αλεύρι ρυζιού και καλαμποκιού, ενώ στα συστατικά θα προστεθεί και γλουτένη σίτου.

Εκπρόσωπος της Kellogg’s ανέφερε ότι τα ανανεωμένα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές, ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρούν τη γνώριμη γεύση, την εμφάνιση και την υφή τους. Παράλληλα, η εταιρεία παρακολουθεί τις αντιδράσεις των καταναλωτών και αξιολογεί τα σχόλιά τους.

Όπως υπογραμμίζει, ακόμη και περιορισμένες παρεμβάσεις σε προϊόντα με τόσο μακρά παρουσία στην καθημερινότητα των καταναλωτών μπορεί να γίνουν αντιληπτές. Για τον λόγο αυτό, διαβεβαιώνει ότι η αλλαγή πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, με βασικό στόχο να διατηρηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημητριακών.

Από τη μείωση της ζάχαρης στη λιγότερη χρήση ρυζιού

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kellogg’s αναπροσαρμόζει τη σύνθεση των συγκεκριμένων προϊόντων. Κατά τη δεκαετία του 1990 είχε περιορίσει την ποσότητα αλατιού, ενώ το 2018 προχώρησε σε μείωση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη.

Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία τα επεξεργασμένα τρόφιμα, ιδιαίτερα εκείνα με αυξημένη ζάχαρη και περιορισμένες φυτικές ίνες, βρίσκονται ολοένα περισσότερο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για την υγιεινή διατροφή.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα προϊόντα της εξακολουθούν να μην περιέχουν τεχνητές χρωστικές, αρωματικές ουσίες ή γλυκαντικά, ενώ η διατροφική αξία ανά μερίδα παραμένει αμετάβλητη όσον αφορά τις φυτικές ίνες, τη βιταμίνη D και τον σίδηρο.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση για τους καταναλωτές που πρέπει να αποφεύγουν συγκεκριμένα συστατικά: οι νέες συσκευασίες θα φέρουν πλέον την ένδειξη «περιέχει γλουτένη σίτου».

Η Kellogg’s διευκρίνισε επίσης ότι δεν σχεδιάζονται αλλαγές στις συνταγές των υπόλοιπων δημητριακών της. Επιπλέον, τα Rice Krispies που κυκλοφορούν στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά θα συνεχίσουν να παράγονται με την υφιστάμενη σύνθεσή τους.

Οι επιχειρηματικές αλλαγές στον όμιλο Kellogg’s

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στην επιχειρηματική ιστορία της Kellogg’s, η οποία το 2023 διασπάστηκε σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες.

Η μεγαλύτερη, η Kellanova, επικεντρώνεται στην παραγωγή σνακ, δημητριακών και άλλων τροφίμων, διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της διεθνώς γνωστά προϊόντα, όπως τα Pringles, Pop-Tarts και Eggo. Η εταιρεία έχει πλέον περάσει στον έλεγχο της Mars, του αμερικανικού ομίλου που δραστηριοποιείται στα ζαχαρώδη προϊόντα και στις τροφές κατοικιδίων.

Η δεύτερη εταιρεία, η WK Kellogg’s, επικεντρώνεται στην αγορά δημητριακών της Βόρειας Αμερικής και έχει εξαγοραστεί από τον ιταλικό όμιλο Ferrero, ο οποίος διαθέτει ισχυρή παρουσία στον κλάδο της σοκολάτας και των γλυκισμάτων.

Οι αλλαγές στη συνταγή των Rice Krispies και Coco Pops αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη και τα πιο καθιερωμένα προϊόντα διατροφής, καθώς οι κλιματικές πιέσεις και οι διακυμάνσεις στις αγορές αγροτικών προϊόντων επηρεάζουν πλέον άμεσα τις αποφάσεις των μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων.