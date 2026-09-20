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Στην έναρξη του 3ου Φεστιβάλ Ρυζιού, που πραγματοποιείται στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με διοργανωτή τον Σύνδεσμο Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ), συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αργυρώ Ζέρβα, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Ζέρβα αναφέρθηκε στη σημασία του Φεστιβάλ για την ανάδειξη του ελληνικού ρυζιού και, εκ μέρους και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, συνεχάρη τον Σύνδεσμο Ορυζόμυλων Ελλάδος και τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία.

Επισήμανε την ανάγκη συνολικής προσέγγισης της αλυσίδας του ελληνικού ρυζιού, από την παραγωγή και την ποιότητα έως τη μεταποίηση, την τυποποίηση και την παρουσία του προϊόντος στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

«Δεν αρκεί να παράγουμε ένα ποιοτικό προϊόν. Πρέπει να μπορούμε να του δίνουμε μεγαλύτερη αξία και να κρατάμε μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας στη χώρα μας», τόνισε.

Αναφερόμενη στη στήριξη της παραγωγής, σημείωσε ότι οι ορυζοπαραγωγοί έλαβαν φέτος τη μέγιστη προβλεπόμενη συνδεδεμένη ενίσχυση, 34,5 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ διατέθηκαν επιπλέον 22 εκατ. ευρώ μέσω de minimis, δηλαδή 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προετοιμασία της νέας παρέμβασης για την εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων μέσω της ψευδοσποράς, στη στήριξη της συμμετοχής των ορυζοπαραγωγών σε εθνικά συστήματα ποιότητας, καθώς και στις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταποίηση, επισημαίνοντας τη σημασία της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για την ελληνική παραγωγή.

Τέλος, κάλεσε τον Σύνδεσμο Ορυζόμυλων Ελλάδος να συμμετάσχει ενεργά στον Εθνικό Διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034, καταθέτοντας τις προτάσεις του για το μέλλον του κλάδου και συνολικά της ελληνικής αγροδιατροφής.

«Για το ελληνικό ρύζι η κατεύθυνση είναι σαφής: ισχυρή και βιώσιμη παραγωγή, ποιότητα και ταυτότητα, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σύγχρονη μεταποίηση και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για το ελληνικό προϊόν», σημείωσε η κ. Ζέρβα.

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