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Ο κολοσσός των δημητριακών πρωινού Kellogg’s σταμάτησε να χρησιμοποιεί κόκκους ρυζιού στα προϊόντα Rice Krispies και Coco Pops που διατίθενται στη Βρετανία, καθώς οι «μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες» έχουν προκαλέσει προβλήματα στην προμήθεια της πρώτης ύλης.

Στη θέση των κόκκων ρυζιού χρησιμοποιούνται πλέον αλεύρι καλαμποκιού και ρυζάλευρο, όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της Kellogg’s, προσθέτοντας ότι οι ανανεωμένες συνταγές έχουν «αξιολογηθεί προσεκτικά» και ότι η εταιρεία έχει λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των καταναλωτών.

Η αντικατάσταση των συγκεκριμένων συστατικών οφείλεται στις επιπτώσεις της ξηρασίας σε σημαντικές χώρες παραγωγής ρυζιού στην Ασία, όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν περιορίσει τις συγκομιδές και οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Οι νέες συνταγές σημαίνουν επίσης ότι οι συσκευασίες των δημητριακών θα φέρουν πλέον την προειδοποίηση «περιέχει γλουτένη σίτου».

Αντίθετα, τα προϊόντα Rice Krispies στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά θα συνεχίσουν να παρασκευάζονται με πραγματικό ρύζι, χωρίς να αναμένονται αλλαγές στη σύνθεσή τους, όπως δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της βορειοαμερικανικής δραστηριότητας της Kellogg’s.

Γιατί η Kellogg’s αλλάζει τις συνταγές

Η αλλαγή στη σύνθεση των δημητριακών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα βοηθήσει την εταιρεία να «διατηρήσει σταθερή την ποιότητα σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα ορισμένων ειδών ρυζιού και δημητριακών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Kellogg’s στο BBC.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμη και μικρές αλλαγές σε ένα ιδιαίτερα αγαπητό προϊόν μπορούν να γίνουν αισθητές και γι’ αυτό προσεγγίσαμε το ζήτημα με μεγάλη προσοχή και περίσκεψη», πρόσθεσε.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε επίσης ότι τα Rice Krispies και Coco Pops θα συνεχίσουν να πληρούν τα βρετανικά πρότυπα τροφίμων όσον αφορά τα επίπεδα λιπαρών, αλατιού και ζάχαρης.

Παράλληλα, τα δημητριακά εξακολουθούν να μην περιέχουν τεχνητές χρωστικές, αρωματικές ύλες ή γλυκαντικά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα διατροφικά οφέλη κάθε μερίδας, όπως η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμίνη D και σίδηρο, παραμένουν αμετάβλητα.

Ο διαχωρισμός της Kellogg’s και οι νέοι ιδιοκτήτες

Η εταιρεία Kellogg διαχωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητες επιχειρήσεις το 2023.

Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η Kellanova, η οποία δραστηριοποιείται σε σνακ, δημητριακά, ζυμαρικά τύπου noodles και άλλα τρόφιμα που διατίθενται διεθνώς, όπως τα Eggo, Pringles και Pop-Tarts.

Η Kellanova ανήκει πλέον στη Mars, τον όμιλο που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων ζαχαροπλαστικής και τροφών για κατοικίδια.

Η δεύτερη εταιρεία, η WK Kellogg’s, δραστηριοποιείται στη Βόρεια Αμερική και έχει στο μεταξύ εξαγοραστεί από τον ιταλικό κολοσσό σοκολάτας Ferrero.

Η ξηρασία στην Ασία και η απειλή του Ελ Νίνιο

Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής ρυζιού προέρχεται από την Ασία, πολλές περιοχές της οποίας έχουν πληγεί από ξηρασίες, πλημμύρες και κύματα καύσωνα που συνδέονται με το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Niño).

Το συγκεκριμένο φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει σοβαρά την αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η περιοχή παράγει περισσότερο από το ένα τέταρτο του ρυζιού παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τις καιρικές διαταραχές ιδιαίτερα σημαντικές για την παγκόσμια αγορά τροφίμων.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) εκτιμά ότι το Ελ Νίνιο, το οποίο καταγράφει επίπεδα ρεκόρ, θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2027.