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Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, μετά από ρωσική επίθεση με drone σε αποθήκη πυρομαχικών του ουκρανικού στρατού κοντά σε κατοικημένη περιοχή στα περίχωρα του Κιέβου. Σχεδόν 400 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ οι ουκρανικές αρχές ερευνούν πλέον όχι μόνο την επίθεση, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών είχαν αποθηκευτεί τόσο κοντά σε σπίτια.

Το drone έπληξε αργά την Παρασκευή αποθήκη στη Μύλα, δυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας αλυσιδωτές εκρήξεις σε οβίδες, νάρκες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις. Το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το Σάββατο στην ευρύτερη περιοχή της Μπούχα, καθώς οι αρχές αναζητούσαν ανθρώπους στα συντρίμμια.

Ζελένσκι: «Η αποθήκη σίγουρα δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί»

Η καταστροφή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έθεσε ευθέως ζήτημα ευθυνών για την επιλογή της τοποθεσίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η αποθήκη «σίγουρα δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί», χαρακτηρίζοντας «απολύτως απαράδεκτη» την αποθήκευση εκρηκτικών δίπλα σε κατοικημένη περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε, έχουν ήδη κινηθεί ποινικές διαδικασίες για υπηρεσιακή αμέλεια, προκειμένου να διερευνηθούν οι αποφάσεις που επέτρεψαν τη φύλαξη πυρομαχικών σε τόσο μικρή απόσταση από κατοικίες.

«Υπάρχουν ισχύοντες κανονισμοί. Τα πυρομαχικά δεν μπορούν να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή άλλες κατοικημένες περιοχές», τόνισε, προαναγγέλλοντας ότι θα αποδοθούν ευθύνες.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της τοποθέτησης και αποθήκευσης των εκρηκτικών όσο και τις ενέργειες των αξιωματούχων που έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρισκόταν υπό τη διαχείριση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μόσχα: Στόχος αποθήκη πυρομαχικών και drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκατάσταση στη Μύλα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αποθήκη πυρομαχικών όπου φυλάσσονταν εξαρτήματα και προωθητήρες εκτόξευσης για ουκρανικά drones μεγάλου βεληνεκούς τύπου FP-1 και FP-2.

Οι συνέπειες της έκρηξης έγιναν αισθητές σε μεγάλη ακτίνα.

Η 45χρονη κάτοικος Λιούμποφ Παβλένκο, επιστρέφοντας στο σπίτι της, περιέγραψε εκτεταμένες ρωγμές στους τοίχους και γύρω από τα παράθυρα, υποστηρίζοντας ότι έχει επηρεαστεί ακόμη και η στατική ακεραιότητα του κτιρίου.

Οι κάτοικοι στρέφουν πλέον την οργή τους και προς τις ουκρανικές αρχές, διερωτώμενοι γιατί μια εγκατάσταση με τόσο επικίνδυνο υλικό λειτουργούσε δίπλα σε κατοικημένο χωριό, σε μια περιοχή που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Δεύτερη πολύνεκρη έκρηξη μέσα σε λίγους μήνες

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή δεν είναι η πρώτη αντίστοιχη περίπτωση κοντά στο Κίεβο.

Τον Ιούλιο, επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στο Βισνέβε είχε προκαλέσει δευτερογενείς εκρήξεις, με αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, δεκάδες να τραυματιστούν και περισσότερα από 280 σπίτια να υποστούν ζημιές.

Η έρευνα που ακολούθησε είχε εντοπίσει σοβαρές παραλείψεις κρατικής εταιρείας ως προς την τήρηση των κανονισμών για την αποθήκευση εκρηκτικών κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Σεργκί Κορέτσκι παραδέχθηκε ότι το προηγούμενο περιστατικό δεν οδήγησε στα αναγκαία μέτρα.

«Στο πέμπτο έτος της πλήρους εισβολής, το να επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη ξανά και ξανά αποτελεί εγκληματική αμέλεια», ανέφερε, ζητώντας αυστηρές κυρώσεις για όλους τους υπευθύνους.

Νέες ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία

Η επίθεση στη Μύλα αποτέλεσε μέρος ενός νέου κύματος ρωσικών πληγμάτων. Στην περιοχή Μπορίσπιλ σκοτώθηκε ένας 14χρονος, ενώ στο Κίεβο ένα παιδί δύο ετών έχασε τη ζωή του μετά τη συντριβή ρωσικού drone στην περιοχή Ομπολόνσκι.

Πέντε ακόμη άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μία 18χρονη, τραυματίστηκαν σε νέες επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας το πρωί του Σαββάτου.

Ο Ζελένσκι έκανε επίσης λόγο για νυχτερινά πλήγματα στην Οδησσό, το Ντνιπροπετρόφσκ, το Σούμι και τη Ζαπορίζια, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 233 ρωσικά drones.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος. Τοπικές αρχές στη Ρωσία ανακοίνωσαν δύο νεκρούς και 25 τραυματίες στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Ροστόφ, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν και εναντίον εγκαταστάσεων logistics.

Η νέα τραγωδία στα περίχωρα του Κιέβου, ωστόσο, ανοίγει ένα δεύτερο και ιδιαίτερα δύσκολο μέτωπο για την ουκρανική κυβέρνηση: πέρα από την ευθύνη της Ρωσίας για την επίθεση, οι αρχές καλούνται πλέον να εξηγήσουν γιατί μια στρατιωτική αποθήκη γεμάτη πυρομαχικά και εκρηκτικά βρισκόταν δίπλα σε σπίτια και ευάλωτους πολίτες, παρά το προηγούμενο πολύνεκρο περιστατικό και τους υφιστάμενους κανόνες ασφαλείας.

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