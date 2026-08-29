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Ιδιαίτερα έντονη επενδυτική δραστηριότητα ανέπτυξαν οι Eλληνες εφοπλιστές μέσα σε διάστημα 44 ημερών, από τις αρχές Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου. Τουλάχιστον 23 νέες firm παραγγελίες πλοίων, 10 παραλαβές νεότευκτων και πέντε πρόσθετες αγορές συνθέτουν τον μέχρι στιγμής απολογισμό, αποτυπώνοντας έναν νέο κύκλο ανανέωσης, επέκτασης και αναδιάρθρωσης των ελληνικών στόλων.

Οι κινήσεις εκτείνονται σχεδόν σε ολόκληρο το φάσμα της ποντοπόρου ναυτιλίας. VLCC, Suezmax, LR2 και MR tankers βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ σημαντικά κεφάλαια κατευθύνονται παράλληλα σε Capesize, Ultramax και containerships. Πρόκειται για επενδύσεις με μακρύ χρονικό ορίζοντα, καθώς μεγάλο μέρος των πλοίων θα παραδοθεί από το 2027 έως και το 2030.

Η ένταση της δραστηριότητας είχε γίνει εμφανής ήδη από τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied QuantumSea, μέσα στον συγκεκριμένο μήνα καταγράφηκαν 19 firm ελληνικές παραγγελίες, ενώ ακόμη τρία πλοία περιλαμβάνονταν σε options. Στη second hand αγορά πραγματοποιήθηκαν 18 συναλλαγές ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά με εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ αγορών και πωλήσεων: οι Eλληνες αγόρασαν τέσσερα πλοία και πούλησαν δεκατέσσερα.

Στις 19 παραγγελίες του Ιουλίου προστέθηκαν μέσα στον Αύγουστο δύο Ultramax της Goldenport Shipmanagement του Γιάννη Δράγνη και δύο MR product tankers της Pantheon Tankers της Αννας Αγγελικούση, ανεβάζοντας τον αριθμό των νέων firm παραγγελιών της εξεταζόμενης περιόδου στις τουλάχιστον 23.

Στον απολογισμό δεν περιλαμβάνονται παλαιότερες παραγγελίες που απλώς επανήλθαν στη δημοσιότητα, ούτε options που δεν έχουν ακόμη ασκηθεί. Χωριστά καταγράφονται επίσης οι συμφωνίες απόκτησης πλοίων που βρίσκονται ήδη υπό ναυπήγηση, καθώς δεν αποτελούν νέα συμβόλαια προς τα ναυπηγεία.

Η εικόνα δείχνει ότι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν ακολουθεί μία μόνο στρατηγική. Αλλοι όμιλοι επεκτείνουν επιθετικά τα orderbooks τους, άλλοι διαφοροποιούνται σε νέες κατηγορίες πλοίων και άλλοι αξιοποιούν τις υψηλές αποτιμήσεις της second hand αγοράς για να πουλήσουν μεγαλύτερης ηλικίας τονάζ και να επανατοποθετήσουν τα κεφάλαια σε νεότερες μονάδες.

Dynacom Tankers – Γιώργος Προκοπίου

Τη μεγαλύτερη μεμονωμένη κίνηση στην κατηγορία των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων πραγματοποίησε η Dynacom Tankers, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, προχωρώντας σε παραγγελία τεσσάρων ακόμη VLCC στο κινεζικό Hengli Heavy Industries. Με τη νέα συμφωνία, τα VLCC που έχει συμβασιοποιήσει η Dynacom μόνο στο συγκεκριμένο ναυπηγείο ανέρχονται σε 20, από τα οποία τέσσερα είχαν ήδη παραδοθεί έως την ανακοίνωση της συμφωνίας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει παραγγείλει άλλα 12 VLCC στο Hudong-Zhonghua, ανεβάζοντας σε 32 τον αριθμό των πλοίων αυτού του τύπου στα δύο κινεζικά ναυπηγεία. Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα με ορίζοντα έως το 2030, το οποίο τοποθετεί τον όμιλο Προκοπίου μεταξύ των πλέον δραστήριων επενδυτών στα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η νέα τετράδα αποτελεί την καθαρή πρόσθετη παραγγελία που καταγράφεται στην εξεταζόμενη περίοδο.

Centrofin – Δημήτρης και Γιάννης Προκοπίου

Σημαντική επένδυση πραγματοποίησε και η Centrofin Management, η οποία συνδέεται με την οικογένεια του Δημήτρη και του Γιάννη Προκοπίου. Η εταιρεία φέρεται να βρίσκεται πίσω από παραγγελία έξι LR2 product tankers στην κινεζική Titan Wind Energy. Η συμφωνία παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον επειδή η Titan Wind προέρχεται από τον κλάδο κατασκευής εξοπλισμού για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και επιχειρεί να αναπτύξει παρουσία στις εμπορικές ναυπηγήσεις. Τα έξι πλοία αποτελούν μία από τις πρώτες μεγάλες συμβάσεις της. Τα LR2 μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες πετρελαϊκών προϊόντων σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων και προσφέρουν σημαντική εμπορική ευελιξία. Η κίνηση δείχνει ότι η Centrofin δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση παλαιότερων μονάδων, αλλά ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της στα product tankers.

Stealth Maritime – Χάρης Βαφειάς

Ο Χάρης Βαφειάς, επικεφαλής της Stealth Maritime, συνέχισε τη στρατηγική συνεργασία του με νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, παραγγέλλνοντας δύο ακόμη MR2 product tankers στον όμιλο HD Hyundai. Τα πλοία προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2029. Η Allied καταγράφει επίσης στη συγκεκριμένη παραγγελία δύο MR περίπου 50.000 dwt στο ελληνικό orderbook. Με τη νέα συμφωνία διευρύνεται περαιτέρω το ναυπηγικό πρόγραμμα της Stealth Maritime. Σε αντίθεση με αρκετούς ελληνικούς ομίλους που κατευθύνουν σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των νέων συμβολαίων τους προς την Κίνα, ο Χάρης Βαφειάς εξακολουθεί να επενδύει στη Νότια Κορέα.

Pantheon Tankers – Αννα Αγγελικούση

Νέα επενδυτική κίνηση στην αγορά των product tankers πραγματοποίησε η Pantheon Tankers, συμφερόντων της Αννας Αγγελικούση, με συμφωνία για την κατασκευή δύο MR tankers περίπου 50.000 dwt το καθένα στο COSCO Shipping Heavy Industry Guangdong.

Η κίνηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Pantheon έχει συνδέσει την παρουσία της περισσότερο με μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η επιλογή των MR αποτελεί επομένως μια αξιοπρόσεκτη διαφοροποίηση. Τα συγκεκριμένα πλοία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά διυλισμένων προϊόντων, όπως ντίζελ, βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών. Το μέγεθός τους επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό λιμένων και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις εμπορικές διαδρομές. Προς το παρόν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί το τίμημα, ο χρόνος παράδοσης και οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Η συμφωνία, πάντως, αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος της Pantheon για την αγορά των product tankers και εάν ακολουθήσουν νέες παραγγελίες, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ευρύτερη επενδυτική κατεύθυνση.

Cape Shipping – Οικογένεια Ανδριανόπουλου

Στην αγορά ξηρού φορτίου ξεχώρισε η Cape Shipping, συμφερόντων της οικογένειας Ανδριανόπουλου, η οποία παρήγγειλε τρία Capesize περίπου 181.000 dwt στο Hengli Heavy Industries της Κίνας. Οι παραδόσεις τοποθετούνται στο 2027-2028. Η Allied καταγράφει επίσης την τριάδα των πλοίων στο ελληνικό orderbook. Η επένδυση δείχνει ότι, παρά το ισχυρό ενδιαφέρον για τα tankers, οι Ελληνες εξακολουθούν να τοποθετούν σημαντικά κεφάλαια στα μεγαλύτερα bulk carriers και στις μακρινές εμπορικές διαδρομές πρώτων υλών.

Goldenport Shipmanagement – Γιάννης Δράγνης

Στα bulk carriers νέα κίνηση πραγματοποίησε και η Goldenport Shipmanagement, συμφερόντων του Γιάννη Δράγνη, προσθέτοντας δύο ακόμη Ultramax περίπου 63.500 dwt στο Nantong Xiangyu Shipbuilding & Offshore Engineering. Η συμφωνία ακολουθεί την παραγγελία δύο αντίστοιχων πλοίων τον Ιούνιο του 2026. Μέσα σε λίγους μήνες, επομένως, η Goldenport διπλασίασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα από δύο σε τέσσερα Ultramax. Οι παραδόσεις του νέου ζεύγους τοποθετούνται μέσα στο 2029.

Για το πρώτο ζεύγος είχε αναφερθεί κόστος περίπου 35 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο. Εάν τα δύο νέα πλοία έχουν συμφωνηθεί σε παρόμοια επίπεδα, το συνολικό ύψος του προγράμματος των τεσσάρων μονάδων θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 140 εκατ. δολάρια.

Το ποσό ωστόσο αποτελεί εκτίμηση, καθώς το τίμημα της τελευταίας συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η Goldenport γνωρίζει ήδη το συγκεκριμένο ναυπηγείο. Η συνεργασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα, με την εταιρεία να έχει τοποθετήσει το 2022 παραγγελία για πέντε Ultramax, τα οποία εντάχθηκαν στον στόλο της την περίοδο 2023-2024.

Η νέα κίνηση του Γιάννη Δράγνη συμβαδίζει με την ευρύτερη τάση που καταγράφει η Allied στην ελληνική φορτηγό ναυτιλία, όπου οι νέες επενδύσεις του Ιουλίου επικεντρώθηκαν στα μεγαλύτερα bulkers και στις κατηγορίες Supramax/Ultramax.

Evalend Shipping – Τρία μεγάλα bulkers

Σημαντική παρουσία στις νέες παραγγελίες έχει και η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη με τρία επιβεβαιωμένα bulk carriers χωρητικότητας 211.000 dwt στο Tangshan Dajin και option για ακόμη ένα. Οι παραδόσεις προβλέπονται για το 2029-2030. Τα πλοία αναφέρονται ως scrubber-fitted και σχεδιασμένα ώστε να είναι methanol και ammonia-ready. Η τεχνολογική επιλογή είναι χαρακτηριστική της νέας γενιάς ελληνικών επενδύσεων, καθώς επιδιώκεται μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στην αβεβαιότητα για τα καύσιμα που θα επικρατήσουν την επόμενη δεκαετία.

W Marine και JME Navigation

Στην κατηγορία των Ultramax/Supramax κινήθηκαν επίσης δύο ακόμη ελληνικών συμφερόντων εταιρείες. Η W Marine του Γιάννη Σαραντίτη πρόσθεσε τρία πλοία 64.500 dwt στο Jiangsu Dajin, ενώ η JME Navigation εμφανίζεται με παραγγελία ενός πλοίου 64.000 dwt στο New Dayang. Συνολικά, η Allied καταγράφει 10 επιβεβαιωμένες ελληνικές παραγγελίες bulk carriers μέσα στον Ιούλιο.

Minerva Marine – Ανδρέας Μαρτίνος jr

Νέα κεφάλαια κατευθύνονται και στα containerships. Η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου jr τοποθέτησε παραγγελία για τέσσερα πλοία χωρητικότητας 6.000 teu στο Hengli Heavy Industries, με παραδόσεις το 2028.

Η κίνηση αποτελεί μακροπρόθεσμη τοποθέτηση στην αγορά των containers, καθώς τα πλοία θα εισέλθουν στην αγορά αρκετά χρόνια μετά τη λήψη της επενδυτικής απόφασης.

Erasmus Shipinvest

Στα containerships κινήθηκε και η Erasmus Shipinvest με δύο επιβεβαιωμένες παραγγελίες πλοίων 1.900 teu στη Huangpu Wenchong για παράδοση το 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει options για δύο ακόμη πλοία.

Οι παραλαβές

Παράλληλα με τις νέες παραγγελίες, οι επενδύσεις προηγούμενων ετών περνούν πλέον από τα ναυπηγεία στην ενεργό αγορά, με τουλάχιστον 11 νεότευκτα ελληνικών συμφερόντων να καταγράφονται στις παραλαβές της εξεταζόμενης περιόδου.

Polembros Shipping – Λεωνίδας Πολέμης

Η πρώτη καταγεγραμμένη παραλαβή έγινε την 1η Ιουλίου από την Polembros Shipping, συμφερόντων της οικογένειας Πολέμη. Η εταιρεία παρέλαβε από τα κινεζικά ναυπηγεία Changhong το δεύτερο LR2 δεξαμενόπλοιο της νέας σειράς της.

Kyklades Maritime – Οικογένεια Αλαφούζου

Η Kyklades Maritime Corporation, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, πραγματοποίησε δύο παραλαβές μέσα σε είκοσι μέρες. Στις 9 Ιουλίου παρέλαβε το Suezmax «Nissos Vous» από την Daehan Shipbuilding και στις 29 Ιουλίου ακολούθησε το Suezmax «Nissos Santorini» από την Japan Marine United.

Maran Tankers – Μαρία Αγγελικούση

Η Maran Tankers Management, του ομίλου της Μαρίας Αγγελικούση, παρέλαβε στις 10 Ιουλίου το υπό ελληνική σημαία «Maran Menelaus». Πρόκειται για Suezmax διπλού καυσίμου 155.500 dwt και το τρίτο από σειρά οκτώ πλοίων που κατασκευάζονται στη New Times Shipbuilding.

TEN – Νίκος Τσάκος

Η Tsakos Energy Navigation, συμφερόντων του δρος Νίκου Τσάκου, παρέλαβε στις 23 Ιουλίου το «Anfield» από τη Samsung Heavy Industries. Είναι το τρίτο DP2 Suezmax shuttle tanker ενός ευρύτερου προγράμματος 12 πλοίων και ταξιδεύει υπό ελληνική σημαία.

Aegean Shipping – Οικογένεια Μελισσανίδη

Η Aegean Shipping Management της οικογένειας Μελισσανίδη ενέταξε στο πρόγραμμά της το «Green Liberty», το πρώτο από τέσσερα νέα LR2. Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου στο COSCO Yangzhou Shipyard.

Pantheon Tankers – Αννα Αγγελικούση

Η Pantheon Tankers παρέλαβε στις 31 Ιουλίου το Suezmax «Sea Topaz» από τη Hyundai Heavy Industries. Το πλοίο υψώνει την ελληνική σημαία, ενώ εντός του 2026 αναμένεται να ακολουθήσει το αδελφό «Sea Quartz».

Capital Clean Energy Carriers – Οικογένεια Μαρινάκη

Η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων της οικογένειας Μαρινάκη, παρέλαβε στις 31 Ιουλίου το LNG carrier «Alcaios I» από την HD Hyundai Samho. Το πλοίο έχει χωρητικότητα 174.000 κυβικών μέτρων και άρχισε αμέσως 18μηνη χρονοναύλωση.

Atlas Maritime – Λέων Πατίτσας

Στις 4 Αυγούστου η Atlas Maritime του Λέοντος Πατίτσα παρέλαβε το νεότευκτο car carrier «Clean Star». Το πλοίο εντάχθηκε αμέσως σε διετή ναύλωση με ημερήσιο έσοδο 80.000 δολαρίων.

Navios Partners – Αγγελική Φράγκου

Η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου παρέλαβε στις αρχές Αυγούστου το νεότευκτο Aframax/LR2 «Nave Orbit», χωρητικότητας 117.012 dwt. Το πλοίο είναι LNG-ready και methanol-ready.

Arcadia – Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος

Η Arcadia Shipmanagement, συμφερόντων των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, ενίσχυσε περαιτέρω τον στόλο της με την παραλαβή του νεότευκτου suezmax «Aegean Miracle» από τα ναυπηγεία HD Hyundai Samho στη Νότια Κορέα. Το δεξαμενόπλοιο, που φέρει την ελληνική σημαία, είναι το τρίτο της νέας σειράς Suezmax της εταιρείας, μετά τα «Aegean Winner» και «Aegean Fighter». Παράλληλα, η Arcadia έχει παραγγείλει δύο ακόμη αδελφά πλοία, με παραδόσεις το 2028 και το 2029. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η εταιρεία θα έχει ναυπηγήσει συνολικά 17 Suezmax στη Hyundai, διευρύνοντας μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες ελληνικής ναυτιλιακής με τον κορεατικό όμιλο.

Οι 5 πρόσθετες αγορές – TOP Ships και Seanergy

Πέρα από τις νέες παραγγελίες και τις παραλαβές, καταγράφηκαν πέντε πρόσθετες αγορές πλοίων, οι οποίες πρέπει να υπολογίζονται χωριστά καθώς δεν αποτελούν νέα συμβόλαια ναυπήγησης της εξεταζόμενης περιόδου.

Η TOP Ships, συμφερόντων του Ευάγγελου Πιστιόλη, κινήθηκε για την απόκτηση τριών υπό ναυπήγηση MR tankers από συνδεδεμένες εταιρείες.

Επειδή τα πλοία είχαν ήδη παραγγελθεί, η συναλλαγή αποτελεί μεταβίβαση υπό ναυπήγηση τονάζ και όχι νέα παραγγελία προς ναυπηγείο. Η κίνηση, ωστόσο, έχει ουσιαστική σημασία για την TOP Ships, καθώς προσθέτει τρία σύγχρονα product tankers στη μελλοντική σύνθεση του στόλου της.

Παράλληλα η Seanergy Maritime, με επικεφαλής τον Σταμάτη Τσαντάνη, συμφώνησε να αποκτήσει δύο ιαπωνικής κατασκευής Capesize, ένα νεότευκτο και ένα κατασκευής 2022, αντί συνολικού τιμήματος περίπου 130 εκατ. δολαρίων.

Η Seanergy επιλέγει έτσι έναν διαφορετικό δρόμο από τη μακροχρόνια αναμονή μιας παραγγελίας με παράδοση στο τέλος της δεκαετίας: αποκτά πολύ νεότερο τονάζ που μπορεί να αυξήσει ταχύτερα την έκθεσή της στην αγορά των Capesize.

Πωλούν 14, αγοράζουν τέσσερα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η άλλη πλευρά της επενδυτικής δραστηριότητας: οι πωλήσεις υφιστάμενων πλοίων. Μόνο τον Ιούλιο, οι Ελληνες πραγματοποίησαν 14 πωλήσεις έναντι μόλις τεσσάρων αγορών στη second hand αγορά. Στο Dry Bulk η τάση προς νεότερο τονάζ είναι ακόμη πιο καθαρή.

Τα επτά bulk carriers που πούλησαν ελληνικά συμφέροντα ήταν κατασκευής 2006-2012 και είχαν μέση ηλικία περίπου 16 ετών. Τα τέσσερα που αγοράστηκαν ήταν κατασκευής 2009-2017, με μέση ηλικία περίπου 13 ετών. Με άλλα λόγια, οι Ελληνες αγόραζαν πλοία κατά μέσο όρο τρία χρόνια νεότερα από εκείνα που αποχωρίζονταν.

Στα δεξαμενόπλοια η εικόνα ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστική γιατί δεν καταγράφηκε καμία ελληνική αγορά μεταχειρισμένου tanker τον Ιούλιο, ενώ πραγματοποιήθηκαν επτά πωλήσεις. Οι υψηλές αξίες των μεταχειρισμένων δημιουργούν ισχυρό κίνητρο γι’ αυτή τη στρατηγική.

Ενα πενταετές VLCC αποτιμάται από την Allied στα 158 εκατ. δολάρια, ένα δεκαετές στα 133 εκατ. και ένα 15ετές στα 100 εκατ. δολάρια, με τις ετήσιες αυξήσεις να φτάνουν αντίστοιχα το 35%, 53% και 72%. Αντίστοιχα, στο Dry Bulk ένα πενταετές Capesize 180.000 dwt αποτιμάται στα 71,5 εκατ. δολάρια και ένα 15ετές στα 37 εκατ. δολάρια. Στα Kamsarmax, ένα πενταετές πλοίο βρίσκεται στα 40 εκατ. και ένα 15ετές στα 21,5 εκατ. δολάρια.

Η μεγάλη εικόνα

Οι 23 νέες παραγγελίες, οι 10 παραλαβές και οι πέντε πρόσθετες αγορές μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες αποτυπώνουν μια ελληνική ναυτιλία που κινείται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Ο Γιώργος Προκοπίου ενισχύει περαιτέρω το τεράστιο πρόγραμμα των VLCC, η Centrofin τοποθετείται στα LR2, ο Χάρης Βαφειάς επιμένει στα κορεατικά MR, η Aννα Αγγελικούση ανοίγει περισσότερο την Pantheon προς τα product tankers και ο Γιάννης Δράγνης διπλασιάζει το νέο πρόγραμμα Ultramax της Goldenport. Την ίδια ώρα, Cape Shipping και Evalend επενδύουν στα μεγάλα bulk carriers, W Marine και JME Navigation στα μικρότερα μεγέθη, ενώ Minerva Marine και Erasmus Shipinvest δεσμεύουν κεφάλαια για containerships με παραδόσεις προς το τέλος της δεκαετίας.

Οι TOP Ships και Seanergy προσθέτουν μία ακόμη διάσταση, αποκτώντας πλοία χωρίς να περιμένουν μια νέα παραγγελία από μηδενική βάση, ενώ οι δέκα παραλαβές δείχνουν ότι ταυτόχρονα αρχίζει να εισέρχεται στην αγορά το tonnage που παραγγέλθηκε σε προηγούμενες φάσεις του επενδυτικού κύκλου.

Η συνολική εικόνα, επομένως, δεν είναι απλώς εκείνη ενός νέου κύματος παραγγελιών.

Είναι περισσότερο μία ανανέωση του ελληνόκτητου στόλου: πώληση μεγαλύτερης ηλικίας και ακριβά αποτιμημένου τονάζ, επιλεκτικές αγορές νεότερων πλοίων, παραλαβές προηγούμενων επενδύσεων και νέες παραγγελίες με ορίζοντα έως το 2030. Κοινός παρονομαστής είναι η κατεύθυνση κεφαλαίων προς νεότερο, ενεργειακά αποδοτικότερο, τεχνολογικά πιο ευέλικτο και περισσότερο διαφοροποιημένο τονάζ, καθώς οι Eλληνες εφοπλιστές επιχειρούν να τοποθετηθούν από σήμερα στην επόμενη φάση του ναυτιλιακού κύκλου.

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