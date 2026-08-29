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Η ηλικία μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί ως αόρατο εμπόδιο για πολλές γυναίκες στην επαγγελματική και δημόσια ζωή, όμως η πραγματικότητα σε ορισμένες από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις, επενδυτικούς οργανισμούς, επιστημονικά εργαστήρια και δημιουργικές βιομηχανίες δείχνει μια διαφορετική εικόνα. Για εκατοντάδες γυναίκες, τα χρόνια μετά τα 50 δεν σηματοδοτούν επιβράδυνση, αλλά την περίοδο κατά την οποία αναλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ευθύνες, δημιουργούν εταιρείες, διαχειρίζονται δισεκατομμύρια και ανοίγουν νέους δρόμους.
Από τη Wall Street και τη Silicon Valley έως τη βιοϊατρική, τη NASA, το Hollywood, τον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, 200 γυναίκες ξεχωρίζουν το 2026 για την επιρροή και τη δυναμική τους. Πρόκειται για στελέχη που βρίσκονται στην κορυφή επιχειρήσεων με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, επιστήμονες που αλλάζουν την ιατρική και την τεχνολογία, επενδύτριες που διαχειρίζονται τεράστια κεφάλαια και δημιουργούς που επαναπροσδιορίζουν την πολιτιστική βιομηχανία.
Ανάμεσά τους βρίσκεται η Ritu Narayan, η οποία δημιούργησε τη Zum και επιχειρεί να αλλάξει τη σχολική μεταφορά με τεχνολογία, η Dale Anglin, που ενισχύει την τοπική δημοσιογραφία σε δεκάδες αμερικανικές κοινότητες, αλλά και οι Katie Farmer και Julie Kim, οι οποίες έγιναν οι πρώτες γυναίκες επικεφαλής δύο ιστορικών ομίλων, της BNSF και της Takeda αντίστοιχα.
Οι 200 προσωπικότητες χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλους άξονες: επενδύσεις, καινοτομία, επιρροή και lifestyle. Κοινός παρονομαστής δεν είναι απλώς η ηλικία τους, αλλά το γεγονός ότι πολλές από τις σημαντικότερες επαγγελματικές τους κατακτήσεις ήρθαν αφού είχαν ήδη συμπληρώσει τα 50.
Οι γυναίκες που κινούν δισεκατομμύρια στις επενδύσεις
Επενδύσεις
- Lara Abrash — Πρόεδρος, Deloitte US
- Beverly Anderson — Πρόεδρος & CEO, BECU
- Hilda Applbaum — Επικεφαλής Επενδύσεων & Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίου, Capital Group
- Leigh Brady — CEO, State Employees’ Credit Union
- Jane Buchan — Ιδρύτρια & CEO, Martlet Asset Management
- Wendy Cai-Lee — Ιδρύτρια & CEO, Piermont Bank
- Margaret Chen — Παγκόσμια Επικεφαλής Πρακτικής Κληροδοτημάτων & Ιδρυμάτων, Cambridge Associates
- Ellen Cooper — Πρόεδρος & CEO, Lincoln Financial
- Tracie Cordeiro — Πρόεδρος & CEO, Friendship Bridge
- Denise Dresser — Διευθύντρια Εσόδων, OpenAI
- Caterina Fake — Εταίρος & Επενδύτρια, Yes VC
- Stephanie Ferris — Πρόεδρος & CEO, FIS
- Dawn Fitzpatrick — CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων, Soros Fund Management
- Robin Foley — Επικεφαλής Σταθερού Εισοδήματος, Fidelity Investments
- Annette Franqui — Συνιδρύτρια, Forrestal Capital
- Marcie Frost — CEO, CalPERS
- Yvonne Hao — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Flagship Pioneering
- Connie Harris — Ιδρύτρια & CEO, Sheppard-Harris Associates
- Jane Heller — CEO & Σύμβουλος Ιδιωτών Πελατών, Bank of America
- Sharon Hill — Επικεφαλής Παγκόσμιων Ενεργών Μετοχών & Μετοχών Εισοδήματος, Vanguard
- Kristina Hooper — Επικεφαλής Στρατηγικής Αγορών, Man Group
- Maria Elena (Mel) Lagomasino — CEO & Managing Partner, WE Family Offices
- Stephanie Link — Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής, Hightower Advisors
- Lindsay LoBue — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Carlyle
- Cathy Marcus — Συν-Επικεφαλής & Διευθύντρια Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ακινήτων, PGIM
- Alison Mass — Πρόεδρος Επενδυτικής Τραπεζικής, Goldman Sachs
- Gina Mastantuono — Πρόεδρος & Οικονομική Διευθύντρια, ServiceNow
- Glenda McNeal — Διευθύντρια Στρατηγικών Συνεργασιών, American Express
- Jelena McWilliams — Πρόεδρος Εταιρικών & Εξωτερικών Υποθέσεων, Plaid
- Susana A. Mendoza — Ελέγκτρια της Πολιτείας του Illinois
- Jamie Miller — Οικονομική & Επιχειρησιακή Διευθύντρια, PayPal
- Alyssa Moeder — Managing Director & Σύμβουλος Διαχείρισης Ιδιωτικού Πλούτου, Merrill Private Wealth Management
- Rochelle Nawrocki-Gorey — Συνιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, SpringFour
- Colleen O’Callaghan — Managing Director, J.P. Morgan Wealth Management
- Cindy Padnos — Ιδρύτρια & Managing Partner, Illuminate Ventures
- Tracy Palandjian — Συνιδρύτρια & CEO, Social Finance
- Sonja Perkins — Ιδρύτρια, Project Glimmer & Broadway Angels
- Jennifer Piepszak — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, JPMorgan Chase
- Ruth Porat — Πρόεδρος & Διευθύντρια Επενδύσεων, Alphabet & Google
- Joyce Rey — Επικεφαλής Τμήματος Πολυτελών Ακινήτων, Coldwell Banker Global Luxury
- Nela Richardson — Επικεφαλής Οικονομολόγος & Διευθύντρια ESG, ADP
- Emmalyn Shaw — Συνιδρύτρια & Managing Partner, Flourish Ventures
- Katrina Sherrerd — CEO, Research Affiliates
- Michelle Smith — Managing Partner & Χρηματοοικονομική Σύμβουλος, Savant Wealth Management / Wife2CFO
- Stephanie Stiefel — Managing Director & Senior Wealth Advisor, Neuberger Berman
- Savita Subramanian — Managing Director & Επικεφαλής Αμερικανικών Μετοχών και Ποσοτικής Στρατηγικής, Bank of America
- Diane Swonk — Επικεφαλής Οικονομολόγος & Managing Director, KPMG US
- Tina Byles Williams — Ιδρύτρια, CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων, Xponance
- Susan Yannaccone — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Compass International Holdings
- Ellen Zentner — Επικεφαλής Οικονομικής Στρατηγικής & Παγκόσμια Επικεφαλής Θεματικών και Μακροοικονομικών Επενδύσεων, Morgan Stanley Wealth Management
Καινοτομία
- Maya Ajmera — Πρόεδρος & CEO, Society for Science
- Lauren Antonoff — Διευθύνουσα Σύμβουλος, Life360
- Katrina Armstrong — Διευθύντρια, Vagelos Institute for Basic Biomedical Research
- Zhenan Bao — Ιδρύτρια, Stanford Wearable Electronics Initiative
- Wendy Barnes — CEO & Πρόεδρος, GoodRx
- Charlie Blackwell-Thompson — Διευθύντρια Εκτοξεύσεων, NASA
- Karen Blanks Ellis — Διευθύντρια Βιωσιμότητας, FedEx
- Marsha Anderson Bomar — Πρόεδρος, American Society of Civil Engineers
- Christine Brown — Καθηγήτρια Ανοσοθεραπείας, City of Hope
- Mary Brunkow — Διακεκριμένη Ερευνήτρια, Institute for Systems Biology
- Jennifer Tour Chayes — Κοσμήτορας, College of Computing, Data Science and Society, UC Berkeley
- Karen S. Carter — CEO, Dow
- Margaret Dawson — Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Υποστηρίκτρια Ανοιχτού Κώδικα, SUSE
- Cindy Eckert — Ιδρύτρια & CEO, Sprout Pharmaceuticals
- Karen Eng — Πρόεδρος & CEO, CSMI
- Katie Farmer — Πρόεδρος & CEO, BNSF Railway
- Nicola Fox — Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Science Mission Directorate, NASA
- Paula T. Hammond — Κοσμήτορας, MIT School of Engineering
- Lisa Harris — CEO, Eskenazi Health
- Lisa Gelobter — Διευθύντρια Τεχνολογίας, City of New York
- Jacqueline Hinman — CEO & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Atlas Technical Consultants
- Colette D. Honorable — Εκτελεστική Αντιπρόεδρος & Γενική Νομική Σύμβουλος, Exelon
- Janice Bryant Howroyd — Ιδρύτρια & CEO, ActOne Group
- Bahija Jallal — CEO & Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Immunocore
- Sabrina Martucci Johnson — Ιδρύτρια & CEO, Daré Bioscience
- Dina Katabi — Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Emerald Innovations
- Julie Kim — CEO, Takeda
- Debra Laskin — Διακεκριμένη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας & Τοξικολογίας, Rutgers University
- Tessa Lau — Συνιδρύτρια & CEO, Dusty Robotics
- Thai Lee — Συνιδρύτρια & CEO, SHI International
- Emily Liman — Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης & Βιολογικών Επιστημών, University of Southern California
- Wafaa Mamilli — Διευθύντρια Ψηφιακής Τεχνολογίας & Τεχνολογίας, Roche
- Christina Maslach — Κοινωνική Ψυχολόγος
- Maja Matarić — Διακεκριμένη Καθηγήτρια & Συνιδρύτρια, Moxie
- Nergis Mavalvala — Αστροφυσικός & Κοσμήτορας της School of Science, MIT
- Marissa Mayer — Ιδρύτρια & CEO, Dazzle AI
- Vivienne Ming — Θεωρητική Νευροεπιστήμονας & Ιδρύτρια/Εκτελεστική Πρόεδρος, The Human Trust
- Aude Oliva — Διευθύντρια, MIT-IBM Computing Research Lab
- Ritu Narayan — Συνιδρύτρια & CEO, Zum
- Yamini Rangan — CEO, HubSpot
- Shubhi Rao — Ιδρύτρια & CEO, Uplevyl
- Jennifer Rumsey — Πρόεδρος & CEO, Cummins
- Heather Shoemaker — Ιδρύτρια & CEO, Language I/O
- Ellen Stofan — Υφυπουργός Επιστήμης & Έρευνας, Smithsonian Institution
- Gordana Vunjak-Novakovic — Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής & Ιατρικών Επιστημών, Columbia University
- Susie Wee — Συνιδρύτρια & CEO, DevAI
- Beth Wozniak — Πρόεδρος & CEO, nVent
- Laura Yecies — CEO, Osteoboost
- Michelle Zhou — Διευθύντρια, Center for Advanced AI at Accenture
- Daphne Zohar — Ιδρύτρια & CEO, Seaport Therapeutics
Επιρροή
- Angelique Albert — CEO, Native Forward Scholars Fund
- Laurene Allen — Συνιδρύτρια & Ακτιβίστρια, National PFAS Contamination Coalition
- Shorlette Ammons — Συν-Εκτελεστική Διευθύντρια, Farm Aid
- Dale Anglin — Ιδρυτική Διευθύντρια, Press Forward
- Anousheh Ansari — CEO, XPRIZE Foundation
- Cinira Baldi — CEO, Good360
- Christina Beckles — Ιδρύτρια & Πρόεδρος, Sato Project
- Leslie Belcher — Διευθύνουσα Σύμβουλος Κυβερνητικών Υποθέσεων & Δημόσιας Πολιτικής, Steptoe
- Julie K. Brown — Ερευνητική Δημοσιογράφος, Miami Herald
- Eileen Budo — CEO, Last Mile Food Rescue
- Glynda Carr — Συνιδρύτρια, Πρόεδρος & CEO, Higher Heights for America
- Anla Cheng — Ιδρύτρια, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & CEO, Serica Initiative
- Leslie Cornfeld — Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, National Education Equity Lab
- Karen Dunn — Συνιδρύτρια & Εταίρος, Dunn, Isaacson & Rhee
- Christine Egan — CEO, CLASP
- Carly Fiorina — CEO, The Colonial Williamsburg Foundation
- Elizabeth Funk — Ιδρύτρια & CEO, DignityMoves
- Joan Gabel — Πρύτανης & CEO, University of Pittsburgh
- Jennifer Garner — Ηθοποιός· Συνιδρύτρια & Επικεφαλής Εμπορικής Επωνυμίας, Once Upon a Farm
- Heather Gerken — Πρόεδρος, Ford Foundation
- Jane Gilbert — Επικεφαλής Πρέσβειρα για τον Καύσωνα, Atlantic Council Climate Resilience Center
- Anna M. Gomez — Επίτροπος, Federal Communications Commission
- Mary Claire Haver — Ιδρύτρια & Πρόεδρος, The ‘Pause Life
- Donna House — Εθνοβοτανολόγος & Σύμβουλος Βοτανικής
- Linda E. Johnson — Πρόεδρος & CEO, Brooklyn Public Library
- María Teresa Kumar — Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Voto Latino
- Jennifer “Vern” Long — CEO, World Coffee Research
- Maya MacGuineas — Πρόεδρος, Committee for a Responsible Federal Budget
- Kica Matos — Πρόεδρος, National Immigration Law Center & Immigrant Justice Fund
- Cara McNulty — CEO, Vibrant Emotional Health
- Bernadette Meehan — CEO, Wikimedia Foundation
- Asha Jadeja Motwani — Ιδρύτρια, Motwani Jadeja Family Foundation
- Robin Murphy — Ομότιμη Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών & Μηχανικής, Texas A&M University
- Annette Nance-Holt — Επίτροπος Πυροσβεστικής, Chicago Fire Department
- Joanne Pike — Πρόεδρος & CEO, Alzheimer’s Association
- Lee Rolontz — Παγκόσμια Επικεφαλής Περιεχομένου & Εκπομπών, Global Citizen
- Wendy Schmidt — Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Schmidt Family Foundation & Schmidt Ocean Institute
- Anya Schoolman — Ιδρύτρια & Εκτελεστική Διευθύντρια, Solar United Neighbors
- Allison Sesso — Πρόεδρος & CEO, Undue Medical Debt
- Mikie Sherrill — Κυβερνήτρια, New Jersey
- Margaret Spellings — Πρόεδρος & CEO, Bipartisan Policy Center
- Stacey D. Stewart — CEO, Mothers Against Drunk Driving
- Virginia “Ginnie” Sebastian Storage — Πρόεδρος, Daughters of the American Revolution
- Sarah Szanton — Κοσμήτορας, Johns Hopkins School of Nursing
- Ana Valdez — Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Latino Donor Collective
- Margaret Wickens Pearce — Χαρτογράφος
- Michele Wise Wright — Συνιδρύτρια & CEO, National Organization of African Americans with Cystic Fibrosis
- Debra Wong Yang — Εταίρος, Gibson, Dunn & Crutcher
- Diane Yentel — Πρόεδρος & CEO, National Council of Nonprofits
- Dien Yuen — Ιδρύτρια & CEO, Daylight Advisors
Lifestyle
- Jenna Park Adler — Μουσική ατζέντης, CAA
- Barbara Banke — Ιδιοκτήτρια & Πρόεδρος, Jackson Family Wines
- Chanda Bell — Συνιδρύτρια, The Lumistella Company
- Christal Bemont — CEO, Direct Travel
- Robin Brown — Ιδρύτρια & Ιδιοκτήτρια, Magnolia Pearl
- Suzan Bymel — Συνιδρύτρια, Entertainment 360
- Patricia Chin — Συνιδρύτρια, VP Records
- Annie Chun — Συνιδρύτρια, Gimme Seaweed
- Ree Drummond — Ιδρύτρια, The Pioneer Woman
- Janet Evans — Διευθύντρια Αθλητών, LA28
- Liz Folce — Ιδρύτρια, Nakery Beauty
- Jennifer Foyle — Πρόεδρος & Εκτελεστική Διευθύντρια Δημιουργικού, AE & Aerie
- Gabriela Lena Frank — Συνθέτρια & Πιανίστρια
- Amy Freeman — Συνιδρύτρια & CEO, The Spice & Tea Exchange
- Julie Fussner — CEO, Culver’s
- Whoopi Goldberg — Ηθοποιός· Συνιδρύτρια, All Women’s Sports Network
- Ariane Gorin — CEO, Expedia Group
- Betsey Johnson — Ιδρύτρια, Betsey Johnson
- Teresa Johnson — CEO, Color Me Mine· Συνιδιοκτήτρια, Twist Brands
- Kwanza Jones — Επενδύτρια & Επιχειρηματίας
- Sally Kim — Πρόεδρος & Εκδότρια, Little, Brown and Company
- Lisa Lockhart — Επαγγελματίας Αθλήτρια Barrel Racing
- Katrina Markoff — Ιδρύτρια, Violet Flame Chocolate· Ιδρύτρια, Vosges Haut-Chocolat
- Laura Miele — Πρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, EA Entertainment
- Demi Moore — Ηθοποιός
- Susan Morris — CEO, Albertsons Companies
- Jenefer Palmer — Ιδρύτρια, OSEA
- Ann Patchett — Συγγραφέας & Συνιδρύτρια, Parnassus Books
- Lucía Penrod — Συνιδρύτρια, Ιδιοκτήτρια & CEO, Nikki Beach Hospitality Group
- Rosie Perez — Ηθοποιός, Χορογράφος & Παρουσιάστρια Podcast
- Hillary Peterson — Ιδρύτρια, True Botanicals
- Christa Pitts — Συνιδρύτρια, The Lumistella Company
- Sharon Price John — CEO, Carter’s
- Mel Raines — CEO, Pacers Sports & Entertainment
- Tracee Ellis Ross — Ηθοποιός· Ιδρύτρια, Pattern Beauty
- Paula Scher — Σχεδιάστρια & Εταίρος, Pentagram
- Komal Shah — Φιλάνθρωπος & Συλλέκτρια Τέχνης
- Amy Sherald — Καλλιτέχνις
- Kendra Scott — Ιδρύτρια, Kendra Scott
- Carla Vernón — CEO & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, The Honest Company
- Jessica Vogel — Συνιδρύτρια & Διευθύντρια Μάρκετινγκ/Brand, Scenthound
- Latriece Watkins — Πρόεδρος & CEO, Sam’s Club
- Marie Watt — Γλύπτρια & Καλλιτέχνις Υφασμάτων
- Carrie Mae Weems — Φωτογράφος
- Roberta Williams — Συνιδρύτρια, Sierra Entertainment
- Emily Wilson — Συγγραφέας & Καθηγήτρια, University of Pennsylvania
- CeCe Winans — Τραγουδίστρια Gospel
- Michelle Wong — Παραγωγός, Sony Pictures Animation
- Bess Wohl — Θεατρική Συγγραφέας
- Jennifer Yuh Nelson — Σκηνοθέτρια & Animator
Από επιχειρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων έως startups, δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια και πολιτιστικά εγχειρήματα, η ηλικία δεν λειτουργεί ως τελική γραμμή αλλά ως αφετηρία μιας νέας περιόδου δημιουργικότητας και ισχύος. Το οικονομικό μήνυμα είναι επίσης σαφές: ένα μεγάλο κομμάτι της αξίας, της καινοτομίας και της ηγεσίας της σύγχρονης οικονομίας δημιουργείται από ανθρώπους που βρίσκονται πολύ πέρα από το στερεότυπο του νεαρού founder ή ανερχόμενου στελέχους.
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