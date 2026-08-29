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Η ηλικία μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί ως αόρατο εμπόδιο για πολλές γυναίκες στην επαγγελματική και δημόσια ζωή, όμως η πραγματικότητα σε ορισμένες από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις, επενδυτικούς οργανισμούς, επιστημονικά εργαστήρια και δημιουργικές βιομηχανίες δείχνει μια διαφορετική εικόνα. Για εκατοντάδες γυναίκες, τα χρόνια μετά τα 50 δεν σηματοδοτούν επιβράδυνση, αλλά την περίοδο κατά την οποία αναλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ευθύνες, δημιουργούν εταιρείες, διαχειρίζονται δισεκατομμύρια και ανοίγουν νέους δρόμους.

Από τη Wall Street και τη Silicon Valley έως τη βιοϊατρική, τη NASA, το Hollywood, τον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, 200 γυναίκες ξεχωρίζουν το 2026 για την επιρροή και τη δυναμική τους. Πρόκειται για στελέχη που βρίσκονται στην κορυφή επιχειρήσεων με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, επιστήμονες που αλλάζουν την ιατρική και την τεχνολογία, επενδύτριες που διαχειρίζονται τεράστια κεφάλαια και δημιουργούς που επαναπροσδιορίζουν την πολιτιστική βιομηχανία.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η Ritu Narayan, η οποία δημιούργησε τη Zum και επιχειρεί να αλλάξει τη σχολική μεταφορά με τεχνολογία, η Dale Anglin, που ενισχύει την τοπική δημοσιογραφία σε δεκάδες αμερικανικές κοινότητες, αλλά και οι Katie Farmer και Julie Kim, οι οποίες έγιναν οι πρώτες γυναίκες επικεφαλής δύο ιστορικών ομίλων, της BNSF και της Takeda αντίστοιχα.

Οι 200 προσωπικότητες χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλους άξονες: επενδύσεις, καινοτομία, επιρροή και lifestyle. Κοινός παρονομαστής δεν είναι απλώς η ηλικία τους, αλλά το γεγονός ότι πολλές από τις σημαντικότερες επαγγελματικές τους κατακτήσεις ήρθαν αφού είχαν ήδη συμπληρώσει τα 50.

Οι γυναίκες που κινούν δισεκατομμύρια στις επενδύσεις

Επενδύσεις

  1. Lara Abrash — Πρόεδρος, Deloitte US
  2. Beverly Anderson — Πρόεδρος & CEO, BECU
  3. Hilda Applbaum — Επικεφαλής Επενδύσεων & Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίου, Capital Group
  4. Leigh Brady — CEO, State Employees’ Credit Union
  5. Jane Buchan — Ιδρύτρια & CEO, Martlet Asset Management
  6. Wendy Cai-Lee — Ιδρύτρια & CEO, Piermont Bank
  7. Margaret Chen — Παγκόσμια Επικεφαλής Πρακτικής Κληροδοτημάτων & Ιδρυμάτων, Cambridge Associates
  8. Ellen Cooper — Πρόεδρος & CEO, Lincoln Financial
  9. Tracie Cordeiro — Πρόεδρος & CEO, Friendship Bridge
  10. Denise Dresser — Διευθύντρια Εσόδων, OpenAI
  11. Caterina Fake — Εταίρος & Επενδύτρια, Yes VC
  12. Stephanie Ferris — Πρόεδρος & CEO, FIS
  13. Dawn Fitzpatrick — CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων, Soros Fund Management
  14. Robin Foley — Επικεφαλής Σταθερού Εισοδήματος, Fidelity Investments
  15. Annette Franqui — Συνιδρύτρια, Forrestal Capital
  16. Marcie Frost — CEO, CalPERS
  17. Yvonne Hao — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Flagship Pioneering
  18. Connie Harris — Ιδρύτρια & CEO, Sheppard-Harris Associates
  19. Jane Heller — CEO & Σύμβουλος Ιδιωτών Πελατών, Bank of America
  20. Sharon Hill — Επικεφαλής Παγκόσμιων Ενεργών Μετοχών & Μετοχών Εισοδήματος, Vanguard
  21. Kristina Hooper — Επικεφαλής Στρατηγικής Αγορών, Man Group
  22. Maria Elena (Mel) Lagomasino — CEO & Managing Partner, WE Family Offices
  23. Stephanie Link — Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής, Hightower Advisors
  24. Lindsay LoBue — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Carlyle
  25. Cathy Marcus — Συν-Επικεφαλής & Διευθύντρια Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ακινήτων, PGIM
  26. Alison Mass — Πρόεδρος Επενδυτικής Τραπεζικής, Goldman Sachs
  27. Gina Mastantuono — Πρόεδρος & Οικονομική Διευθύντρια, ServiceNow
  28. Glenda McNeal — Διευθύντρια Στρατηγικών Συνεργασιών, American Express
  29. Jelena McWilliams — Πρόεδρος Εταιρικών & Εξωτερικών Υποθέσεων, Plaid
  30. Susana A. Mendoza — Ελέγκτρια της Πολιτείας του Illinois
  31. Jamie Miller — Οικονομική & Επιχειρησιακή Διευθύντρια, PayPal
  32. Alyssa Moeder — Managing Director & Σύμβουλος Διαχείρισης Ιδιωτικού Πλούτου, Merrill Private Wealth Management
  33. Rochelle Nawrocki-Gorey — Συνιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, SpringFour
  34. Colleen O’Callaghan — Managing Director, J.P. Morgan Wealth Management
  35. Cindy Padnos — Ιδρύτρια & Managing Partner, Illuminate Ventures
  36. Tracy Palandjian — Συνιδρύτρια & CEO, Social Finance
  37. Sonja Perkins — Ιδρύτρια, Project Glimmer & Broadway Angels
  38. Jennifer Piepszak — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, JPMorgan Chase
  39. Ruth Porat — Πρόεδρος & Διευθύντρια Επενδύσεων, Alphabet & Google
  40. Joyce Rey — Επικεφαλής Τμήματος Πολυτελών Ακινήτων, Coldwell Banker Global Luxury
  41. Nela Richardson — Επικεφαλής Οικονομολόγος & Διευθύντρια ESG, ADP
  42. Emmalyn Shaw — Συνιδρύτρια & Managing Partner, Flourish Ventures
  43. Katrina Sherrerd — CEO, Research Affiliates
  44. Michelle Smith — Managing Partner & Χρηματοοικονομική Σύμβουλος, Savant Wealth Management / Wife2CFO
  45. Stephanie Stiefel — Managing Director & Senior Wealth Advisor, Neuberger Berman
  46. Savita Subramanian — Managing Director & Επικεφαλής Αμερικανικών Μετοχών και Ποσοτικής Στρατηγικής, Bank of America
  47. Diane Swonk — Επικεφαλής Οικονομολόγος & Managing Director, KPMG US
  48. Tina Byles Williams — Ιδρύτρια, CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων, Xponance
  49. Susan Yannaccone — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Compass International Holdings
  50. Ellen Zentner — Επικεφαλής Οικονομικής Στρατηγικής & Παγκόσμια Επικεφαλής Θεματικών και Μακροοικονομικών Επενδύσεων, Morgan Stanley Wealth Management

Καινοτομία

  1. Maya Ajmera — Πρόεδρος & CEO, Society for Science
  2. Lauren Antonoff — Διευθύνουσα Σύμβουλος, Life360
  3. Katrina Armstrong — Διευθύντρια, Vagelos Institute for Basic Biomedical Research
  4. Zhenan Bao — Ιδρύτρια, Stanford Wearable Electronics Initiative
  5. Wendy Barnes — CEO & Πρόεδρος, GoodRx
  6. Charlie Blackwell-Thompson — Διευθύντρια Εκτοξεύσεων, NASA
  7. Karen Blanks Ellis — Διευθύντρια Βιωσιμότητας, FedEx
  8. Marsha Anderson Bomar — Πρόεδρος, American Society of Civil Engineers
  9. Christine Brown — Καθηγήτρια Ανοσοθεραπείας, City of Hope
  10. Mary Brunkow — Διακεκριμένη Ερευνήτρια, Institute for Systems Biology
  11. Jennifer Tour Chayes — Κοσμήτορας, College of Computing, Data Science and Society, UC Berkeley
  12. Karen S. Carter — CEO, Dow
  13. Margaret Dawson — Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Υποστηρίκτρια Ανοιχτού Κώδικα, SUSE
  14. Cindy Eckert — Ιδρύτρια & CEO, Sprout Pharmaceuticals
  15. Karen Eng — Πρόεδρος & CEO, CSMI
  16. Katie Farmer — Πρόεδρος & CEO, BNSF Railway
  17. Nicola Fox — Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Science Mission Directorate, NASA
  18. Paula T. Hammond — Κοσμήτορας, MIT School of Engineering
  19. Lisa Harris — CEO, Eskenazi Health
  20. Lisa Gelobter — Διευθύντρια Τεχνολογίας, City of New York
  21. Jacqueline Hinman — CEO & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Atlas Technical Consultants
  22. Colette D. Honorable — Εκτελεστική Αντιπρόεδρος & Γενική Νομική Σύμβουλος, Exelon
  23. Janice Bryant Howroyd — Ιδρύτρια & CEO, ActOne Group
  24. Bahija Jallal — CEO & Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Immunocore
  25. Sabrina Martucci Johnson — Ιδρύτρια & CEO, Daré Bioscience
  26. Dina Katabi — Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Emerald Innovations
  27. Julie Kim — CEO, Takeda
  28. Debra Laskin — Διακεκριμένη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας & Τοξικολογίας, Rutgers University
  29. Tessa Lau — Συνιδρύτρια & CEO, Dusty Robotics
  30. Thai Lee — Συνιδρύτρια & CEO, SHI International
  31. Emily Liman — Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης & Βιολογικών Επιστημών, University of Southern California
  32. Wafaa Mamilli — Διευθύντρια Ψηφιακής Τεχνολογίας & Τεχνολογίας, Roche
  33. Christina Maslach — Κοινωνική Ψυχολόγος
  34. Maja Matarić — Διακεκριμένη Καθηγήτρια & Συνιδρύτρια, Moxie
  35. Nergis Mavalvala — Αστροφυσικός & Κοσμήτορας της School of Science, MIT
  36. Marissa Mayer — Ιδρύτρια & CEO, Dazzle AI
  37. Vivienne Ming — Θεωρητική Νευροεπιστήμονας & Ιδρύτρια/Εκτελεστική Πρόεδρος, The Human Trust
  38. Aude Oliva — Διευθύντρια, MIT-IBM Computing Research Lab
  39. Ritu Narayan — Συνιδρύτρια & CEO, Zum
  40. Yamini Rangan — CEO, HubSpot
  41. Shubhi Rao — Ιδρύτρια & CEO, Uplevyl
  42. Jennifer Rumsey — Πρόεδρος & CEO, Cummins
  43. Heather Shoemaker — Ιδρύτρια & CEO, Language I/O
  44. Ellen Stofan — Υφυπουργός Επιστήμης & Έρευνας, Smithsonian Institution
  45. Gordana Vunjak-Novakovic — Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής & Ιατρικών Επιστημών, Columbia University
  46. Susie Wee — Συνιδρύτρια & CEO, DevAI
  47. Beth Wozniak — Πρόεδρος & CEO, nVent
  48. Laura Yecies — CEO, Osteoboost
  49. Michelle Zhou — Διευθύντρια, Center for Advanced AI at Accenture
  50. Daphne Zohar — Ιδρύτρια & CEO, Seaport Therapeutics

Επιρροή

  1. Angelique Albert — CEO, Native Forward Scholars Fund
  2. Laurene Allen — Συνιδρύτρια & Ακτιβίστρια, National PFAS Contamination Coalition
  3. Shorlette Ammons — Συν-Εκτελεστική Διευθύντρια, Farm Aid
  4. Dale Anglin — Ιδρυτική Διευθύντρια, Press Forward
  5. Anousheh Ansari — CEO, XPRIZE Foundation
  6. Cinira Baldi — CEO, Good360
  7. Christina Beckles — Ιδρύτρια & Πρόεδρος, Sato Project
  8. Leslie Belcher — Διευθύνουσα Σύμβουλος Κυβερνητικών Υποθέσεων & Δημόσιας Πολιτικής, Steptoe
  9. Julie K. Brown — Ερευνητική Δημοσιογράφος, Miami Herald
  10. Eileen Budo — CEO, Last Mile Food Rescue
  11. Glynda Carr — Συνιδρύτρια, Πρόεδρος & CEO, Higher Heights for America
  12. Anla Cheng — Ιδρύτρια, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & CEO, Serica Initiative
  13. Leslie Cornfeld — Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, National Education Equity Lab
  14. Karen Dunn — Συνιδρύτρια & Εταίρος, Dunn, Isaacson & Rhee
  15. Christine Egan — CEO, CLASP
  16. Carly Fiorina — CEO, The Colonial Williamsburg Foundation
  17. Elizabeth Funk — Ιδρύτρια & CEO, DignityMoves
  18. Joan Gabel — Πρύτανης & CEO, University of Pittsburgh
  19. Jennifer Garner — Ηθοποιός· Συνιδρύτρια & Επικεφαλής Εμπορικής Επωνυμίας, Once Upon a Farm
  20. Heather Gerken — Πρόεδρος, Ford Foundation
  21. Jane Gilbert — Επικεφαλής Πρέσβειρα για τον Καύσωνα, Atlantic Council Climate Resilience Center
  22. Anna M. Gomez — Επίτροπος, Federal Communications Commission
  23. Mary Claire Haver — Ιδρύτρια & Πρόεδρος, The ‘Pause Life
  24. Donna House — Εθνοβοτανολόγος & Σύμβουλος Βοτανικής
  25. Linda E. Johnson — Πρόεδρος & CEO, Brooklyn Public Library
  26. María Teresa Kumar — Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Voto Latino
  27. Jennifer “Vern” Long — CEO, World Coffee Research
  28. Maya MacGuineas — Πρόεδρος, Committee for a Responsible Federal Budget
  29. Kica Matos — Πρόεδρος, National Immigration Law Center & Immigrant Justice Fund
  30. Cara McNulty — CEO, Vibrant Emotional Health
  31. Bernadette Meehan — CEO, Wikimedia Foundation
  32. Asha Jadeja Motwani — Ιδρύτρια, Motwani Jadeja Family Foundation
  33. Robin Murphy — Ομότιμη Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών & Μηχανικής, Texas A&M University
  34. Annette Nance-Holt — Επίτροπος Πυροσβεστικής, Chicago Fire Department
  35. Joanne Pike — Πρόεδρος & CEO, Alzheimer’s Association
  36. Lee Rolontz — Παγκόσμια Επικεφαλής Περιεχομένου & Εκπομπών, Global Citizen
  37. Wendy Schmidt — Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Schmidt Family Foundation & Schmidt Ocean Institute
  38. Anya Schoolman — Ιδρύτρια & Εκτελεστική Διευθύντρια, Solar United Neighbors
  39. Allison Sesso — Πρόεδρος & CEO, Undue Medical Debt
  40. Mikie Sherrill — Κυβερνήτρια, New Jersey
  41. Margaret Spellings — Πρόεδρος & CEO, Bipartisan Policy Center
  42. Stacey D. Stewart — CEO, Mothers Against Drunk Driving
  43. Virginia “Ginnie” Sebastian Storage — Πρόεδρος, Daughters of the American Revolution
  44. Sarah Szanton — Κοσμήτορας, Johns Hopkins School of Nursing
  45. Ana Valdez — Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Latino Donor Collective
  46. Margaret Wickens Pearce — Χαρτογράφος
  47. Michele Wise Wright — Συνιδρύτρια & CEO, National Organization of African Americans with Cystic Fibrosis
  48. Debra Wong Yang — Εταίρος, Gibson, Dunn & Crutcher
  49. Diane Yentel — Πρόεδρος & CEO, National Council of Nonprofits
  50. Dien Yuen — Ιδρύτρια & CEO, Daylight Advisors

Lifestyle

  1. Jenna Park Adler — Μουσική ατζέντης, CAA
  2. Barbara Banke — Ιδιοκτήτρια & Πρόεδρος, Jackson Family Wines
  3. Chanda Bell — Συνιδρύτρια, The Lumistella Company
  4. Christal Bemont — CEO, Direct Travel
  5. Robin Brown — Ιδρύτρια & Ιδιοκτήτρια, Magnolia Pearl
  6. Suzan Bymel — Συνιδρύτρια, Entertainment 360
  7. Patricia Chin — Συνιδρύτρια, VP Records
  8. Annie Chun — Συνιδρύτρια, Gimme Seaweed
  9. Ree Drummond — Ιδρύτρια, The Pioneer Woman
  10. Janet Evans — Διευθύντρια Αθλητών, LA28
  11. Liz Folce — Ιδρύτρια, Nakery Beauty
  12. Jennifer Foyle — Πρόεδρος & Εκτελεστική Διευθύντρια Δημιουργικού, AE & Aerie
  13. Gabriela Lena Frank — Συνθέτρια & Πιανίστρια
  14. Amy Freeman — Συνιδρύτρια & CEO, The Spice & Tea Exchange
  15. Julie Fussner — CEO, Culver’s
  16. Whoopi Goldberg — Ηθοποιός· Συνιδρύτρια, All Women’s Sports Network
  17. Ariane Gorin — CEO, Expedia Group
  18. Betsey Johnson — Ιδρύτρια, Betsey Johnson
  19. Teresa Johnson — CEO, Color Me Mine· Συνιδιοκτήτρια, Twist Brands
  20. Kwanza Jones — Επενδύτρια & Επιχειρηματίας
  21. Sally Kim — Πρόεδρος & Εκδότρια, Little, Brown and Company
  22. Lisa Lockhart — Επαγγελματίας Αθλήτρια Barrel Racing
  23. Katrina Markoff — Ιδρύτρια, Violet Flame Chocolate· Ιδρύτρια, Vosges Haut-Chocolat
  24. Laura Miele — Πρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, EA Entertainment
  25. Demi Moore — Ηθοποιός
  26. Susan Morris — CEO, Albertsons Companies
  27. Jenefer Palmer — Ιδρύτρια, OSEA
  28. Ann Patchett — Συγγραφέας & Συνιδρύτρια, Parnassus Books
  29. Lucía Penrod — Συνιδρύτρια, Ιδιοκτήτρια & CEO, Nikki Beach Hospitality Group
  30. Rosie Perez — Ηθοποιός, Χορογράφος & Παρουσιάστρια Podcast
  31. Hillary Peterson — Ιδρύτρια, True Botanicals
  32. Christa Pitts — Συνιδρύτρια, The Lumistella Company
  33. Sharon Price John — CEO, Carter’s
  34. Mel Raines — CEO, Pacers Sports & Entertainment
  35. Tracee Ellis Ross — Ηθοποιός· Ιδρύτρια, Pattern Beauty
  36. Paula Scher — Σχεδιάστρια & Εταίρος, Pentagram
  37. Komal Shah — Φιλάνθρωπος & Συλλέκτρια Τέχνης
  38. Amy Sherald — Καλλιτέχνις
  39. Kendra Scott — Ιδρύτρια, Kendra Scott
  40. Carla Vernón — CEO & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, The Honest Company
  41. Jessica Vogel — Συνιδρύτρια & Διευθύντρια Μάρκετινγκ/Brand, Scenthound
  42. Latriece Watkins — Πρόεδρος & CEO, Sam’s Club
  43. Marie Watt — Γλύπτρια & Καλλιτέχνις Υφασμάτων
  44. Carrie Mae Weems — Φωτογράφος
  45. Roberta Williams — Συνιδρύτρια, Sierra Entertainment
  46. Emily Wilson — Συγγραφέας & Καθηγήτρια, University of Pennsylvania
  47. CeCe Winans — Τραγουδίστρια Gospel
  48. Michelle Wong — Παραγωγός, Sony Pictures Animation
  49. Bess Wohl — Θεατρική Συγγραφέας
  50. Jennifer Yuh Nelson — Σκηνοθέτρια & Animator

Από επιχειρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων έως startups, δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια και πολιτιστικά εγχειρήματα, η ηλικία δεν λειτουργεί ως τελική γραμμή αλλά ως αφετηρία μιας νέας περιόδου δημιουργικότητας και ισχύος. Το οικονομικό μήνυμα είναι επίσης σαφές: ένα μεγάλο κομμάτι της αξίας, της καινοτομίας και της ηγεσίας της σύγχρονης οικονομίας δημιουργείται από ανθρώπους που βρίσκονται πολύ πέρα από το στερεότυπο του νεαρού founder ή ανερχόμενου στελέχους.

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