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Η ηλικία μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί ως αόρατο εμπόδιο για πολλές γυναίκες στην επαγγελματική και δημόσια ζωή, όμως η πραγματικότητα σε ορισμένες από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις, επενδυτικούς οργανισμούς, επιστημονικά εργαστήρια και δημιουργικές βιομηχανίες δείχνει μια διαφορετική εικόνα. Για εκατοντάδες γυναίκες, τα χρόνια μετά τα 50 δεν σηματοδοτούν επιβράδυνση, αλλά την περίοδο κατά την οποία αναλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ευθύνες, δημιουργούν εταιρείες, διαχειρίζονται δισεκατομμύρια και ανοίγουν νέους δρόμους.

Από τη Wall Street και τη Silicon Valley έως τη βιοϊατρική, τη NASA, το Hollywood, τον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, 200 γυναίκες ξεχωρίζουν το 2026 για την επιρροή και τη δυναμική τους. Πρόκειται για στελέχη που βρίσκονται στην κορυφή επιχειρήσεων με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, επιστήμονες που αλλάζουν την ιατρική και την τεχνολογία, επενδύτριες που διαχειρίζονται τεράστια κεφάλαια και δημιουργούς που επαναπροσδιορίζουν την πολιτιστική βιομηχανία.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η Ritu Narayan, η οποία δημιούργησε τη Zum και επιχειρεί να αλλάξει τη σχολική μεταφορά με τεχνολογία, η Dale Anglin, που ενισχύει την τοπική δημοσιογραφία σε δεκάδες αμερικανικές κοινότητες, αλλά και οι Katie Farmer και Julie Kim, οι οποίες έγιναν οι πρώτες γυναίκες επικεφαλής δύο ιστορικών ομίλων, της BNSF και της Takeda αντίστοιχα.

Οι 200 προσωπικότητες χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλους άξονες: επενδύσεις, καινοτομία, επιρροή και lifestyle. Κοινός παρονομαστής δεν είναι απλώς η ηλικία τους, αλλά το γεγονός ότι πολλές από τις σημαντικότερες επαγγελματικές τους κατακτήσεις ήρθαν αφού είχαν ήδη συμπληρώσει τα 50.

Οι γυναίκες που κινούν δισεκατομμύρια στις επενδύσεις

Επενδύσεις

Lara Abrash — Πρόεδρος, Deloitte US Beverly Anderson — Πρόεδρος & CEO, BECU Hilda Applbaum — Επικεφαλής Επενδύσεων & Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίου, Capital Group Leigh Brady — CEO, State Employees’ Credit Union Jane Buchan — Ιδρύτρια & CEO, Martlet Asset Management Wendy Cai-Lee — Ιδρύτρια & CEO, Piermont Bank Margaret Chen — Παγκόσμια Επικεφαλής Πρακτικής Κληροδοτημάτων & Ιδρυμάτων, Cambridge Associates Ellen Cooper — Πρόεδρος & CEO, Lincoln Financial Tracie Cordeiro — Πρόεδρος & CEO, Friendship Bridge Denise Dresser — Διευθύντρια Εσόδων, OpenAI Caterina Fake — Εταίρος & Επενδύτρια, Yes VC Stephanie Ferris — Πρόεδρος & CEO, FIS Dawn Fitzpatrick — CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων, Soros Fund Management Robin Foley — Επικεφαλής Σταθερού Εισοδήματος, Fidelity Investments Annette Franqui — Συνιδρύτρια, Forrestal Capital Marcie Frost — CEO, CalPERS Yvonne Hao — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Flagship Pioneering Connie Harris — Ιδρύτρια & CEO, Sheppard-Harris Associates Jane Heller — CEO & Σύμβουλος Ιδιωτών Πελατών, Bank of America Sharon Hill — Επικεφαλής Παγκόσμιων Ενεργών Μετοχών & Μετοχών Εισοδήματος, Vanguard Kristina Hooper — Επικεφαλής Στρατηγικής Αγορών, Man Group Maria Elena (Mel) Lagomasino — CEO & Managing Partner, WE Family Offices Stephanie Link — Επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής, Hightower Advisors Lindsay LoBue — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Carlyle Cathy Marcus — Συν-Επικεφαλής & Διευθύντρια Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ακινήτων, PGIM Alison Mass — Πρόεδρος Επενδυτικής Τραπεζικής, Goldman Sachs Gina Mastantuono — Πρόεδρος & Οικονομική Διευθύντρια, ServiceNow Glenda McNeal — Διευθύντρια Στρατηγικών Συνεργασιών, American Express Jelena McWilliams — Πρόεδρος Εταιρικών & Εξωτερικών Υποθέσεων, Plaid Susana A. Mendoza — Ελέγκτρια της Πολιτείας του Illinois Jamie Miller — Οικονομική & Επιχειρησιακή Διευθύντρια, PayPal Alyssa Moeder — Managing Director & Σύμβουλος Διαχείρισης Ιδιωτικού Πλούτου, Merrill Private Wealth Management Rochelle Nawrocki-Gorey — Συνιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, SpringFour Colleen O’Callaghan — Managing Director, J.P. Morgan Wealth Management Cindy Padnos — Ιδρύτρια & Managing Partner, Illuminate Ventures Tracy Palandjian — Συνιδρύτρια & CEO, Social Finance Sonja Perkins — Ιδρύτρια, Project Glimmer & Broadway Angels Jennifer Piepszak — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, JPMorgan Chase Ruth Porat — Πρόεδρος & Διευθύντρια Επενδύσεων, Alphabet & Google Joyce Rey — Επικεφαλής Τμήματος Πολυτελών Ακινήτων, Coldwell Banker Global Luxury Nela Richardson — Επικεφαλής Οικονομολόγος & Διευθύντρια ESG, ADP Emmalyn Shaw — Συνιδρύτρια & Managing Partner, Flourish Ventures Katrina Sherrerd — CEO, Research Affiliates Michelle Smith — Managing Partner & Χρηματοοικονομική Σύμβουλος, Savant Wealth Management / Wife2CFO Stephanie Stiefel — Managing Director & Senior Wealth Advisor, Neuberger Berman Savita Subramanian — Managing Director & Επικεφαλής Αμερικανικών Μετοχών και Ποσοτικής Στρατηγικής, Bank of America Diane Swonk — Επικεφαλής Οικονομολόγος & Managing Director, KPMG US Tina Byles Williams — Ιδρύτρια, CEO & Διευθύντρια Επενδύσεων, Xponance Susan Yannaccone — Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας, Compass International Holdings Ellen Zentner — Επικεφαλής Οικονομικής Στρατηγικής & Παγκόσμια Επικεφαλής Θεματικών και Μακροοικονομικών Επενδύσεων, Morgan Stanley Wealth Management

Καινοτομία

Maya Ajmera — Πρόεδρος & CEO, Society for Science Lauren Antonoff — Διευθύνουσα Σύμβουλος, Life360 Katrina Armstrong — Διευθύντρια, Vagelos Institute for Basic Biomedical Research Zhenan Bao — Ιδρύτρια, Stanford Wearable Electronics Initiative Wendy Barnes — CEO & Πρόεδρος, GoodRx Charlie Blackwell-Thompson — Διευθύντρια Εκτοξεύσεων, NASA Karen Blanks Ellis — Διευθύντρια Βιωσιμότητας, FedEx Marsha Anderson Bomar — Πρόεδρος, American Society of Civil Engineers Christine Brown — Καθηγήτρια Ανοσοθεραπείας, City of Hope Mary Brunkow — Διακεκριμένη Ερευνήτρια, Institute for Systems Biology Jennifer Tour Chayes — Κοσμήτορας, College of Computing, Data Science and Society, UC Berkeley Karen S. Carter — CEO, Dow Margaret Dawson — Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Υποστηρίκτρια Ανοιχτού Κώδικα, SUSE Cindy Eckert — Ιδρύτρια & CEO, Sprout Pharmaceuticals Karen Eng — Πρόεδρος & CEO, CSMI Katie Farmer — Πρόεδρος & CEO, BNSF Railway Nicola Fox — Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Science Mission Directorate, NASA Paula T. Hammond — Κοσμήτορας, MIT School of Engineering Lisa Harris — CEO, Eskenazi Health Lisa Gelobter — Διευθύντρια Τεχνολογίας, City of New York Jacqueline Hinman — CEO & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Atlas Technical Consultants Colette D. Honorable — Εκτελεστική Αντιπρόεδρος & Γενική Νομική Σύμβουλος, Exelon Janice Bryant Howroyd — Ιδρύτρια & CEO, ActOne Group Bahija Jallal — CEO & Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Immunocore Sabrina Martucci Johnson — Ιδρύτρια & CEO, Daré Bioscience Dina Katabi — Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Emerald Innovations Julie Kim — CEO, Takeda Debra Laskin — Διακεκριμένη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας & Τοξικολογίας, Rutgers University Tessa Lau — Συνιδρύτρια & CEO, Dusty Robotics Thai Lee — Συνιδρύτρια & CEO, SHI International Emily Liman — Καθηγήτρια Νευροεπιστήμης & Βιολογικών Επιστημών, University of Southern California Wafaa Mamilli — Διευθύντρια Ψηφιακής Τεχνολογίας & Τεχνολογίας, Roche Christina Maslach — Κοινωνική Ψυχολόγος Maja Matarić — Διακεκριμένη Καθηγήτρια & Συνιδρύτρια, Moxie Nergis Mavalvala — Αστροφυσικός & Κοσμήτορας της School of Science, MIT Marissa Mayer — Ιδρύτρια & CEO, Dazzle AI Vivienne Ming — Θεωρητική Νευροεπιστήμονας & Ιδρύτρια/Εκτελεστική Πρόεδρος, The Human Trust Aude Oliva — Διευθύντρια, MIT-IBM Computing Research Lab Ritu Narayan — Συνιδρύτρια & CEO, Zum Yamini Rangan — CEO, HubSpot Shubhi Rao — Ιδρύτρια & CEO, Uplevyl Jennifer Rumsey — Πρόεδρος & CEO, Cummins Heather Shoemaker — Ιδρύτρια & CEO, Language I/O Ellen Stofan — Υφυπουργός Επιστήμης & Έρευνας, Smithsonian Institution Gordana Vunjak-Novakovic — Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής & Ιατρικών Επιστημών, Columbia University Susie Wee — Συνιδρύτρια & CEO, DevAI Beth Wozniak — Πρόεδρος & CEO, nVent Laura Yecies — CEO, Osteoboost Michelle Zhou — Διευθύντρια, Center for Advanced AI at Accenture Daphne Zohar — Ιδρύτρια & CEO, Seaport Therapeutics

Επιρροή

Angelique Albert — CEO, Native Forward Scholars Fund Laurene Allen — Συνιδρύτρια & Ακτιβίστρια, National PFAS Contamination Coalition Shorlette Ammons — Συν-Εκτελεστική Διευθύντρια, Farm Aid Dale Anglin — Ιδρυτική Διευθύντρια, Press Forward Anousheh Ansari — CEO, XPRIZE Foundation Cinira Baldi — CEO, Good360 Christina Beckles — Ιδρύτρια & Πρόεδρος, Sato Project Leslie Belcher — Διευθύνουσα Σύμβουλος Κυβερνητικών Υποθέσεων & Δημόσιας Πολιτικής, Steptoe Julie K. Brown — Ερευνητική Δημοσιογράφος, Miami Herald Eileen Budo — CEO, Last Mile Food Rescue Glynda Carr — Συνιδρύτρια, Πρόεδρος & CEO, Higher Heights for America Anla Cheng — Ιδρύτρια, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & CEO, Serica Initiative Leslie Cornfeld — Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, National Education Equity Lab Karen Dunn — Συνιδρύτρια & Εταίρος, Dunn, Isaacson & Rhee Christine Egan — CEO, CLASP Carly Fiorina — CEO, The Colonial Williamsburg Foundation Elizabeth Funk — Ιδρύτρια & CEO, DignityMoves Joan Gabel — Πρύτανης & CEO, University of Pittsburgh Jennifer Garner — Ηθοποιός· Συνιδρύτρια & Επικεφαλής Εμπορικής Επωνυμίας, Once Upon a Farm Heather Gerken — Πρόεδρος, Ford Foundation Jane Gilbert — Επικεφαλής Πρέσβειρα για τον Καύσωνα, Atlantic Council Climate Resilience Center Anna M. Gomez — Επίτροπος, Federal Communications Commission Mary Claire Haver — Ιδρύτρια & Πρόεδρος, The ‘Pause Life Donna House — Εθνοβοτανολόγος & Σύμβουλος Βοτανικής Linda E. Johnson — Πρόεδρος & CEO, Brooklyn Public Library María Teresa Kumar — Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Voto Latino Jennifer “Vern” Long — CEO, World Coffee Research Maya MacGuineas — Πρόεδρος, Committee for a Responsible Federal Budget Kica Matos — Πρόεδρος, National Immigration Law Center & Immigrant Justice Fund Cara McNulty — CEO, Vibrant Emotional Health Bernadette Meehan — CEO, Wikimedia Foundation Asha Jadeja Motwani — Ιδρύτρια, Motwani Jadeja Family Foundation Robin Murphy — Ομότιμη Καθηγήτρια Επιστήμης Υπολογιστών & Μηχανικής, Texas A&M University Annette Nance-Holt — Επίτροπος Πυροσβεστικής, Chicago Fire Department Joanne Pike — Πρόεδρος & CEO, Alzheimer’s Association Lee Rolontz — Παγκόσμια Επικεφαλής Περιεχομένου & Εκπομπών, Global Citizen Wendy Schmidt — Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Schmidt Family Foundation & Schmidt Ocean Institute Anya Schoolman — Ιδρύτρια & Εκτελεστική Διευθύντρια, Solar United Neighbors Allison Sesso — Πρόεδρος & CEO, Undue Medical Debt Mikie Sherrill — Κυβερνήτρια, New Jersey Margaret Spellings — Πρόεδρος & CEO, Bipartisan Policy Center Stacey D. Stewart — CEO, Mothers Against Drunk Driving Virginia “Ginnie” Sebastian Storage — Πρόεδρος, Daughters of the American Revolution Sarah Szanton — Κοσμήτορας, Johns Hopkins School of Nursing Ana Valdez — Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Latino Donor Collective Margaret Wickens Pearce — Χαρτογράφος Michele Wise Wright — Συνιδρύτρια & CEO, National Organization of African Americans with Cystic Fibrosis Debra Wong Yang — Εταίρος, Gibson, Dunn & Crutcher Diane Yentel — Πρόεδρος & CEO, National Council of Nonprofits Dien Yuen — Ιδρύτρια & CEO, Daylight Advisors

Lifestyle

Jenna Park Adler — Μουσική ατζέντης, CAA Barbara Banke — Ιδιοκτήτρια & Πρόεδρος, Jackson Family Wines Chanda Bell — Συνιδρύτρια, The Lumistella Company Christal Bemont — CEO, Direct Travel Robin Brown — Ιδρύτρια & Ιδιοκτήτρια, Magnolia Pearl Suzan Bymel — Συνιδρύτρια, Entertainment 360 Patricia Chin — Συνιδρύτρια, VP Records Annie Chun — Συνιδρύτρια, Gimme Seaweed Ree Drummond — Ιδρύτρια, The Pioneer Woman Janet Evans — Διευθύντρια Αθλητών, LA28 Liz Folce — Ιδρύτρια, Nakery Beauty Jennifer Foyle — Πρόεδρος & Εκτελεστική Διευθύντρια Δημιουργικού, AE & Aerie Gabriela Lena Frank — Συνθέτρια & Πιανίστρια Amy Freeman — Συνιδρύτρια & CEO, The Spice & Tea Exchange Julie Fussner — CEO, Culver’s Whoopi Goldberg — Ηθοποιός· Συνιδρύτρια, All Women’s Sports Network Ariane Gorin — CEO, Expedia Group Betsey Johnson — Ιδρύτρια, Betsey Johnson Teresa Johnson — CEO, Color Me Mine· Συνιδιοκτήτρια, Twist Brands Kwanza Jones — Επενδύτρια & Επιχειρηματίας Sally Kim — Πρόεδρος & Εκδότρια, Little, Brown and Company Lisa Lockhart — Επαγγελματίας Αθλήτρια Barrel Racing Katrina Markoff — Ιδρύτρια, Violet Flame Chocolate· Ιδρύτρια, Vosges Haut-Chocolat Laura Miele — Πρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, EA Entertainment Demi Moore — Ηθοποιός Susan Morris — CEO, Albertsons Companies Jenefer Palmer — Ιδρύτρια, OSEA Ann Patchett — Συγγραφέας & Συνιδρύτρια, Parnassus Books Lucía Penrod — Συνιδρύτρια, Ιδιοκτήτρια & CEO, Nikki Beach Hospitality Group Rosie Perez — Ηθοποιός, Χορογράφος & Παρουσιάστρια Podcast Hillary Peterson — Ιδρύτρια, True Botanicals Christa Pitts — Συνιδρύτρια, The Lumistella Company Sharon Price John — CEO, Carter’s Mel Raines — CEO, Pacers Sports & Entertainment Tracee Ellis Ross — Ηθοποιός· Ιδρύτρια, Pattern Beauty Paula Scher — Σχεδιάστρια & Εταίρος, Pentagram Komal Shah — Φιλάνθρωπος & Συλλέκτρια Τέχνης Amy Sherald — Καλλιτέχνις Kendra Scott — Ιδρύτρια, Kendra Scott Carla Vernón — CEO & Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, The Honest Company Jessica Vogel — Συνιδρύτρια & Διευθύντρια Μάρκετινγκ/Brand, Scenthound Latriece Watkins — Πρόεδρος & CEO, Sam’s Club Marie Watt — Γλύπτρια & Καλλιτέχνις Υφασμάτων Carrie Mae Weems — Φωτογράφος Roberta Williams — Συνιδρύτρια, Sierra Entertainment Emily Wilson — Συγγραφέας & Καθηγήτρια, University of Pennsylvania CeCe Winans — Τραγουδίστρια Gospel Michelle Wong — Παραγωγός, Sony Pictures Animation Bess Wohl — Θεατρική Συγγραφέας Jennifer Yuh Nelson — Σκηνοθέτρια & Animator

Από επιχειρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων έως startups, δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια και πολιτιστικά εγχειρήματα, η ηλικία δεν λειτουργεί ως τελική γραμμή αλλά ως αφετηρία μιας νέας περιόδου δημιουργικότητας και ισχύος. Το οικονομικό μήνυμα είναι επίσης σαφές: ένα μεγάλο κομμάτι της αξίας, της καινοτομίας και της ηγεσίας της σύγχρονης οικονομίας δημιουργείται από ανθρώπους που βρίσκονται πολύ πέρα από το στερεότυπο του νεαρού founder ή ανερχόμενου στελέχους.

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