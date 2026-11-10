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Με εντυπωσιακούς ρυθμούς αυξήθηκαν τον Οκτώβριο οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Κίνας, ξεπερνώντας αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας, ημιαγωγούς και ενεργειακές πρώτες ύλες συνεχίζει να στηρίζει το εξωτερικό εμπόριο της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Παρά τη σημαντική μείωση του μηνιαίου εμπορικού πλεονάσματος, το συνολικό πλεόνασμα της χώρας από τις αρχές του έτους ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια, αναδεικνύοντας τη διαρκή εξάρτηση της κινεζικής οικονομίας από τις εξαγωγές, σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια κατανάλωση παραμένει υποτονική.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 35,2% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για άνοδο 33,5% που είχε προκύψει από δημοσκόπηση του Reuters. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν πάντως ελαφρώς χαμηλότερος από το 36,3% του Σεπτεμβρίου.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 41,6%, έναντι ανόδου 31% τον προηγούμενο μήνα και εκτιμήσεων για αύξηση 32%.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο ρυθμό αύξησης των εισαγωγών από τον Μάιο του 2021, με τη ζήτηση για τεχνολογικό εξοπλισμό, κρίσιμα μέταλλα και ενεργειακά προϊόντα να αποτελεί τον βασικό μοχλό της ανόδου.

Η τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύει τις εισαγωγές τεχνολογίας

Η ενίσχυση των κινεζικών εισαγωγών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, χαλκό και ενεργειακές πρώτες ύλες, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το πετρέλαιο και ο άνθρακας.

Όπως εξηγεί ο Τιαντσέν Σου, ανώτερος οικονομολόγος του Economist Intelligence Unit, η ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με την τεχνολογία και την ανάπτυξη υποδομών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα πίσω από τη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του CNBC βάσει των επίσημων στοιχείων, η αξία των εισαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκε κατά 72% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Παράλληλα, η αξία των εισαγωγών αργού πετρελαίου αυξήθηκε περίπου 41%, του LNG κατά 50% και του άνθρακα κατά 60%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ισχυρή ζήτηση για τεχνολογικές και ενεργειακές εισροές, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί ολοένα μεγαλύτερες επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ και σχετικές υποδομές.

Στα 1,04 τρισ. δολάρια το εμπορικό πλεόνασμα

Παρά τη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών, η ακόμη ταχύτερη άνοδος των εισαγωγών οδήγησε σε αισθητή συρρίκνωση του μηνιαίου εμπορικού πλεονάσματος.

Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 105,3 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, στο σύνολο του πρώτου δεκαμήνου του 2026, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έφθασε τα 1,04 τρισ. δολάρια, πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 1,2 τρισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025.

Η διατήρηση τόσο μεγάλων εμπορικών πλεονασμάτων έχει εντείνει τις πιέσεις από τους εμπορικούς εταίρους του Πεκίνου, οι οποίοι καλούν την κινεζική κυβέρνηση να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση και να περιορίσει τις ανισορροπίες στην οικονομία.

Η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα επιτρέπει μέχρι στιγμής στις κινεζικές αρχές να στηρίζουν την οικονομία με σχετικά συγκρατημένες παρεμβάσεις, επιδιώκοντας την επίτευξη του ετήσιου στόχου ανάπτυξης 4,5% έως 5%.

Από την άλλη πλευρά, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών παραμένει αδύναμη, με τις λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται μόλις κατά 1,1% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την ανισορροπία μεταξύ της εξαγωγικής ισχύος και της εγχώριας κατανάλωσης.

Οι κίνδυνοι για την εξαγωγική δυναμική από την AI

Σημαντικό μέρος της μεγάλης αύξησης των κινεζικών εξαγωγών οφείλεται στην ισχυρή διεθνή ζήτηση για ημιαγωγούς και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, μια πιθανή επιβράδυνση των παγκόσμιων επενδύσεων στην AI θα μπορούσε να περιορίσει την εξαγωγική δυναμική της Κίνας και να ασκήσει πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των εγχώριων επιχειρήσεων.

Ο Νγκουέν Χοάνγκ Ναμ, οικονομολόγος της Capital Economics με ειδίκευση στην Κίνα, εκτιμά ότι η δυναμική των εξαγωγών έχει αρχίσει να εξασθενεί.

«Η δυναμική φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί», σημείωσε, υπολογίζοντας ότι οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά περίπου 2% σε μηνιαία βάση, μετά την εποχική προσαρμογή.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει από ξεχωριστή έρευνα της China Beige Book, η οποία κατέγραψε επιβράδυνση των νέων παραγγελιών, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, τα επίσημα στοιχεία για τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε απροσδόκητα τον Οκτώβριο, καθώς περιορίστηκαν οι παραγγελίες από το εξωτερικό.

«Το ισχυρότερο τμήμα της οικονομίας αποδυναμώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ερευνητική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη σε σημείωμά της στις 30 Οκτωβρίου.

ΗΠΑ: Άλμα 32,9% στις κινεζικές εξαγωγές

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις εμπορικές εντάσεις και τους δασμούς που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 32,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, ενώ οι εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 35%.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι των ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 32,7 δισ. δολάρια.

Στο δεκάμηνο, οι κινεζικές εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά εμφανίζονται αυξημένες κατά 12,1%, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στη χαμηλή βάση σύγκρισης του 2025, όταν οι αποστολές είχαν μειωθεί κατά 20% εξαιτίας της απότομης αύξησης των δασμών.

Η ανάκαμψη του διμερούς εμπορίου καταγράφεται σε μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Τον Σεπτέμβριο, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική τους εκεχειρία έως τον Ιανουάριο του 2027, διατηρώντας παράλληλα σειρά διευθετήσεων που αφορούν τους ελέγχους εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών και τα ειδικά λιμενικά τέλη για τα πλοία των δύο χωρών.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν για τρίτη φορά φέτος, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Σενζέν της Κίνας.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η αύξηση των εισαγωγών κινεζικών προϊόντων διευρύνει το εμπορικό της έλλειμμα έναντι του Πεκίνου.

Τον Οκτώβριο, οι κινεζικές εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 24,4%, ενώ οι εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων στην Κίνα μειώθηκαν περισσότερο από 4%.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 33,4 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη καταγράφεται έναν μήνα μετά τη συμφωνία Βρυξελλών και Πεκίνου για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της προσπάθειας της ΕΕ να μειώσει τις εμπορικές ανισορροπίες.

Οι νέοι περιορισμοί, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, προβλέπουν ανώτατο όριο 350.000 εισαγόμενων υβριδικών αυτοκινήτων ετησίως.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι τα μέτρα δύσκολα θα περιορίσουν ουσιαστικά τη δυναμική των κινεζικών εξαγωγών.

Σύμφωνα με τον Μπραντ Σέτσερ, ανώτερο ερευνητή του Council on Foreign Relations και πρώην αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το συγκεκριμένο όριο είναι υψηλότερο από τα περίπου 300.000 υβριδικά αυτοκίνητα που εξήγαγε η Κίνα στην Ευρώπη το 2025.

Παραμένει, ωστόσο, αισθητά χαμηλότερο από τον ετησιοποιημένο ρυθμό των 800.000 οχημάτων που καταγράφηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Ο Σέτσερ υποστήριξε ότι η Ευρώπη απέχει ακόμη σημαντικά από τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής για την αυτοκινητοβιομηχανία, πόσο μάλλον μιας ολοκληρωμένης οικονομικής στρατηγικής για τις συνολικές εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.

Η εκρηκτική αύξηση των κινεζικών εξαγωγών συνεχίζει έτσι να αποτελεί βασικό στήριγμα της οικονομίας του Πεκίνου, αλλά και σημαντική πηγή εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ιδίως καθώς η ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή εμπορική δραστηριότητα.