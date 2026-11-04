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Μια σημαντική πολιτική νίκη κατέγραψε ο 46χρονος Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός Κρις Πάπας, ο οποίος επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Σουνούνου στη μάχη για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νιου Χαμσάιρ. Ο πολιτικός ελληνικής καταγωγής, που είχε διατελέσει επί τέσσερις θητείες μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, εξασφάλισε την έδρα της αποχωρούσας γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, διατηρώντας την υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Η εκλογή του είχε ξεχωριστή σημασία για την ελληνική ομογένεια, καθώς ο Πάπας είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στο Κογκρέσο για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα και την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ.

For the last 579 days, we’ve taken this campaign to every corner of New Hampshire. Every one of those days has brought me closer to the people who make this state so special. https://t.co/Nr0hfyTreI — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2026

Η μάχη με τον Σουνούνου και ο ρόλος του Τραμπ

Η αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εκλογικές μάχες για τον έλεγχο της Γερουσίας, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί επιχείρησαν να κερδίσουν την έδρα που άφησε η Τζιν Σαχίν, ύστερα από τρεις θητείες.

Απέναντι στον Πάπας βρέθηκε ο 62χρονος Τζον Ε. Σουνούνου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Γερουσία από το 2003 έως το 2009, πριν ηττηθεί από τη Σαχίν στις εκλογές του 2008.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος προερχόταν από μια από τις ισχυρότερες πολιτικές οικογένειες του Νιου Χάμσαϊρ. Ο πατέρας του, Τζον Χ. Σουνούνου, και ο αδελφός του, Κρις Σουνούνου, είχαν διατελέσει κυβερνήτες της πολιτείας, γεγονός που του εξασφάλισε υψηλή αναγνωρισιμότητα.

Η εκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία, στο αυξημένο κόστος ζωής και στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σουνούνου επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά τη στήριξη που είχε λάβει από τον ίδιο. Ο Πάπας, αντίθετα, παρουσίασε την αναμέτρηση ως μια ευκαιρία να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της κυβέρνησης.

Σε μία από τις τελευταίες προεκλογικές αντιπαραθέσεις, ο Δημοκρατικός υποψήφιος είχε δηλώσει ότι η χώρα χρειαζόταν μια νέα γενιά ηγεσίας στη Γερουσία, η οποία θα αντιμετώπιζε τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών και θα αντιστεκόταν, όπως υποστήριξε, στις επικίνδυνες επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ.

«Αυτές οι εκλογές είναι ανάμεσα στην ομάδα του Νιου Χαμσάιρ και στην ομάδα του Τραμπ» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε από υψηλές δαπάνες και έντονη αντιπαράθεση μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν τον Παππά ότι είχε συνδεθεί με το πολιτικό κατεστημένο της Ουάσινγκτον, ενώ οι Δημοκρατικοί εστίασαν στις σχέσεις του Σουνούνου με εταιρικά συμφέροντα και ομάδες άσκησης πίεσης.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες είχαν καταγράψει προβάδισμα του Ελληνοαμερικανού πολιτικού. Στη συγκεντρωτική εκτίμηση του Decision Desk HQ στις 3 Νοεμβρίου, ο Πάπας συγκέντρωνε 52%, έναντι 43,6% του αντιπάλου του.

I’ll put my money on Team New Hampshire any day of the week. Let’s win this together. https://t.co/Ad9kAGyMr3 — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 3, 2026

Κυβερνητική διαφθορά και δημοκρατία κυριάρχησαν στις ανησυχίες των ψηφοφόρων

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου οι ανησυχίες για τη διαφθορά και τη λειτουργία της δημοκρατίας είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της ABC News Voter Poll, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους του Νιου Χαμσάιρ χαρακτήρισαν την κυβερνητική διαφθορά καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή τους στις εκλογές για το Κογκρέσο.

Το ποσοστό ήταν υψηλότερο από εκείνο που καταγράφηκε για το αυξημένο κόστος ζωής, το οποίο θεωρήθηκε κρίσιμο από περίπου τους μισούς ερωτηθέντες.

Ο πόλεμος στο Ιράν επηρέασε σημαντικά την εκλογική επιλογή περίπου τεσσάρων στους δέκα ψηφοφόρους, ενώ οι πολιτικές εφαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας αποτέλεσαν καθοριστικό ζήτημα για περίπου το ένα τρίτο.

Ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι απαντήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους χαρακτήρισε το ζήτημα των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης καθοριστικό για την ψήφο του. Από αυτούς, περίπου οκτώ στους δέκα εκτίμησαν ότι η τεχνολογία θα προσέφερε περισσότερα οφέλη παρά αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία.

Παράλληλα, περίπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην αναμέτρηση για τη Γερουσία θεώρησε την κατάσταση της αμερικανικής δημοκρατίας ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας.

Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο όσων τοποθέτησαν την οικονομία στην πρώτη θέση, επιλογή που έκανε περίπου το 30% των ψηφοφόρων.

Τα στοιχεία της έρευνας ανέδειξαν ότι, πέρα από τις οικονομικές πιέσεις, οι ανησυχίες για τη λειτουργία των θεσμών, την πολιτική λογοδοσία και τις διεθνείς εξελίξεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση.

Από το οικογενειακό εστιατόριο του Μάντσεστερ στο Κογκρέσο

Ο Κρίστοφερ Τσαρλς Πάπας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ, σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Μεγάλωσε στην ίδια πόλη, φοίτησε σε δημόσια σχολεία και αποφοίτησε το 1998 από το Manchester Central High School.

Στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, από όπου έλαβε το πτυχίο του το 2002.

Η σχέση του με την επιχειρηματικότητα ξεκίνησε από μικρή ηλικία, καθώς εργάστηκε στο εστιατόριο της οικογένειάς του, μια ιστορική επιχείρηση του Μάντσεστερ με παρουσία άνω του ενός αιώνα.

Άρχισε να βοηθά στην επιχείρηση σε ηλικία 14 ετών, σερβίροντας πελάτες και συμμετέχοντας στις καθημερινές εργασίες. Αργότερα ανέλαβε καθήκοντα διοίκησης, αποκτώντας εμπειρία την οποία επικαλέστηκε πολλές φορές για να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μικρές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε επίσης νωρίς. Το 1996, όταν ήταν ακόμη μαθητής, συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία της Τζιν Σαχίν για τη θέση της κυβερνήτη του Νιου Χάμσαϊρ.

Το 2002, σε ηλικία μόλις 22 ετών, εξελέγη στην πολιτειακή Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε ως ταμίας της κομητείας Χίλσμπορο.

Από το 2013 έως το 2019 συμμετείχε στο πενταμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο του Νιου Χάμσαϊρ, το οποίο είχε σημαντικές αρμοδιότητες στην έγκριση κρατικών συμβάσεων και διορισμών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του υποστήριξε τη διεύρυνση του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης Medicaid, την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διατήρηση της χρηματοδότησης του οργανισμού Planned Parenthood.

Η ιστορική εκλογή του 2018 και οι τέσσερις θητείες

Το 2018 ο Πάπας εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επικρατώντας στην 1η εκλογική περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ με ποσοστό 53,6%, έναντι 45% του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του.

Με την εκλογή του έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός που εκπροσώπησε το Νιου Χάμσαϊρ στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Επανεξελέγη το 2020 με ποσοστό 51,3%, έναντι 46,2% του αντιπάλου του, ενώ διατήρησε την έδρα του και στις εκλογές του 2022 και του 2024.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων θητειών του συμμετείχε σε κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις μεταφορές και τις υποδομές, τις μικρές επιχειρήσεις και τα ζητήματα των βετεράνων.

Ανέλαβε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη φορολογική ελάφρυνση εργαζόμενων οικογενειών, την προστασία των μικρών επιχειρήσεων, τη μείωση των τιμών των φαρμάκων και την αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών.

Παράλληλα, προώθησε μέτρα κατά εταιρειών που εφάρμοζαν καταχρηστικές πρακτικές εις βάρος βετεράνων και υποστήριξε πρωτοβουλίες για την προστασία των υδάτινων πόρων από τη ρύπανση.

«Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν ιδιαίτερο δεσμό»

Η ελληνική καταγωγή του Πάπας αποτέλεσε σταθερό στοιχείο της δημόσιας παρουσίας του, ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε επανειλημμένα στις αξίες που κληρονόμησε από την οικογένειά του.

Σε παλαιότερη δήλωσή του, η οποία δημοσιεύθηκε και από την ελληνική Βουλή στο πλαίσιο αφιερώματος σε Ελληνοαμερικανούς βουλευτές, είχε τονίσει:

«Ήμουν πάντοτε υπερήφανος για την ελληνική μου κληρονομιά και έχω εργαστεί για να μεταφέρω στην Ουάσινγκτον τις αξίες που μου δίδαξε η οικογένειά μου: τη σκληρή δουλειά, την κοινότητα και την προσφορά στους άλλους».

Στην ίδια τοποθέτηση είχε αναφερθεί στους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς Αθήνας και Ουάσινγκτον.

«Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται έναν ιδιαίτερο δεσμό και οι Ελληνοαμερικανοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας του Νιου Χάμσαϊρ και ολόκληρης της χώρας. Είναι τιμή μου να αποτελώ μέρος αυτής της κληρονομιάς και να τη συνεχίζω».

Ο Πάπας διατήρησε επίσης στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία.

Οι παρεμβάσεις για τα F-35 της Τουρκίας και την Κύπρο

Πέρα από τη σχέση του με την ομογένεια, ο Πάπας ανέλαβε πρωτοβουλίες για ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, ως συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ελληνικών θεμάτων στο Κογκρέσο, μαζί με τον Ρεπουμπλικανό Γκας Μπιλιράκη.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ενόψει συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρωτοστάτησε σε διακομματική επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζοντας αντιρρήσεις για ενδεχόμενη πώληση αμερικανικών μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

Οι βουλευτές επισήμαναν ότι η Άγκυρα εξακολουθούσε να διαθέτει τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους S-400 και ζήτησαν από την αμερικανική κυβέρνηση να εφαρμόσει τους σχετικούς νομοθετικούς περιορισμούς.

Τον Μάρτιο του 2026 ο Παππάς αντέδρασε έντονα στην ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, καταγγέλλοντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία.

«Η ανάπτυξη F-16 από την Τουρκία στη βόρεια Κύπρο είναι απαράδεκτη και παράνομη βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Η κίνηση αυτή απειλεί περαιτέρω την κυριαρχία της Κύπρου και συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση ενός από τους στενότερους συμμάχους μας και ολόκληρης της περιοχής», είχε δηλώσει.

Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο ότι αγνοούσε επανειλημμένα τους αμερικανικούς νομικούς περιορισμούς, ενώ επέκρινε διαδοχικές κυβερνήσεις και των δύο κομμάτων για τη στάση τους απέναντι στην Άγκυρα.

Ζήτησε την άμεση απομάκρυνση των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών από τα κατεχόμενα και προειδοποίησε ότι, εάν η κυβέρνηση δεν απαιτούσε την απόσυρσή τους, θα αναλάμβανε σχετική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο.

Παράλληλα, υποστήριξε περιορισμούς στην πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, επικαλούμενος ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και τήρησης της αμερικανικής νομοθεσίας.

Η πρωτοβουλία του 2026 για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ

Τον Μάιο του 2026 ο Παππάς ανακοίνωσε ότι διακομματικό νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας προχώρησε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν επίσης οι Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλιωτάκη.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε την πενταετή παράταση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα αποτελεί ουσιαστικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας», είχε δηλώσει ο Πάπας.

Στην ίδια παρέμβαση υπογράμμισε ότι η στρατιωτική εκπαιδευτική συνεργασία αποτελούσε κρίσιμο στοιχείο των διμερών σχέσεων.

«Θα συνεχίσω να πιέζω για την ψήφιση της νομοθεσίας, ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τη σύμμαχό μας, την Ελλάδα, και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας της Αμερικής», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάχθηκε στη γενικότερη δραστηριότητά του για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η προσωπική ζωή και η ιστορική πρωτιά στη Γερουσία

Ο Κρις Πάπας ζει στο Μάντσεστερ με τον σύζυγό του, Βαν Μπέντλεϊ, με τον οποίο είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Δεκέμβριο του 2021.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα ανέφερε ότι αγαπούν το τρέξιμο, τα επιτραπέζια παιχνίδια και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις με τα ανίψια και τους συγγενείς τους.

Η προσωπική του ζωή δεν αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας, παρά το γεγονός ότι η εκλογή του στη Γερουσία συνδέθηκε με μια σημαντική ιστορική πρωτιά.

«Δεν είμαι υποψήφιος για να γράψω ιστορία», είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, επισημαίνοντας ότι οι ψηφοφόροι επικεντρώθηκαν κυρίως στις πολιτικές του θέσεις και στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η εκλογική του επικράτηση ολοκλήρωσε μια διαδρομή που ξεκίνησε από την τοπική πολιτική του Νιου Χάμσαϊρ και συνεχίστηκε με τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Για την ελληνική ομογένεια, η ανάδειξή του στη Γερουσία απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ένας πολιτικός με καταγωγή από την Ελλάδα, που είχε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την Αθήνα και τη Λευκωσία, εξασφάλισε θέση σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα που διαμορφώνουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική.