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Την απόφασή της να αποχωρήσει από το CNN τον Ιούνιο του 2027, βάζοντας τέλος σε μια δημοσιογραφική διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κριστιάν Αμανπούρ, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της διεθνούς τηλεοπτικής ενημέρωσης.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, πολεμική ανταποκρίτρια και παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με την παγκόσμια παρουσία του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, γνωστοποίησε ότι έπειτα από μακρά περίοδο προβληματισμού κατέληξε στην απόφαση να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με το CNN.

«Έπειτα από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον σύντροφό μου για 43 φανταστικά χρόνια!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 68χρονη Αμανπούρ δήλωσε παράλληλα ότι «ανυπομονεί για νέα ενδιαφέροντα εγχειρήματα στο μέλλον», ξεκαθαρίζοντας πως θα εξακολουθήσει να στηρίζει το τηλεοπτικό δίκτυο και τη δημοσιογραφική του αποστολή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη διαφύλαξης της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, υπογραμμίζοντας: «Να θυμάστε: να είστε πάντα ειλικρινείς, όχι ουδέτεροι».

Πώς θα ολοκληρωθεί η παρουσία της στο CNN

Η Αμανπούρ, η οποία επί σειρά ετών εργάστηκε ως διεθνής ανταποκρίτρια και από το 2009 παρουσιάζει βραδινή εκπομπή συνεντεύξεων στο CNN International, έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις.

Από τον Ιανουάριο του 2025 η εκπομπή της μεταδίδεται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 θα αποκτήσει εβδομαδιαία συχνότητα, μέχρι την οριστική ολοκλήρωσή της τον Μάιο.

Παρά τη σταδιακή αποχώρησή της από το τηλεοπτικό πρόγραμμα, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί δημοσιογραφικές αποστολές και ταξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο για λογαριασμό του CNN έως τον Ιούνιο του 2027.

Το μήνυμα του προέδρου του CNN

Την επικείμενη αποχώρησή της επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του CNN, Μαρκ Τόμσον, με εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα προς τους εργαζομένους του δικτύου.

«Η Κριστιάν έχει σκεφτεί προσεκτικά αυτή την απόφαση και αυτή τη συζητάμε μαζί εδώ και μερικούς μήνες», σημείωσε, χαρακτηρίζοντάς την «μια από τις πιο αξιόπιστες και αγαπητές δημοσιογράφους στον κόσμο».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη λύπη του για την αποχώρησή της, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μια απόφαση που ανταποκρίνεται στις προσωπικές και επαγγελματικές της προτεραιότητες.

«Όπως και πολλοί εργαζόμενοι του CNN που θα ακούσουν τα νέα σήμερα, λυπάμαι πολύ που την βλέπω να φεύγει, αλλά έχω καταλήξει να αποδεχτώ ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για την πολυετή προσφορά της.

Από την Ατλάντα στα μεγαλύτερα πολεμικά μέτωπα

Η επαγγελματική διαδρομή της Αμανπούρ στο CNN ξεκίνησε το 1983, όταν εντάχθηκε στο τμήμα διεθνών ειδήσεων της έδρας του δικτύου στην Ατλάντα.

Στη συνέχεια εργάστηκε στη Νέα Υόρκη, ενώ το 1986 ανέλαβε καθήκοντα ανταποκρίτριας στην Ανατολική Ευρώπη. Από τη Γερμανία μετέδωσε το 1989 τις ιστορικές εξελίξεις που συνόδευσαν την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη.

Η διεθνής αναγνωρισιμότητά της ενισχύθηκε ιδιαίτερα το 1990, όταν κάλυψε την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ, και το 1991, με τις ανταποκρίσεις της από τον Πόλεμο του Κόλπου.

Ακολούθησαν αποστολές σε ορισμένα από τα πιο επικίνδυνα πολεμικά μέτωπα του πλανήτη, μεταξύ των οποίων η Βοσνία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Από το 1992 έως το 2010 κατείχε τη θέση της επικεφαλής διεθνούς ανταποκρίτριας του CNN, καλύπτοντας κρίσιμες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τα Βαλκάνια.

Το 2010 έκανε ένα σύντομο επαγγελματικό διάλειμμα από το CNN, μετακινούμενη στο ABC News, όπου ανέλαβε την παρουσίαση της κυριακάτικης πολιτικής εκπομπής «This Week».

Η συνεργασία αυτή δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση από το τηλεοπτικό κοινό και ολοκληρώθηκε, με την Αμανπούρ να επιστρέφει στο CNN το 2012, συνεχίζοντας την πορεία της στο διεθνές ρεπορτάζ και στις μεγάλες τηλεοπτικές συνεντεύξεις.