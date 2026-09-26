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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στη σύγκρουσή του με τα μέσα ενημέρωσης, αγνοώντας στην πράξη προσωρινή δικαστική απόφαση που υποχρέωσε την κυβέρνησή του να αποκαταστήσει την πρόσβαση τριών μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών στον Λευκό Οίκο.

Λίγες ημέρες μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή, ο Λευκός Οίκος απέκλεισε εκ νέου το CNN από τα καθήκοντα του τηλεοπτικού pool για το σημερινό ταξίδι του Προέδρου στο Τενεσί και την πτήση με το Air Force One, αντικαθιστώντας το με το LindellTV, το διαδικτυακό κανάλι του επιχειρηματία Μάικ Λίντελ.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αμφισβητώντας γιατί θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστή Τίμοθι Κέλι που διέταξε την άρση του αποκλεισμού και την επαναφορά της πρόσβασης για τουλάχιστον 14 ημέρες.

«Γιατί θα πρέπει οι δράστες των ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, όπως το CNN και το MSDNC, να έχουν πρόσβαση σε έναν τόσο ιερό χώρο όπως ο Λευκός Οίκος;» έγραψε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι σχεδόν το σύνολο της κάλυψης που αφορά τον ίδιο είναι αρνητικό εδώ και χρόνια.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το CNN, το MS NOW και το Politico ανεπιθύμητα στον Λευκό Οίκο στις 18 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας έντονες πολιτικές και νομικές αντιδράσεις. Τα τρία μέσα προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός παραβιάζει την ελευθερία του Τύπου που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο δικαστής Τίμοθι Κέλι, ο οποίος σημειωτέον έχει διοριστεί από τον Τραμπ, διέταξε προσωρινά την αποκατάσταση της πρόσβασης των αποκλεισμένων οργανισμών. Ωστόσο, η κυβέρνηση επέλεξε να μην επαναφέρει το CNN στο τηλεοπτικό pool για το προεδρικό ταξίδι στο Τενεσί.

Το LindellTV, που πήρε τη θέση του CNN, είναι διαδικτυακό τηλεοπτικό δίκτυο που ιδρύθηκε από τον Μάικ Λίντελ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας MyPillow και πολιτικό υποστηρικτή του Τραμπ. Ο Λίντελ είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τη θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, χωρίς να κερδίσει την υποψηφιότητα. Το μέσο του έχει έντονα συντηρητικό πολιτικό προσανατολισμό και έχει επικεντρωθεί σε περιεχόμενο που υποστηρίζει τον Τραμπ.

Η απόφαση του Λευκού Οίκου προκάλεσε νέα ένταση με τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία είχαν ήδη περιορίσει τη συμμετοχή τους στην κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου – ακόμη και το φιλοτραμπικό Fox – σε μια σπάνια ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN. Το τηλεοπτικό pool, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων τα CNN, NBC, CBS, ABC και Fox, λειτουργεί με σύστημα εναλλαγής για τη συλλογή και διανομή εικόνας από προεδρικές εκδηλώσεις.

Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα περιορισμένη τηλεοπτική κάλυψη σε μια εβδομάδα με σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, όπως η συνάντηση του Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου ηγέτη, τα κρατικά κινεζικά μέσα είχαν παρουσία στην κάλυψη, ενώ οι ανεξάρτητοι Αμερικανοί δημοσιογράφοι είχαν περιορισμένη πρόσβαση.

Η αντιπαράθεση σημειώνεται σε πολιτικά κρίσιμη περίοδο για τον Τραμπ, καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με φόντο τη δυσαρέσκεια ψηφοφόρων για την οικονομία και το κόστος της ενέργειας.

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