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Η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο των μεταφορών εξελίσσεται στη μεγαλύτερη πρόκληση της τρέχουσας δεκαετίας, με επιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια των επιχειρήσεων και αγγίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, τη νησιωτική σύνδεση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με μελέτη της ERRU (Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών) σε 18 ευρωπαϊκές αγορές, ο κλάδος των οδικών μεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικό κενό σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς καταγράφονται περίπου 2,9 εκατομμύρια κενές θέσεις οδηγών φορτηγών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 11% της συνολικής απασχόλησης. Από αυτές, περίπου 500.000 θέσεις αφορούν την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς έως το 2030 εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης περίπου 660.000 επαγγελματίες οδηγοί.

Την ίδια ώρα, το επάγγελμα δυσκολεύεται να προσελκύσει νεότερες ηλικίες. Μεταξύ των βασικών αποτρεπτικών παραγόντων περιλαμβάνονται ο γηρασμένος στόλος οχημάτων στην Ελλάδα, οι μεγάλες καθυστερήσεις στις συνοριακές διελεύσεις, η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, όπως ασφαλείς χώροι στάθμευσης και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Ελλείψεις και στις αστικές συγκοινωνίες

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις εμπορευματικές μεταφορές. Στις αστικές συγκοινωνίες, η ΟΣΥ διαθέτει περίπου 3.000 οδηγούς, ωστόσο χρειάζεται ακόμη περίπου 400 επιπλέον εργαζόμενους ώστε να καλύπτεται ομαλά το πρόγραμμα δρομολογίων.

Παρότι από το 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα προσλήψεων και λειτουργεί σχολή εκπαίδευσης οδηγών, η στελέχωση παραμένει δύσκολη. Ένας βασικός λόγος είναι ότι το ενιαίο μισθολογικό καθεστώς στο Δημόσιο περιορίζει τη δυνατότητα προσφοράς αποδοχών αντίστοιχων με αυτές που παρέχουν άλλοι κλάδοι, όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και οι εμπορευματικές μεταφορές. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν προβλεφθεί ειδικά επιδόματα, χωρίς όμως να εξαλείφεται το χάσμα.

Πίεση και στις αερομεταφορές

Στον τομέα των αερομεταφορών, η έλλειψη προσωπικού αποτελεί πλέον διαρθρωτικό ζήτημα και όχι προσωρινή δυσκολία. Οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι την επόμενη δεκαετία θα απαιτηθούν παγκοσμίως περίπου 1,5 εκατομμύριο νέοι εργαζόμενοι, κυρίως λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων και του αυξημένου κόστους εκπαίδευσης.

Οι ανάγκες αφορούν περίπου 300.000 πιλότους, 400.000 μηχανικούς αεροσκαφών, 678.000 μέλη πληρωμάτων καμπίνας και 70.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Στην Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αντιμετωπίζει ελλείψεις ελεγκτών, παρά τις νέες προσλήψεις. Παράλληλα, στα περιφερειακά αεροδρόμια καταγράφονται σημαντικές ανάγκες σε τεχνικό προσωπικό συντήρησης, ενώ εκτιμάται ότι η χώρα θα χρειαστεί περίπου 1.500 νέους χειριστές αεροσκαφών την επόμενη δεκαετία, λόγω και της έντονης εποχικότητας της τουριστικής κίνησης.

Δυσκολίες και στην ακτοπλοΐα

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η ακτοπλοΐα, όπου παρά την αύξηση του αριθμού των ναυτικών το 2025 στους 5.600 από 5.400 έναν χρόνο πριν, οι ανάγκες παραμένουν υψηλές λόγω της εποχικής αύξησης των πλοίων και των επιβατών κατά τους θερινούς μήνες.

Οι εταιρείες δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις ή να αντικαταστήσουν προσωπικό, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να εντοπίζονται σε αξιωματικούς μηχανής, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς, ναύτες και μάγειρες.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις, όπως επιδότηση διπλωμάτων και πιστοποιήσεων, δημιουργία οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, βελτίωση των συνθηκών ανάπαυσης των οδηγών, αλλά και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ώστε οι οδηγοί να μην επιβαρύνονται με εργασίες όπως η φορτοεκφόρτωση.

Παράλληλα, προτείνεται η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο, καθώς το ποσοστό τους στην Ευρώπη περιορίζεται μόλις στο 4%, ενώ στην Ελλάδα είναι ακόμη χαμηλότερο, καθώς και η οργανωμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση εργαζομένων από τρίτες χώρες με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το μήνυμα των εκπροσώπων του κλάδου είναι σαφές: χωρίς ανθρώπινο δυναμικό δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε τα οχήματα ούτε τα πλοία και τα αεροσκάφη. Και χωρίς αποτελεσματικές μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά η οικονομία χάνουν σημαντικό μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους.

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