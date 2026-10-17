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Οι Millennials θεωρούνταν για χρόνια η πιο άτυχη γενιά της σύγχρονης ιστορίας. Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996 ενηλικιώθηκαν στη σκιά της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και δυσκολεύτηκαν να απαλλαγούν από τις συνέπειές της.

Έχουν μεγαλύτερα φοιτητικά δάνεια και μικρότερες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σε σχέση με τους γονείς τους, ενώ είδαν τις τιμές των κατοικιών στις οποίες μεγάλωσαν να εκτοξεύονται σε επίπεδα που τις καθιστούσαν απρόσιτες. Σε πολιτιστικό επίπεδο, το στερεότυπο τους παρουσίαζε ως «σπάταλους» νέους που ξόδευαν υπερβολικά σε brunch και αβοκάντο. Η εικόνα της γενιάς ήταν εκείνη των οικονομικά πιεσμένων, πολιτικά ευαισθητοποιημένων και στιλιστικά αδιάφορων Millennials.

Μήπως, όμως, αυτή η γενεαλογική «κατάρα» αρχίζει να υποχωρεί;

Οι μεγαλύτεροι Millennials βρίσκονται πλέον στα μέσα της δεκαετίας των 40. Δεν είναι πια οι νεότεροι εργαζόμενοι των γραφείων, αλλά ισχυροί πολιτικοί και παράγοντες της οικονομίας. Τουλάχιστον δέκα ηγέτες χωρών ανήκουν στη συγκεκριμένη γενιά, όπως και τρεις υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, 41 δισεκατομμυριούχοι από τη λίστα του Bloomberg με τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου είναι Millennials, ενώ 16 άτομα κάτω των 40 ετών περιλαμβάνονταν στη λίστα των πλουσιότερων της Βρετανίας για το 2026, σύμφωνα με τους Times.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τους δισεκατομμυριούχους. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980 μπορεί πλέον να περιμένει υψηλότερο πραγματικό εισόδημα στα 40 του από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά στην ίδια ηλικία. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι οι Millennials βρίσκονται σε τροχιά να γίνουν η γενιά με τα υψηλότερα εισοδήματα στην ιστορία.

Υψηλότερα εισοδήματα, αλλά χαμηλότερος πλούτος

Οι Millennials εξακολουθούν να διαθέτουν λιγότερο προσωπικό πλούτο σε σχέση με τους γονείς τους όταν βρίσκονταν στην ίδια ηλικία. Ωστόσο, μπροστά τους βρίσκεται μια τεράστια μεταβίβαση περιουσίας.

Οι άνω των 65 ετών στη Βρετανία διαθέτουν καθαρή ακίνητη περιουσία άνω των 2,5 τρισ. λιρών, η οποία αναμένεται να περάσει σταδιακά στις επόμενες γενιές. Πρόκειται για τη λεγόμενη «Μεγάλη Μεταβίβαση Πλούτου» (Great Wealth Transfer).

Έτσι, ένα τμήμα των Millennials βρίσκεται μπροστά σε έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό συνδυασμό: υψηλά εισοδήματα και κληρονομημένη στεγαστική περιουσία.

Ωστόσο, οι Millennials δεν είναι μια ομοιογενής οικονομική ομάδα. Πολλοί πρόκειται να κληρονομήσουν ελάχιστα ή και τίποτα, με αποτέλεσμα η απόσταση μεταξύ όσων διαθέτουν οικογενειακή περιουσία και όσων δεν διαθέτουν να διευρύνεται.

Ορισμένοι οικονομολόγοι επισημαίνουν, μάλιστα, ότι μια κληρονομιά που θα έρθει σε μεγαλύτερη ηλικία δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως το κόστος της καθυστερημένης εισόδου στην αγορά κατοικίας.

Η γενιά με τα υψηλότερα εισοδήματα

Οι Millennials αντιμετώπισαν στασιμότητα μισθών κατά τη διάρκεια των 20 και των πρώτων 30 ετών τους. Ήταν η πρώτη γενιά που δεν μπορούσε να θεωρεί δεδομένο ότι θα κερδίζει περισσότερα από τους γονείς της.

Καθώς όμως μεγαλώνουν, η εικόνα αλλάζει.

Οι Millennials που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχαν στην ηλικία των 35 ετών εισόδημα κατά 3% υψηλότερο από εκείνο που είχε η Generation X, η οποία είχε γεννηθεί περίπου μία δεκαετία νωρίτερα, στην ίδια ηλικία.

Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή το εισόδημα μετά τη φορολογία, για κάποιον που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980 ανέρχεται σε 41.398 λίρες. Σε πραγματικούς όρους, πρόκειται για υψηλότερο επίπεδο από εκείνο που είχε οποιαδήποτε γενιά που γεννήθηκε μεταξύ της δεκαετίας του 1940 και της δεκαετίας του 1980 στην αντίστοιχη ηλικία.

Μετά την υποχώρηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι Millennials που βρίσκονταν στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους ζωής επωφελήθηκαν από υψηλά επίπεδα απασχόλησης, τα οποία κορυφώθηκαν λίγο πριν από την πανδημία του Covid-19.

Η μεγάλη κληρονομιά που έρχεται

Πολλοί Millennials περιμένουν πλέον σημαντικές κληρονομιές, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα εισοδήματά τους. Η προοπτική αυτή επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την καριέρα και τα οικονομικά τους.

Ένας στους τρεις ανθρώπους που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 αναμένεται να λάβει κληρονομιά αντίστοιχη με δέκα χρόνια μέσων ετήσιων αποδοχών της γενιάς του. Το αντίστοιχο ποσοστό για όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960 ήταν μόλις ένας στους έξι.

Για όσους βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, η δυνατότητα συσσώρευσης πλούτου είναι πρωτοφανής. Η αίσθηση ότι η οικονομική ασφάλεια είναι εξασφαλισμένη σε βάθος χρόνου μπορεί να ενθαρρύνει μεγαλύτερο επαγγελματικό και επενδυτικό ρίσκο.

Σε αντίθεση με τους Baby Boomers, οι οποίοι συχνά παρέμεναν για δεκαετίες στην ίδια επιχείρηση, οι Millennials εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένοι να αλλάζουν εργασία ή να δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις. Είναι επίσης πιθανότερο να επενδύουν στο χρηματιστήριο.

Έρευνα του 2023 έδειξε ότι η διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου μεταξύ των Millennials στην Ευρώπη ήταν 1,5 φορά υψηλότερη από εκείνη των Baby Boomers. Παράλληλα, ήταν πιθανότερο να αλλάζουν επενδυτικές εταιρείες και να μετακινούν ενεργά τα κεφάλαιά τους.

Οι Millennials αντιστοιχούσαν στο 49% των επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν το 2020, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο οποιασδήποτε άλλης γενιάς.

Η γενιά που χωρίζεται στα δύο

Η εξάρτηση από τις οικογενειακές περιουσίες, ωστόσο, κρύβει μια βαθιά ανισότητα που μπορεί να καταστήσει τους Millennials μία από τις οικονομικά πιο διχασμένες γενιές.

Το ένα πέμπτο όσων γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 αναμένεται να κληρονομήσει λιγότερες από 10.000 λίρες, ενώ το ένα τέταρτο εκτιμάται ότι θα λάβει περισσότερες από 280.000 λίρες.

Οι Millennials που προέρχονται από πλουσιότερες οικογένειες έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν νωρίτερα κατοικία, γεγονός με τεράστια σημασία για τη μελλοντική τους οικονομική θέση.

Έρευνα του 2024 έδειξε ότι ο μέσος Millennial, κοντά στα 40 τότε, δεν διέθετε ακόμη στεγαστικό πλούτο, σε ηλικία κατά την οποία ο μέσος Baby Boomer είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί σημαντική αξία από την ιδιοκτησία κατοικίας. Αντίθετα, το πλουσιότερο 10% των τριαντάρηδων διέθετε περίπου 300.000 λίρες σε ακίνητη περιουσία.

Το χαμηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης εξακολουθεί να περιορίζει τα οφέλη από την αύξηση των εισοδημάτων. Σχεδόν ένας στους τέσσερις 40χρονους εξακολουθεί να νοικιάζει, έναντι περίπου 6% πριν από μερικές δεκαετίες.

Η καθυστερημένη κληρονομιά δεν μπορεί, επομένως, να αντικαταστήσει πλήρως τα οφέλη της έγκαιρης ιδιοκατοίκησης. Η απουσία από την αγορά ακινήτων κατά τις δεκαετίες των 20 και των 30 στέρησε από πολλούς Millennials τη δυνατότητα να δημιουργήσουν στεγαστικό πλούτο, αλλά και να προστατευθούν από την άνοδο του κόστους στέγασης.

Η σύνταξη παραμένει το μεγάλο αγκάθι

Παρά την άνοδο των εισοδημάτων, οι Millennials εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό μειονέκτημα: χαμηλότερο συνταξιοδοτικό πλούτο.

Όσοι γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εκτιμάται ότι θα φτάσουν στη συνταξιοδότηση με περίπου 45.000 λίρες λιγότερες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις από τους νεότερους Baby Boomers.

Βασικός λόγος είναι ότι πολλοί Boomers επωφελήθηκαν από γενναιόδωρα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών, τα οποία εξασφάλιζαν εισόδημα εφ’ όρου ζωής, συχνά συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό.

Σήμερα, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών περιορίζονται κυρίως στον δημόσιο τομέα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί περισσότερο σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών, όπου το τελικό ποσό της σύνταξης εξαρτάται από τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, αλλά και από την απόδοση των επενδύσεων.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα θετικό στοιχείο. Τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν την αξία των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών, τα οποία επενδύουν σε μετοχές, ομόλογα και αποταμιευτικά προϊόντα.

Το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας παρέμενε κάτω από 1% για περισσότερο από μία δεκαετία πριν από την πανδημία, προτού αυξηθεί απότομα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και φτάσει στο 5,25% μεταξύ Αυγούστου 2023 και Ιουλίου 2024. Σήμερα βρίσκεται στο 3,75%.

Εάν τα επιτόκια σταθεροποιηθούν στο 3%, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μεταξύ 1991 και 1995 θα μπορούσε να έχει 18.000 λίρες περισσότερες στη συνταξιοδοτική του αποταμίευση στα 60 σε σχέση με το ενδεχόμενο επιστροφής στα μέσα επιτόκια της περιόδου 2015-2020.