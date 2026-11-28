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Ένα εξάμηνο με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, επιστροφή ενοικίου που καταβλήθηκε, φορολογικές ελαφρύνσεις και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται για εκατομμύρια νοικοκυριά και επαγγελματίες. Από τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου έως και τα μέσα του 2027, ενεργοποιούνται σταδιακά παρεμβάσεις που επηρεάζουν τις καθαρές αποδοχές, το διαθέσιμο εισόδημα και τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι οικογένειες με παιδιά, οι ενοικιαστές, οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η εφαρμογή των μέτρων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με τις πρώτες πληρωμές να έχουν ήδη ξεκινήσει και τις επόμενες αλλαγές να κορυφώνονται τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2027.

Το πρώτο βήμα έγινε με την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω.

Το ποσό έχει αυξηθεί από τα 250 ευρώ του προηγούμενου έτους, έπειτα από δύο διαδοχικές αναπροσαρμογές και την κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών, με αποτέλεσμα να προστίθενται περίπου 270.000 νέοι δικαιούχοι.

Στην ενίσχυση περιλαμβάνονται επίσης δικαιούχοι συντάξεων χηρείας από την ηλικία των 60 ετών, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου προβλέπεται καταβολή και σε ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και αναδόχους γονείς ΑμεΑ.

Νοέμβριος: Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ και πρόσθετες ενισχύσεις

Η επόμενη σημαντική ημερομηνία ήταν η 26η Νοεμβρίου 2026, με την καταβολή της ετήσιας επιστροφής ενός ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία. Η ενίσχυση υπολογίστηκε με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν για το 2025 και αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μείωση περίπου 8% του ετήσιου κόστους στέγασης.

Το ποσό μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Οι δικαιούχοι εκτιμώνται σε περίπου 1 εκατομμύριο, αυξημένοι κατά 70.000 σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων.

Για τους άγαμους, το όριο αυξάνεται από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ. Για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η καταβολή ακολουθεί την αναδρομική διπλή επιστροφή ενοικίων του 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Δεκέμβριος: Αυξημένες συντάξεις και αλλαγές στην προσωπική διαφορά

Με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2027, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενεργοποιείται η ετήσια αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών αποδοχών.

Ο σχετικός μηχανισμός συνδέει την αύξηση με τον μέσο όρο του ετήσιου πληθωρισμού και του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, έπειτα από τη μεταβατική εφαρμογή του μέτρου σε δύο στάδια.

Κατά το πρώτο έτος προβλέφθηκε περιορισμός του συμψηφισμού κατά 50%, ενώ το 2027 η κατάργησή του ολοκληρώνεται στο 100%.

Έτσι, οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά θα μπορούν να λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση, χωρίς να απορροφάται από τον συγκεκριμένο μηχανισμό.

Ιανουάριος 2027: Φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδόματα και ρεύμα

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 δρομολογείται νέο κύμα παρεμβάσεων για εργαζομένους και οικογένειες.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, μέτρο που εκτιμάται ότι θα ωφελήσει σχεδόν 87.000 φορολογουμένους.

Το όφελος προβλέπεται να αποτυπωθεί άμεσα στις μηνιαίες μισθολογικές κρατήσεις.

Παράλληλα, τα προϊόντα περιόδου και οι πάνες ακράτειας ενηλίκων μεταφέρονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Την ίδια ημερομηνία ενεργοποιείται η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ, με βάση την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.

Επιπλέον, προβλέπεται μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Απρίλιος: Νέος κατώτατος μισθός, μικρότερες εισφορές και τριετίες

Ο Απρίλιος του 2027 συγκεντρώνει τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Η πρώτη αφορά στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ, έναντι 650 ευρώ το 2019.

Πρόκειται για την έβδομη αύξηση από το 2019, με κυβερνητική δέσμευση για διαμόρφωση του ποσού πάνω από τα 950 ευρώ.

Στα σενάρια περιλαμβάνεται επίπεδο 960 ευρώ, χωρίς το ποσό αυτό να αποτελεί ακόμη οριστική απόφαση, ενώ ο επόμενος στόχος τοποθετείται στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Η δεύτερη παρέμβαση προβλέπει μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από την 1η Απριλίου, με θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων.

Η τρίτη αφορά στην ενεργοποίηση νέων τριετιών για όσους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας, δημιουργώντας πρόσθετες αυξήσεις για δικαιούχους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς η μισθολογική κλίμακα του Δημοσίου συνδέεται πλέον με το ύψος του.

Επιπλέον, στον σχεδιασμό για τον Δεκέμβριο του 2027 περιλαμβάνεται η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Μάρτιος – Ιούνιος 2027: Φορολογικές δηλώσεις με αλλαγές σε εισοδήματα και ακίνητα

Ο νέος κύκλος υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου 2027, θα αποτυπώσει τις αλλαγές στη φορολογία φυσικών προσώπων.

Στις βασικές προβλέψεις περιλαμβάνεται η μείωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες των φορολογικών συντελεστών για τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, με πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με περίπου 47.000 δυνητικά ωφελουμένους.

Στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται οι προσαυξήσεις βάσει τζίρου και μισθοδοσίας κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και στη φορολογία ακινήτων, με κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, καθώς και έως 2.200 κατοίκους σε κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερους από 12.850 οικισμούς.

Παράλληλα, στα εισοδήματα από ενοίκια εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για το τμήμα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, αντί της απευθείας εφαρμογής συντελεστή 35% πάνω από τις 12.000 ευρώ.

Τέλος, προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε ορίζοντα τριετίας.

Ο μηδενισμός του προγραμματίζεται για το 2027 στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, ενώ για την Αττική προβλέπεται μείωση κατά 50% το 2028 και πλήρης κατάργηση στο λεκανοπέδιο το 2029.

Το σύνολο των παρεμβάσεων διαμορφώνει έναν εκτεταμένο κύκλο αλλαγών στο εισόδημα και στη φορολογία, με διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής και ωφελούμενους, ενώ τα τελικά ποσά ορισμένων αυξήσεων θα καθοριστούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις.