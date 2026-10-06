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Στον Φράνσις Χάλζεν απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Φυσικής, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη.

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική μνεία στη «σημαντική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης.»

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Ο Χάλζεν ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε ότι οι τεράστιες μάζες πάγου στον Νότιο Πόλο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρωτοποριακό «τηλεσκόπιο» για την ανίχνευση των νετρίνων, των εξαιρετικά δυσδιάκριτων σωματιδίων που διαπερνούν συνεχώς τη Γη αλλά και το ανθρώπινο σώμα χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Η ιδέα του παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1988 και αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του IceCube Neutrino Observatory, ενός γιγαντιαίου παρατηρητηρίου που καταλαμβάνει περίπου ένα κυβικό χιλιόμετρο πάγου και είναι εξοπλισμένο με χιλιάδες αισθητήρες φωτός.

Τα νετρίνα είναι από τα πιο δύσκολα σωματίδια που μπορούν να ανιχνευθούν. Σπάνια αλληλεπιδρούν με την ύλη, όμως όταν ένα από αυτά συγκρουστεί με έναν ατομικό πυρήνα παράγεται μια μικροσκοπική λάμψη. Αυτές ακριβώς τις λάμψεις καταγράφουν οι αισθητήρες που βρίσκονται θαμμένοι βαθιά μέσα στον καθαρό πάγο της Ανταρκτικής.

Η επιλογή του Νότιου Πόλου δεν ήταν τυχαία. Ο παγετώνας προσφέρει ένα εξαιρετικά καθαρό και σταθερό περιβάλλον, απαλλαγμένο από πολλές παρεμβολές, ενώ η περιοχή θεωρείται γεωλογικά σταθερή.

Η σημασία των νετρίνων για την αστροφυσική είναι τεράστια. Σε αντίθεση με άλλα σωματίδια, μπορούν να ταξιδεύουν τεράστιες αποστάσεις στο Διάστημα χωρίς να αλλάζουν κατεύθυνση και χωρίς να χάνουν σημαντικό μέρος της ενέργειάς τους. Έτσι, μεταφέρουν πληροφορίες απευθείας από τα πιο βίαια και ενεργειακά φαινόμενα του Σύμπαντος.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι στο Σύμπαν υπάρχουν φυσικοί «επιταχυντές σωματιδίων» που μπορούν να παράγουν ενέργειες έως και ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερες από εκείνες που επιτυγχάνονται στα εργαστήρια της Γης. Ωστόσο, πολλά για την προέλευση και τη λειτουργία αυτών των κοσμικών πηγών παραμένουν άγνωστα.

Το IceCube ολοκληρώθηκε το 2011 και σύντομα άρχισε να καταγράφει νετρίνα εξαιρετικά υψηλής ενέργειας. Λίγα χρόνια αργότερα, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι ορισμένα από αυτά προέρχονται από πηγές πολύ πέρα από το ηλιακό μας σύστημα.

Η ανακάλυψη αυτή έδωσε στους επιστήμονες ένα νέο εργαλείο για να μελετούν το Σύμπαν, παράλληλα με το φως, τα ραδιοκύματα και τα βαρυτικά κύματα.

«Η επιμονή και το επιστημονικό όραμα του Φράνσις Χάλζεν άνοιξαν τον δρόμο για ένα νέο είδος αστρονομίας», δήλωσε ο Μαρκ Πιρς, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Φυσικής.

Τα δεδομένα που συνεχίζει να συλλέγει το IceCube αναμένεται να προσφέρουν νέες πληροφορίες για τα ακραία κοσμικά περιβάλλοντα όπου παράγονται τα νετρίνα υψηλής ενέργειας και, ενδεχομένως, να οδηγήσουν ακόμη και στην ανακάλυψη άγνωστων μέχρι σήμερα φαινομένων του Σύμπαντος.

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