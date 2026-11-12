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Φλούδες, κοτσάνια και σπόροι που συνήθως καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων ενδέχεται να κρύβουν μεγαλύτερη διατροφική αξία από όση πιστεύουμε. Νέα μελέτη του King’s College London αποκαλύπτει ότι τμήματα φρούτων και λαχανικών που συχνά θεωρούνται άχρηστα περιέχουν σημαντικές ποσότητες φυτικών ινών, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα περισσότερες από το μέρος που καταναλώνουμε.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες η καθημερινή κατανάλωση φυτικών ινών παραμένει χαμηλότερη από τα συνιστώμενα επίπεδα. Παράλληλα, τεράστιες ποσότητες τροφίμων απορρίπτονται κάθε χρόνο, επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν 12 δημοφιλή φρούτα και λαχανικά, μεταξύ των οποίων ανανά καρπούζια, πιπεριές, μπρόκολο και κολοκύθες. Διαπίστωσαν ότι οι φλούδες, οι σπόροι, οι φλοιοί και τα κοτσάνια είχαν συχνά υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από τη σάρκα τους.

Ποια μέρη έχουν τις περισσότερες φυτικές ίνες

Την υψηλότερη συγκέντρωση κατέγραψαν η φλούδα και ο πυρήνας του ανανά, με περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες κατά 453,7% μεγαλύτερη από εκείνη της σάρκας. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει την ποσότητα πολύτιμων συστατικών που μπορεί να χάνεται κατά την προετοιμασία του φρούτου.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η περιεκτικότητα στη φλούδα και στους σπόρους της κολοκύθας butternut, που έφτασε τα 9,25 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια. Η ποσότητα αυτή πλησιάζει το ένα τρίτο της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης των 30 γραμμαρίων στη Βρετανία.

Στην περίπτωση του καρπουζιού, η φλούδα περιείχε 2,10 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, ποσότητα αντίστοιχη περίπου με μία φέτα ψωμιού ολικής άλεσης. Συνολικά, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι τα τμήματα που συνήθως πετάμε αντιπροσωπεύουν το 25% έως 48% του βάρους των εξεταζόμενων προϊόντων.

Η διατροφή «από τη ρίζα μέχρι την κορυφή»

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην προσέγγιση «root-to-tip», δηλαδή στην αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων βρώσιμων μερών ενός φυτού. Στόχος είναι να αυξηθεί η πρόσληψη φυτικών ινών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη σπατάλη τροφίμων, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στην καθημερινή διατροφή.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι δεν προτείνουν την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων από φλούδες ή σπόρους. Αντίθετα, επισημαίνουν ότι η προσεκτική αξιοποίηση κατάλληλων βρώσιμων τμημάτων μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη διατροφή.

Οι φυτικές ίνες συνδέονται με την καλύτερη λειτουργία του εντέρου και τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Οι κίνδυνοι που χρειάζονται διερεύνηση

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι συγγραφείς τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω επιστημονική αξιολόγηση. Η μελέτη περιορίστηκε σε 12 είδη φρούτων και λαχανικών, ενώ δεν εξέτασε άμεσα τις επιπτώσεις στην υγεία από την κατανάλωση των συγκεκριμένων τμημάτων.

Επιπλέον, ορισμένες φλούδες και σπόροι ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, βαρέα μέταλλα ή φυσικές τοξικές και αντιθρεπτικές ουσίες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αξιολόγηση της ασφάλειάς τους πριν ενταχθούν στη διατροφή.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι δεν είναι όλα τα μέρη των φυτών κατάλληλα για κατανάλωση και ότι χρειάζονται πρόσθετες μελέτες για τον προσδιορισμό των ασφαλών ποσοτήτων. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η καλύτερη αξιοποίηση των κατάλληλων βρώσιμων υπολειμμάτων θα μπορούσε να προσφέρει διατροφικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Food Sciences and Nutrition.