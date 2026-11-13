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Με δικαστική προσφυγή απειλεί ο Καναδάς την αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis, εξαιτίας της σχεδιαζόμενης πώλησης ενός εργοστασίου συναρμολόγησης οχημάτων στο Μπράμπτον του Οντάριο, το οποίο έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

Η καναδική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εταιρεία παραβίασε τους όρους συμφωνίας ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, αφού ανακοίνωσε σχέδια μεταφοράς της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω του εμπορικού πολέμου του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η υπουργός Βιομηχανίας του Καναδά, Μελανί Ζολί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση απέστειλε στη Stellantis επίσημη ειδοποίηση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, δίνοντας στην εταιρεία προθεσμία 30 ημερών για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες.

«Στείλαμε ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων και, ουσιαστικά, έχουν 30 ημέρες. Διαφορετικά, φυσικά, θα τους κάνουμε αγωγή», δήλωσε η Ζολί σε δημοσιογράφους στο Τορόντο.

Η υπουργός υποστήριξε ότι η Stellantis αθέτησε τις συμβατικές δεσμεύσεις της απέναντι στην καναδική κυβέρνηση και στους εργαζομένους του Μπράμπτον, ανακοινώνοντας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα συμφωνία για την πώληση του εργοστασίου στην Roshel, εταιρεία κατασκευής θωρακισμένων οχημάτων.

Πρόσθεσε ότι, εξαιτίας αυτής της απόφασης, η Stellantis βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με οικονομικές υποχρεώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση στο εργοστάσιο του Μπράμπτον «απαράδεκτη», κάνοντας λόγο για «προδοσία» των εργαζομένων.

Εκπρόσωπος της Stellantis, στην οποία ανήκουν αυτοκινητοβιομηχανίες όπως οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχολιασμό όταν το CNBC επικοινώνησε μαζί του το πρωί της Παρασκευής.

Οι δασμοί Τραμπ και η μεταφορά της παραγωγής στις ΗΠΑ

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια έντονη εμπορική διαμάχη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκεί επανειλημμένα πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή οχημάτων νοτίως των αμερικανοκαναδικών συνόρων.

Η Stellantis είχε εγκαταλείψει τα σχέδιά της για την κατασκευή του Jeep Compass στο εργοστάσιο του Μπράμπτον, μεταφέροντας τη μελλοντική παραγωγή σε μονάδα στο Ιλινόι των ΗΠΑ.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω των αμερικανικών δασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία και άλλων πιέσεων που ασκούνται στην αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis στον Καναδά, Τρέβορ Λόνγκλεϊ, φέρεται να δήλωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία θα επιστρέψει 24 εκατ. δολάρια σε ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, μετά την ανακοίνωση των σχεδίων πώλησης του εργοστασίου.

Το ποσό αυτό, ωστόσο, είναι πολύ χαμηλότερο από την εκτίμηση της καναδικής κυβέρνησης για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

«Αναγνωρίζουμε την απογοήτευση και την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της εγκατάστασης», δήλωσε ο Λόνγκλεϊ.

«Παρότι η απόφασή μας να πουλήσουμε το εργοστάσιο αποτελεί αλλαγή σε σχέση με τα αρχικά σχέδια για το Μπράμπτον, η συμφωνία που έχουμε προωθήσει με έναν Καναδό κατασκευαστή προσφέρει έναν δρόμο για την επιστροφή της εγκατάστασης σε παραγωγική βιομηχανική χρήση», πρόσθεσε.

Η Stellantis ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να πουλήσει το εργοστάσιο συναρμολόγησης του Μπράμπτον στη Roshel, χωρίς να γνωστοποιήσει το τίμημα της συναλλαγής.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους της εγκατάστασης.

Η εταιρεία δήλωσε ότι παραμένει διατεθειμένη να συνεργαστεί με τη Unifor, τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση του ιδιωτικού τομέα στον Καναδά, προκειμένου να διαπραγματευτεί συμφωνία που θα προβλέπει μέτρα στήριξης για τους εργαζομένους που εκπροσωπούνται από το συνδικάτο.