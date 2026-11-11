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Ο Γιαν Μάρσαλεκ, το καταζητούμενο πρώην στέλεχος της Wirecard που κατηγορείται από πολλές χώρες για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, ισχυρίστηκε ότι συνέβαλε στην πτώση του Αυστριακού Καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Axel Springer Global Reporters Network, στο οποίο συμμετέχει και το POLITICO.

Ο Μάρσαλεκ δήλωσε ότι είχε εμπλακεί σε μια επιχείρηση που «ανέτρεψε με επιτυχία» τον Κουρτς, ο οποίος παραιτήθηκε εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά το 2021.

Τα μηνύματα, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς σε φακέλους που εξέτασαν η Telegraph και το Global Reporters Network, στάλθηκαν στον Όρλιν Ρούσεφ, έναν ηγέτη δικτύου κατασκόπων που λάμβανε οδηγίες από τον Μάρσαλεκ και έκτοτε έχει φυλακιστεί στη Βρετανία για κατασκοπεία. Τα έγγραφα δεν περιέχουν ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία για τον ρόλο που, όπως ισχυρίζεται ο Μάρσαλεκ, διαδραμάτισε στην πτώση του Κουρτς.

Εάν επιβεβαιωθούν, οι ισχυρισμοί του Μάρσαλεκ θα αποτελούσαν σαφή ένδειξη άμεσης παρέμβασης του ρωσικού κράτους στην πολιτική ηγεσία μιας χώρας της ΕΕ. Το Κρεμλίνο επιδιώκει εδώ και καιρό να σπείρει διχόνοια και να αποσταθεροποιήσει κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Μάρσαλεκ είναι ένας από τους πιο καταζητούμενους άνδρες στον κόσμο από τον Ιούνιο του 2020, όταν η εταιρεία του, ο γερμανικός τεχνολογικός κολοσσός Wirecard, κατέρρευσε με κενό 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στα βιβλία της.

Έχει κατηγορηθεί ότι εργάζεται για το Κρεμλίνο για περισσότερο από μια δεκαετία, ενώ η βρετανική αστυνομία ισχυρίζεται ότι εμπλέκεται σε κατασκοπεία «βιομηχανικής» κλίμακας. Καταζητείται για απάτη και ερευνάται για κατασκοπεία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας του, της Αυστρίας.

Ο Κουρτς ήταν ο νεότερος ηγέτης στον κόσμο όταν ανέλαβε για πρώτη φορά την ηγεσία της Αυστρίας το 2017, σε ηλικία 31 ετών. Ωστόσο, η ραγδαία άνοδός του, που τον οδήγησε να αναλάβει τη θέση δύο φορές, αμαυρώθηκε από κατηγορίες διαφθοράς, μεταξύ των οποίων και η χρήση δημόσιων πόρων για πολιτική διαφήμισή του.

Όταν μέλη του δικτύου κατασκοπείας του Μάρσαλεκ, με επικεφαλής τον Ρούσεφ, συνελήφθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αστυνομία κατάσχεσε εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα που περιγράφουν λεπτομερώς επιχειρήσεις που σχεδιάστηκαν από βρετανικό έδαφος.

Ένας από τους φακέλους της έρευνας, τον οποίο εξέτασε το Global Reporters Network, περιέχει μηνύματα που έστειλε στις 22 Οκτωβρίου 2021 ένας άνδρας τον οποίο οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως τον Μάρσαλεκ, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Ρούπερτ Τικζ».

Οι δεσμοί του Μάρσαλεκ με την πρώην υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Αυστρίας, τη BVT, έχουν διερευνηθεί εκτενώς και αρκετοί ανώτεροι πράκτορες και αστυνομικοί κατηγορούνται ότι του παρέδωσαν πληροφορίες προς χρήση από το ρωσικό κράτος.

Τα μηνύματα μεταξύ του Μάρσαλεκ και του Ορλίν Ρούσεφ περιλαμβάνονται στους φακέλους της αυστριακής αστυνομίας που διερευνούν την «υποστήριξη ξένων υπηρεσιών πληροφοριών – παρέμβαση στην αυστριακή πολιτική».

Ο Ρούσεφ ήταν ένας από τους πολλούς Βούλγαρους που συνελήφθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ύποπτοι για κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας. Αργότερα καταδικάστηκαν και ο Ρούσεφ φυλακίστηκε για δέκα χρόνια και οκτώ μήνες.

Ο Μάρσαλεκ βρίσκεται εκτός της εμβέλειας των ευρωπαϊκών αρχών εδώ και χρόνια, και το Global Reporters Network δεν κατάφερε επίσης να επικοινωνήσει μαζί του.

«Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες αγαπούν να προκαλούν αναστάτωση, χάος και διαταραχές», δήλωσε ο Έντ Άρνολντ, του think tank Royal United Services Institute, στο Global Reporters Network. «Αλλά ακόμα και αν δεν τις προκαλούν οι ίδιες, αρέσκονται στο να τις εκμεταλλευτούν και να επιδεινώσουν τις πολιτικές διαφωνίες ή ρήξεις».

Ανέφερε ότι ο Μάρσαλεκ ίσως «υπερέβαλε» τον ρόλο του στην πτώση του Κουρτς, προσθέτοντας: «Αν θέλεις να κάνεις όνομα σε αυτόν τον κόσμο ως κάποιος που τα κανονίζει όλα, χρειάζεσαι κάποια αναγνώριση».

«Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει τις ελεύθερες δημοκρατίες μας», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, Γερμανός ευρωβουλευτής, στο POLITICO. «Πρέπει να αποκλειστεί κατηγορηματικά το ενδεχόμενο οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να παρεμβαίνουν σε δημοκρατικές και δικαστικές διαδικασίες. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά».