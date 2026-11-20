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Επενδυτές που εμφανίζονται διατεθειμένοι να διαθέσουν έως και 25 δισ. ευρώ για την απόκτηση της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του TikTok έχει εντοπίσει η γερμανική κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού της Γερμανίας, Βόλφραμ Βάιμερ.

Η πρωτοβουλία, την οποία προωθούν από κοινού Γερμανία και Αυστρία, παρουσιάστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και συνδέεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες για την επιρροή που ασκεί η κινεζικής ιδιοκτησίας πλατφόρμα στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ευρώπης.

«Έχουμε ήδη συνομιλήσει με πολλούς επενδυτές», δήλωσε ο Βάιμερ στους δημοσιογράφους. «Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία και εκτιμούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τη δυνατότητα να επενδύσουν περίπου 25 δισ. ευρώ σε μια τέτοια επιχείρηση. Το TikTok Europe θα πρέπει να είναι ανοιχτό στην πώληση του 75% έως 80% των μετοχών του».

Όπως σημειώνει το Politico, η πρόταση ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα φέτος υποχρέωσε το TikTok να προχωρήσει στην πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του σε εγχώριους επενδυτές, απειλώντας διαφορετικά με απαγόρευση λειτουργίας της εφαρμογής στη χώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η αμερικανική συμφωνία είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς επικριτές της υποστήριξαν ότι αποτελούσε έναν τρόπο διατήρησης πολιτικού ελέγχου επί της πλατφόρμας. Επιπλέον, είχαν διατυπωθεί ενστάσεις για τις στενές σχέσεις ορισμένων επενδυτών με τον Τραμπ, όπως στην περίπτωση του ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

Το αμερικανικό μοντέλο και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές

«Το σχέδιο είναι το ίδιο με εκείνο που εφάρμοσαν οι Αμερικανοί, υπό την ηγεσία της Oracle», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός.

Ο Βάιμερ αποκάλυψε ότι επενδυτές από πέντε ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές οι χώρες.

Οι δηλώσεις του έγιναν πριν από συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, κατά την οποία, όπως ανέφερε, θα επιχειρούσε να εξασφαλίσει ευρύτερη πολιτική υποστήριξη για την πρωτοβουλία.

Από την πλευρά του, το TikTok έχει απορρίψει κατηγορηματικά το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση δεν έχει «καμία απολύτως βάση».

Στο προσκήνιο και η Axel Springer

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μια ενδεχόμενη συμφωνία έχει εκδηλώσει και ο γερμανικός εκδοτικός όμιλος Axel Springer, στον οποίο ανήκει η μητρική εταιρεία του POLITICO.

Εκπρόσωπος του ομίλου έχει δηλώσει ότι η εταιρεία θα ήταν ανοιχτή σε μια τέτοια προοπτική.

Ωστόσο, ο όμιλος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος να απαντήσει σε αίτημα του POLITICO για σχολιασμό των τελευταίων δηλώσεων του Βάιμερ.