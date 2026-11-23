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Αν ονειρευόσασταν ποτέ να περάσετε ένα χαλαρό απόγευμα κάνοντας απλώς παρέα με τον Μπραντ Πιτ, το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» είναι η ευκαιρία σας. Στο οσκαρικό «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του 2019, ο Πιτ ενσάρκωσε τον Κλιφ Μπουθ, τον ατάραχο, σκληροτράχηλο κασκαντέρ και σωσία του χαρακτήρα που υποδυόταν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η ερμηνεία του χάρισε το Όσκαρ και γέννησε έναν ήρωα που τόσο ο ίδιος όσο και ο Κουέντιν Ταραντίνο προφανώς δεν ήθελαν να αποχωριστούν. Τώρα, ο Κλιφ επιστρέφει σε μια αυτόνομη ταινία-spin-off, γραμμένη από τον Ταραντίνο και σκηνοθετημένη από τον Ντέιβιντ Φίντσερ. Μόνο που, για το μεγαλύτερο μέρος των 143 λεπτών της, ο πρωταγωνιστής δεν κάνει σχεδόν τίποτα άλλο από το να αράζει με γνωστούς και αγνώστους.

Υπάρχουν, ασφαλώς, τέσσερις ωμές, εκρήξεις βίας, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς από μια σύμπραξη Ταραντίνο και Φίντσερ. Ωστόσο, παρά τον παράξενα γραμμένο τίτλο της ταινίας, ο Κλιφ Μπουθ δεν μπλέκει σε ιδιαίτερες «περιπέτειες». Ο βασικός του χαρακτήρας παραμένει αφοπλιστικά χαλαρός και αυτή η περιπλανώμενη αστυνομική ιστορία ακολουθεί τον ίδιο νωχελικό ρυθμό — ευτυχώς, διατηρώντας και αρκετή από την αβίαστη γοητεία και το χάρισμα του πρωταγωνιστή της.

Η Ονειρική Ζωή του Ταραντίνο με Χαβανέζικο Πουκάμισο

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Λος Άντζελες μέσα σε μία εβδομάδα του Ιουνίου του 1977, οκτώ χρόνια μετά την αιματηρή αναμέτρηση του Κλιφ με τους ακολούθους του Τσαρλς Μάνσον. Ο ηθοποιός του Ντι Κάπριο έχει πλέον μετακομίσει στην Αυστραλία, αφήνοντας τον Κλιφ χωρίς δουλειά κασκαντέρ και με μια καθημερινότητα που μοιάζει ύποπτα με την ιδανική ζωή του ίδιου του Ταραντίνο, όπως αναφέρει το BBC.

Φορώντας μόνιμα ένα χαβανέζικο πουκάμισο με τα μισά κουμπιά ανοιχτά, ο Κλιφ εργάζεται ως μηχανικός προβολής στο ιστορικό New Beverly Cinema — την αίθουσα που στην πραγματική ζωή ανήκει στον Ταραντίνο. Συμπληρώνει το εισόδημά του φτιάχνοντας μαργαρίτες σε ένα πολυσύχναστο μπαρ υπό τα θαυμαστικά βλέμματα νεαρών γυναικών, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του βλέπει παλιά γουέστερν στην τηλεόραση, στο ταπεινό διαμέρισμα δίπλα στη μαρίνα που μοιράζεται με τον ιδιόρρυθμο αλλά συμπαθή πατέρα του (Πίτερ Γουέλερ).

Πού και πού, ωστόσο, αναγκάζεται να αξιοποιεί τις ικανότητές του ως βετεράνος μαχητής στη ζούγκλα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να φοβερίζει απατεώνες που εκβιάζουν φίλους του από τον κινηματογράφο. Όταν η φήμη του διαδίδεται, ένας τηλεοπτικός αστέρας, ο Τσάρλι (Σκοτ Καν), στέλνει την ατζέντη του, Κάρεν (Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι), για να ζητήσει τη βοήθειά του. Η Ντεμπίκι, πιο αγαλματένια και κομψή από ποτέ, κλέβει τις εντυπώσεις με ένα μόνο σήκωμα του φρυδιού, ισορροπώντας ανάμεσα στον αποτροπιασμό και τη γοητεία που νιώθει απέναντι στον αλαζόνα Κλιφ, ενώ ο Καν προσφέρει μια καλοδεχούμενη δόση νευρικής ενέργειας απέναντι στη στωική αυτοπεποίθηση του Πιτ.

Νοσταλγία Δίχως Βάθος

Ο Τσάρλι βρίσκεται στο στόχαστρο δύο Φιλιππινέζων εκτελεστών (JB Tadena και Matt Groove) με ολόιδια μαύρα κοστούμια που θυμίζουν έντονα τον Βίνσεντ και τον Τζουλς από το «Pulp Fiction». Χρειάζεται τον Κλιφ για να διαπραγματευτεί μαζί τους — μόνο που η ταινία καθυστερεί πάνω από μία ώρα να μπει στο ψητό, προτιμώντας να τον δείχνει να κουβεντιάζει, να οδηγεί και να ανακατεύει κοκτέιλ.

Η ατμόσφαιρα παραπέμπει στις μαύρες κωμωδίες-θρίλερ που βασίστηκαν στα μυθιστορήματα του Έλμορ Λέοναρντ τη δεκαετία του ’90, όπως το «Get Shorty», το «Out of Sight» και το «Jackie Brown». Μόνο που εκεί όπου οι πλοκές του Λέοναρντ απαιτούσαν την αμέριστη προσοχή του θεατή, το φιλμ του Φίντσερ μοιάζει με μια χαλαρή συρραφή σκανδαλωδών ανεκδότων, με μια ιστορία που μόλις και μετά βίας θα γέμιζε ένα ωριαίο τηλεοπτικό επεισόδιο.

Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για έναν τρυφερό φόρο τιμής στο Λος Άντζελες των ’70s, όπου η λάμψη του Χόλιγουντ συναντούσε την εγκληματική παρακμή. Ο Φίντσερ και ο Ταραντίνο απολαμβάνουν με εμμονική ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια εποχής: τα κλασικά σπορ αυτοκίνητα, τα σταθερά τηλέφωνα με καντράν, τις ιστορικές κινηματογραφικές αίθουσες — μια γλυκιά ειρωνεία, αν σκεφτεί κανείς ότι η ταινία χρηματοδοτήθηκε από το Netflix.

Αυτή η καλοφτιαγμένη γιορτή νοσταλγίας βλέπεται ευχάριστα και δεν κουράζει ποτέ, ωστόσο κουβαλά και ορισμένες ξεπερασμένες αντιλήψεις της δεκαετίας του ’70, δείχνοντας ελάχιστο σεβασμό σε όσους χαρακτήρες δεν είναι λευκοί, ετεροφυλόφιλοι άνδρες. Κυρίως, όμως, απέχει πολύ από το πρωτοποριακό, οσκαρικό αριστούργημα που θα περίμενε κανείς από τη συνάντηση του δημιουργού του «Pulp Fiction» με τον σκηνοθέτη του «Fight Club». Αντί να ωθήσουν το είδος στα άκρα, όπως συνήθως κάνουν, οι δύο δημιουργοί αρκούνται σε μια καλοστημένη, παλιομοδίτικη ματσό φαντασίωση χωρίς ιδιαίτερο βάθος. Σε κάποια σκηνή, η Ντεμπίκι εκφωνεί έναν μονόλογο συγκρίνοντας τις ταινίες του Χόλιγουντ με τα τσίζμπεργκερ. Είναι διασκεδαστικός αλλά ο Ταραντίνο έχει γράψει στο παρελθόν πολύ καλύτερους λόγους για τσίζμπεργκερ.