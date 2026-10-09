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Ένας πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS, έγινε αισθητός στην Πόλη του Παναμά, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποδίδονται στη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), η αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού ήταν τα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση ήταν 7,6 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ.

Το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων τριών ωρών κατά μήκος των ακτών του Παναμά, της Κόστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας.

Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias https://t.co/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026

Un potente sismo de magnitud preliminar entre 7.5 a 8.0 sacudió a Panamá, generando momentos de pánico y la evacuación preventiva de la estación del Metro de San Miguelito. Autoridades evalúan daños. https://t.co/hg3kVTB125 — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) October 9, 2026



Μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπαν ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κόστα Ρίκα.

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