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Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:40 τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/10) στην Αττική, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ραφήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραφήνας. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο υπολόγισε τη δόνηση επίσης στα 3,4 Ρίχτερ.

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στις 05:40 ώρα Ελλάδας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς σεισμολογικής καταγραφής, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.