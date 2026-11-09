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Στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν υπέκυψε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο 24χρονος ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στην Κρακοβία της Πολωνίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους το Σάββατο.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η αστυνομία της Κρακοβίας, διευκρινίζοντας ότι ο νεαρός είχε τραυματιστεί κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, οι οποίοι επενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο δράστης φέρεται να είχε επηρεαστεί από «ακροδεξιές ιδεολογίες», στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρά του.

Η επίθεση στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, λίγο πριν από τις 16:00 ώρα Ελλάδας, στην πολυσύχναστη κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, την Main Market Square, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Πολωνίας.

Ο 24χρονος άνοιξε πυρ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον ύποπτο, τον οποίο κατάφεραν να τραυματίσουν μέσα σε μόλις τρία λεπτά από την έναρξη της επίθεσης.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματούχους, η ταχύτατη επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης αιματοχυσίας.

Μετά την επίθεση, οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος ήταν 24χρονος Πολωνός υπήκοος, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν το όνομά του.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όπως επιβεβαίωσε η τοπική αστυνομία.