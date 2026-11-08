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Η Ρωσία έχει καταγράψει τον θάνατο περίπου 400.000 ανθρώπων της που πολεμούσαν στην Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία που διατηρεί η ρωσική στατιστική υπηρεσία Rosstat.

Τα δεδομένα προέρχονται από περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία συνοδεύονται από πληροφορίες όπως ο τόπος κατοικίας, η ηλικία και ο τόπος θανάτου των καταγεγραμμένων προσώπων.

Τα στοιχεία εξασφαλίστηκαν από την ομάδα Cyber Partisans, η οποία πρόσκειται στην αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, καθώς και από την ουκρανική ομάδα χάκερ Silent Crow. Στη συνέχεια, διαβιβάστηκαν στο Bloomberg News και σε περιορισμένο αριθμό άλλων μέσων ενημέρωσης.

Στο διάστημα από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τα τέλη Αυγούστου 2026, σχεδόν 392.700 πιστοποιητικά θανάτου που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων συνδέουν ρητά τους θανάτους με τον πόλεμο.

Η σύνδεση προκύπτει είτε μέσω ειδικών κωδικών καταχώρισης είτε από πεδία ελεύθερου κειμένου, στα οποία εμφανίζονται όροι όπως «στρατιωτική επιχείρηση», «βομβαρδισμός» ή «μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Η προσπάθεια του Πούτιν να αποκρύψει τις απώλειες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αποφύγει την αναγνώριση της πραγματικής έκτασης των ρωσικών απωλειών στην Ουκρανία.

Ήδη από το 2015, είχε χαρακτηρίσει κρατικό απόρρητο τις στρατιωτικές απώλειες που σημειώνονται «σε καιρό ειρήνης κατά τη διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων» ή σε συνθήκες πολέμου.

Η Ρωσία δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία για τις απώλειες των ενόπλων δυνάμεών της από τους πρώτους μήνες της εισβολής.

Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι ο μηνιαίος αριθμός θανάτων αυξήθηκε όσο παρατεινόταν ο πόλεμος, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των ρωσικών δυνάμεων.

Γιατί ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι μεγαλύτερος

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων σχεδόν βέβαια υποεκτιμά τον συνολικό αριθμό των νεκρών, εξαιτίας των δυσκολιών που παρουσιάζει η καταγραφή των απωλειών στο πεδίο της μάχης.

Ορισμένοι στρατιώτες ενδέχεται να έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι σοροί μπορεί να μην έχουν ταυτοποιηθεί.

Επιπλέον, υπάρχουν άνθρωποι που πιθανόν πέθαναν αρκετούς μήνες αργότερα από τραύματα τα οποία υπέστησαν στον πόλεμο, χωρίς η σύνδεση με τις πολεμικές επιχειρήσεις να αναφέρεται ρητά στα σχετικά πιστοποιητικά.

Άλλοι θάνατοι μπορεί να έχουν καταχωριστεί σε άσχετες κατηγορίες ή να μην έχουν καταγραφεί καθόλου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Silent Crow, ο αριθμός των Ρώσων νεκρών ανέρχεται σε περίπου 450.000.

Η υψηλότερη αυτή εκτίμηση οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ομάδα συμπεριλαμβάνει επίσης θανάτους που δεν σχετίζονται άμεσα με πολεμικές συγκρούσεις, καθώς και καταχωρίσεις στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά η αιτία θανάτου.

Η Rosstat δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το πραγματικό ανθρώπινο κόστος του πολέμου

Το υλικό προσφέρει μια σπάνια εικόνα του πραγματικού ανθρώπινου κόστους του πολέμου για τη Ρωσία, καθώς η Rosstat σταμάτησε σταδιακά να δημοσιοποιεί πολλές κατηγορίες στατιστικών στοιχείων μετά την εισβολή του 2022.

Από τις καταγραφές προκύπτει ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε δραματικά μετά τους πρώτους μήνες της σύγκρουσης, όταν οι ρωσικές δυνάμεις καθηλώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία και οι αμυντικές επιχειρήσεις του Κιέβου γίνονταν ολοένα αποτελεσματικότερες.

Τα αποκαλυπτόμενα στοιχεία αναδεικνύουν έτσι την έκταση των απωλειών που έχει υποστεί η Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα εξακολουθεί να αποφεύγει τη δημοσιοποίηση επίσημου, συνολικού απολογισμού των νεκρών της.