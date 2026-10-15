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Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρούν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, προκειμένου να εξετάσουν την αντίδρασή τους στις διαδοχικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, στο POLITICO.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο Πρόεδρο, δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων χτυπήθηκαν από drones μέσα στο τελευταίο 24ωρο, εντός ή κοντά στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα εάν πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται η Ρωσία.

Στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο η κρίση

Ο Νταν έκανε τις δηλώσεις στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την αλληλεγγύη της Συμμαχίας και θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα συζητηθεί συνολικά η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε ο Νταν στο POLITICO.

Παράλληλα, συνέδεσε τις επιθέσεις με τις ευρύτερες προσπάθειες αποδυνάμωσης της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο. «Φυσικά, το συμπέρασμα είναι ότι όλες οι υβριδικές επιθέσεις αποσκοπούν στη μείωση της υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Εμείς θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε», τόνισε.

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