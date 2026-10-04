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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφθασε αιφνιδιαστικά στο Κίεβο για μονοήμερη επίσκεψη, θέλοντας να στείλει σαφές μήνυμα συνέχισης της γερμανικής στήριξης προς την Ουκρανία, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται και εντείνονται οι φόβοι για τον δυσκολότερο χειμώνα από την έναρξη του πολέμου.

Το Βερολίνο θα διαθέσει στην Ουκρανία νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει πυραύλους, drones και δορυφορική τεχνολογία που θα συμβάλει στον εντοπισμό και την προσβολή στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία.

Η Γερμανία θα παράσχει επίσης χρηματοδότηση για τη μαζική παραγωγή νέων drones αναχαίτισης, τα οποία προορίζονται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα επικίνδυνων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής ταχύτητας.

Παράλληλα, προβλέπεται βοήθεια ύψους 350 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, με γεννήτριες, υποσταθμούς και εξοπλισμό επισκευής, ώστε το ηλεκτρικό δίκτυο να καταστεί ανθεκτικότερο απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Ο φόβος για τον «σκληρότερο χειμώνα»

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Κίεβο. Η ουκρανική κυβέρνηση προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι για την αγορά όπλων, επισημαίνοντας χρηματοδοτικό κενό περίπου 24 δισ. ευρώ στον αμυντικό προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε επιταχύνοντας την εκταμίευση δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ.

Η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στη χρηματοδοτική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο προετοιμάζεται για έναν ακόμη χειμώνα με μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, μονάδων θέρμανσης και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών.

Σε αντίθεση με προηγούμενες επισκέψεις δυτικών ηγετών, κατά τις οποίες η Μόσχα είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, αυτή τη φορά οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Κίεβο ενώ ο Μερτς βρισκόταν στην πόλη.

Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι ρωσικό πλήγμα έπληξε το οδόστρωμα της Βόρειας Γέφυρας. Μία ημέρα νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει ξένους επισκέπτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο.

Πρόκειται για την πρώτη διμερή επίσκεψη του Μερτς στο Κίεβο και τη δεύτερη μετά την ανάληψη της καγκελαρίας, καθώς τον Μάιο του 2025 είχε επισκεφθεί την ουκρανική πρωτεύουσα μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας.

«Εάν αποτύχουμε να σταματήσουμε τη Μόσχα, αργά ή γρήγορα η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», δήλωσε ο Μερτς κατά την άφιξή του.

«Θα πω σήμερα στον Πρόεδρο Ζελένσκι: “Μπορείτε να συνεχίσετε να υπολογίζετε στη βοήθειά μας”», πρόσθεσε.

«Ο πέμπτος χειμώνας πιθανότατα θα είναι ο δυσκολότερος»

Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του, ο Γερμανός καγκελάριος είχε δεσμευθεί ότι η κυβέρνησή του θα διατηρήσει την ισχυρή υποστήριξή της προς την Ουκρανία, παρά την ενίσχυση της φιλορωσικής ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο εσωτερικό της χώρας.

Σε ομιλία του στο Μύνστερ προειδοποίησε ότι «σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσει ο πέμπτος χειμώνας του πολέμου», ο οποίος «πιθανότατα θα είναι ο δυσκολότερος μέχρι σήμερα».

Οι Ουκρανοί, όπως είπε, προετοιμάζονται για σφοδρές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστροφές σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σχολεία και ζημιές σε πολυκατοικίες και εκκλησίες.

«Η Ουκρανία πρέπει να επιβιώσει αυτόν τον χειμώνα και είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρει. Μπορεί να υπολογίζει στη βοήθειά μας», τόνισε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα νέα συστήματα αναχαίτισης drones και στη γερμανική βοήθεια για την επισκευή βομβαρδισμένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Patriot και όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Μερτς και Ζελένσκι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη, με επίκεντρο την προσπάθεια να πειστούν Ευρωπαίοι και άλλοι διεθνείς εταίροι, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, να διαθέσουν περισσότερους πυραύλους για τα συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία.

Παράλληλα, συζητείται η προμήθεια νέων πυρομαχικών για τα ουκρανικά μαχητικά F-16, τα οποία χρησιμοποιούνται και για την κατάρριψη ρωσικών drones.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε ότι η Γερμανία θα μεταφέρει στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης Patriot PAC-2 από τα δικά της αποθέματα, καλώντας και άλλες χώρες να ακολουθήσουν.

Μετά την απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στη Λειψία τον Αύγουστο, για την οποία το Βερολίνο κατηγόρησε τη Ρωσία, η Γερμανία ανακοίνωσε επίσης ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της θα βοηθούν την Ουκρανία παρέχοντας δεδομένα στόχευσης για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής και βιομηχανικής υποδομής.

Ο Μερτς εξακολουθεί πάντως να αρνείται την παράδοση των γερμανικών πυραύλων cruise Taurus, παρά το γεγονός ότι είχε ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης κίνησης όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Η κυβέρνησή του έχει επιλέξει αντ’ αυτού να προσφέρει οικονομική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη ουκρανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη την επιτυχή δοκιμή του νέου ουκρανικού τακτικού βαλλιστικού πυραύλου FP-7.

Επιχειρήσεις και ενέργεια στην ατζέντα

Στην αποστολή συμμετέχει και η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, στέλεχος του κεντροδεξιού CDU του Μερτς, μαζί με εκπροσώπους περίπου δώδεκα γερμανικών εταιρειών από τους κλάδους της ενέργειας, των χημικών και της κατασκευής drones.

Οι επιχειρήσεις πρόκειται να συμμετάσχουν σε γερμανοουκρανικό οικονομικό φόρουμ στο Κίεβο, καθώς το Βερολίνο επιχειρεί να συνδυάσει τη στρατιωτική βοήθεια με τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας και των υποδομών.

Αγκάθι η ένταξη στην ΕΕ

Παρά τη στενή συνεργασία, μεταξύ Μερτς και Ζελένσκι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο η πλήρης ένταξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια και έχει προτείνει ένα καθεστώς «συνδεδεμένης συμμετοχής».

Με βάση την πρότασή του, η Ουκρανία θα αποκτούσε πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και καθεστώς παρατηρητή στο Συμβούλιο της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει την ιδέα, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει «πλήρη και ισότιμη» ένταξη στην ΕΕ.

Η επίσκεψη Μερτς πραγματοποιείται παράλληλα με νέες προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, χαιρέτισε την αμερικανική πρόσκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, ο Βάντεφουλ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για τις προθέσεις της Μόσχας, δηλώνοντας ότι η ρωσική ηγεσία «δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον» για τον τερματισμό του πολέμου και ότι, μέχρι στιγμής, σκοπεύει να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ουκρανίας.

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