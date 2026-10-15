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Σε μια από τις δυσκολότερες εσωτερικές δοκιμασίες της προεδρίας του βρίσκεται ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος καλείται την Πέμπτη να αντιμετωπίσει τους ισχυρότερους επικριτές του στο εσωτερικό της FIFA, επιχειρώντας να διατηρήσει τον έλεγχο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και να εξασφαλίσει τη στήριξη που χρειάζεται για την επανεκλογή του.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στη Ζυρίχη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς πλησιάζει η 18η Νοεμβρίου, η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους που επιθυμούν να διεκδικήσουν την προεδρία απέναντί του.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται οι στενές σχέσεις του Ινφαντίνο με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το αποτυχημένο σχέδιο δημιουργίας μιας νέας εμπορικής θυγατρικής της FIFA, στην οποία βασικός επενδυτής επρόκειτο να είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η πρόταση, με την ονομασία FIFA Forward Enterprise, εγκαταλείφθηκε έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της ομοσπονδίας.

Η κρίσιμη συνεδρίαση και οι ισχυροί αντίπαλοι

Η συνάντηση της Πέμπτης θα είναι η πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση του συνόλου του Συμβουλίου της FIFA μετά το ναυάγιο του σχεδίου FIFA Forward Enterprise.

Σύμφωνα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται στα υψηλότερα επίπεδα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο Ινφαντίνο πρέπει να αξιοποιήσει τη συνεδρίαση για να εκτονώσει την ένταση.

«Πρέπει να βγει από αυτή τη συνάντηση έχοντας ηρεμήσει τα πνεύματα. Δεν πρόκειται να καθησυχάσει τους πάντες, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να κατευνάσει ορισμένους από τους σημαντικότερους επικριτές του», ανέφερε η πηγή.

Όπως πρόσθεσε, οποιοδήποτε σοβαρό λάθος θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Πρόεδρο της FIFA.

Η ημερήσια διάταξη ξεκινά με την ομιλία του Ινφαντίνο και διαδικαστικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η αποτίμηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ωστόσο, τα πιο ευαίσθητα θέματα έχουν τοποθετηθεί προς το τέλος της συνεδρίασης, όπου ενδέχεται να αναδειχθούν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του Προέδρου και των 37 μελών του Συμβουλίου, του βασικού οργάνου λήψης αποφάσεων της FIFA.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το Βραβείο Ειρήνης της FIFA που απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Δεκέμβριο, η αποτυχημένη επιχειρηματική πρωτοβουλία FIFA Forward Enterprise και οι πειθαρχικές διαδικασίες της ομοσπονδίας.

Το τελευταίο ζήτημα ενδέχεται να προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις επαφές του Ινφαντίνο με τον Λευκό Οίκο για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε Αμερικανός ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

«Όλα τα ουσιαστικά ζητήματα βρίσκονται στο τέλος», σημείωσε η ίδια πηγή, εκτιμώντας ότι ο Ινφαντίνο θα καταφέρει να ξεπεράσει τη συνεδρίαση, αλλά με περιορισμένη πλέον ελευθερία κινήσεων.

Τρεις ισχυροί παράγοντες ζητούν την παραίτησή του

Ανάμεσα στους σημαντικότερους επικριτές του Ινφαντίνο βρίσκονται τρεις από τους ισχυρότερους παράγοντες του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για τον Πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον Πρόεδρο της Concacaf, Βίκτορ Μονταλιάνι, και τον Πρόεδρο της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραχίμ Αλ Χαλίφα.

Και οι τρεις ηγούνται συνομοσπονδιών που έχουν ζητήσει την παραίτηση του Ινφαντίνο, καθώς και τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης του συστήματος διακυβέρνησης της FIFA.

Η σύγκρουση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες αντιδράσεις, αλλά περιλαμβάνει οργανωμένες πιέσεις από τις μεγαλύτερες περιφερειακές ποδοσφαιρικές ενώσεις.

Η UEFA είχε μάλιστα απειλήσει με μποϊκοτάζ εξαιτίας της πρότασης FIFA Forward Enterprise, αν και τελικά υπαναχώρησε από την απειλή.

Το σχέδιο με τον Κούσνερ που προκάλεσε θύελλα

Η αποτυχημένη πρωτοβουλία δημιουργίας της FIFA Forward Enterprise αποτέλεσε το σημείο καμπής στην εσωτερική κρίση.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία εμπορικής θυγατρικής της FIFA, με τον Τζόσουα Κούσνερ να συμμετέχει ως βασικός επενδυτής.

Η πρόταση προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις ώστε τελικά εγκαταλείφθηκε, αφήνοντας τον Ινφαντίνο αντιμέτωπο με σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τις σχέσεις της ομοσπονδίας με επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την κατάρρευση του σχεδίου, ο επικεφαλής της FIFA προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ισορροπίες.

Έχει αναγνωρίσει την ανάγκη εξωτερικής αξιολόγησης της διακυβέρνησης και έχει εντείνει τις προσωπικές επαφές του με παράγοντες του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ταξίδεψε στην Κολομβία για την ορκωμοσία του Προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ενώ τον Αύγουστο επισκέφθηκε τη Δομινικανή Δημοκρατία για τη διοργάνωση Caribbean Football Union Under-14 Challenge Series.

Η τελευταία επίσκεψη οδήγησε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε μια αμήχανη συνάντηση με τον Βίκτορ Μονταλιάνι, ο οποίος φέρεται να είχε ζητήσει από τον Ινφαντίνο να μην παραστεί.

Η αντεπίθεση Ινφαντίνο με 3,4 δισ. δολάρια

Παρά τις πιέσεις, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά ερείσματα, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου έχει οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της στήριξής του, η FIFA προτείνει αυτή την εβδομάδα αύξηση κατά 3,4 δισ. δολάρια της χρηματοδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων προς τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των εκλογών, καθώς οι εθνικές ομοσπονδίες είναι εκείνες που θα αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει την ηγεσία της FIFA.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο έχει καταφέρει να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο τον στενό κύκλο των συνεργατών του.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, ο οποίος παραμένει στη θέση του, παρά το γεγονός ότι έχει εκφράσει ανησυχίες για τη στενή σχέση του Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι ετοιμάζουν αντίβαρο στη FIFA

Την ίδια στιγμή, μια νέα πρωτοβουλία από την πλευρά των μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η οργάνωση European Football Clubs, πρώην European Club Association, επιδιώκει να διευρύνει την επιρροή της πέρα από τα 920 σωματεία σε 55 χώρες και περιοχές που εκπροσωπεί σήμερα.

Κατά τη γενική συνέλευση της οργάνωσης στην Κοπεγχάγη στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρός της, Νάσερ Αλ Κελαϊφί, ανακοίνωσε την έναρξη μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου οργανισμού συλλόγων.

Η υπό εξέταση ονομασία είναι World Football Clubs.

Ένας τέτοιος οργανισμός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ισχυρό αντίβαρο στη FIFA, καθώς οι σύλλογοι ελέγχουν τους ποδοσφαιριστές που είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Η δυνατότητα συλλογικής εκπροσώπησης των μεγαλύτερων συλλόγων σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στις διαπραγματεύσεις με την παγκόσμια ομοσπονδία.

Η μάχη για την τέταρτη θητεία

Ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί έχει κατά καιρούς θεωρηθεί πιθανός υποψήφιος για την προεδρία της FIFA, ωστόσο ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει τη θέση.

Μέχρι στιγμής, ο μοναδικός αντίπαλος που έχει εμφανιστεί απέναντι στον Ινφαντίνο είναι ο Ραμόν Βέγκα, πρώην διεθνής αμυντικός της Ελβετίας.

Ο Ινφαντίνο επιδιώκει να εξασφαλίσει τέταρτη πλήρη θητεία στην ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η εκλογική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027, με τη συμμετοχή των 211 εθνικών ομοσπονδιών-μελών της FIFA.

Πριν από αυτό, όμως, θα πρέπει να ξεπεράσει την κρίσιμη προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει ποιοι ενδιαφέρονται να τον αμφισβητήσουν εκλογικά.

Η συνεδρίαση της Ζυρίχης αποτελεί επομένως κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη συνάντηση του Συμβουλίου. Είναι μια δοκιμασία πολιτικής επιρροής για τον Ινφαντίνο, ο οποίος καλείται να αποδείξει ότι εξακολουθεί να ελέγχει τις εσωτερικές ισορροπίες της FIFA, παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο.

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