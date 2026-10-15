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Στην ενεργειακή θωράκιση του Αλουμινίου της Ελλάδος στρέφεται σε πρώτη φάση η μεγάλη επένδυση αποθήκευσης που αναπτύσσουν στη Λάρισα η Metlen και ο Όμιλος Καράτζη, δημιουργώντας μια νέα γέφυρα ανάμεσα στις μπαταρίες και τις ανάγκες της ενεργοβόρου βιομηχανίας.

Η μονάδα των 330 MW που κατασκευάστηκε στις Νέες Καρυές της Νίκαιας Λάρισας και εγκαινιάσθηκε χθες παρουσία του Πρωθυπουργού σχεδιάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αξιοποιηθεί αρχικά για τον περιορισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του Αλουμινίου. Σε επόμενο στάδιο, η ίδια υποδομή θα περάσει στην ενεργειακή διαχείριση της Protergia, αποτελώντας εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του ευρύτερου χαρτοφυλακίου της.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αυτόνομης αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται άμεσα με το μεγάλο στοίχημα της Metlen για φθηνότερη και περισσότερο προβλέψιμη ενέργεια στη βιομηχανική της δραστηριότητα.

Η μπαταρία στην υπηρεσία της βιομηχανίας

Η εγκατάσταση θα αξιοποιεί τις μεγάλες διακυμάνσεις που εμφανίζονται πλέον στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο 24ωρο. Θα φορτίζει όταν η παραγωγή από ΑΠΕ είναι υψηλή και οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά υποχωρούν και θα αποδίδει την αποθηκευμένη ενέργεια στις ακριβότερες ώρες.

Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για μια ενεργοβόρο και συνεχούς λειτουργίας βιομηχανία όπως το Αλουμίνιον της Ελλάδος. Τις ώρες υψηλής φωτοβολταϊκής παραγωγής, τα πλεονάσματα πράσινης ενέργειας συμπιέζουν τις τιμές ακόμη και σε μηδενικά επίπεδα. Το βράδυ, αντίθετα, όταν αποσύρεται η ηλιακή παραγωγή, αυξάνεται η ανάγκη για ακριβότερη ηλεκτροπαραγωγή, κυρίως από φυσικό αέριο. Η αποθήκευση επιτρέπει τη μεταφορά της φθηνής ενέργειας από τις ώρες πλεονάσματος στις ώρες υψηλότερων τιμών.

Ο σχεδιασμός συνδέεται παράλληλα με το ευρύτερο πλάνο ενεργειακής αυτονομίας του Αλουμινίου, με συνδυασμό φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης, ώστε μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της μονάδας να καλύπτεται με πράσινη ενέργεια χαμηλότερου κόστους.

Επένδυση 170 εκατ. χωρίς κρατική στήριξη

Το έργο αναπτύσσεται μέσω κοινού επενδυτικού σχήματος του Ομίλου Καράτζη, ο οποίος συμμετέχει με 51%, και της Metlen με 49%, με τη δεύτερη να αναλαμβάνει την ενεργειακή διαχείριση. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή της γίνεται αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς κρατικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις ή φορολογικές απαλλαγές. Την κατασκευή, καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης, έχει αναλάβει ο τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Metlen.

Το πλαφόν που βάζει φρένο στα νέα έργα

Την ώρα, πάντως, που η αποθήκευση εξελίσσεται σε κρίσιμο κρίκο του ηλεκτρικού συστήματος, το πλαφόν των 500 MW ανά επενδυτή βάζει «φρένο» σε νέα έργα. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έδειξε ευθέως χθες προς τον συγκεκριμένο περιορισμό, τονίζοντας ότι χωρίς αυτόν η Metlen θα ήταν έτοιμη να αναπτύξει έως και 2 GW μπαταριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος έχει ήδη φτάσει το προβλεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα περιθώρια για πρόσθετες επενδύσεις. Στην αγορά εκτιμάται ότι, εάν δεν αρθούν τα σημερινά εμπόδια, οι στόχοι για 4 GW αποθήκευσης το 2028 και 7 GW το 2030 θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν.

Το στοίχημα του φθηνότερου ρεύματος

Η επένδυση της Λάρισας εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για το ενεργειακό κόστος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, η αποθήκευση αποτελεί έναν από τους κρίσιμους κρίκους ώστε η ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ να μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Όσο αυξάνεται η πράσινη παραγωγή, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη να αποθηκεύεται η ενέργεια που περισσεύει στις φθηνές ώρες και να αξιοποιείται όταν το σύστημα τη χρειάζεται. Μαζί με τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, οι μπαταρίες μπορούν να περιορίσουν τις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς και την ανάγκη προσφυγής σε ακριβότερες μονάδες στις ώρες αιχμής. Για την ενεργοβόρο βιομηχανία, το ζήτημα είναι ακόμη πιο κρίσιμο. Η πρόσβαση σε σταθερή και ανταγωνιστική ηλεκτρική ενέργεια επηρεάζει όχι μόνο το κόστος παραγωγής αλλά και τις αποφάσεις για νέες επενδύσεις και τη διατήρηση παραγωγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη.

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