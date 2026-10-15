Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αυξημένη προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα θα λάβουν τα νοικοκυριά που θα υποβάλουν εμπρόθεσμα και χωρίς λάθη την αίτησή τους για το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Το επίδομα αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, ενώ αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται και για την προκαταβολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παλιοί δικαιούχοι θα λάβουν περίπου το 80% του ποσού που εισέπραξαν την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Για όσους ενταχθούν φέτος για πρώτη φορά, η προκαταβολή θα διαμορφωθεί στο 65% του ποσού που δικαιούνται.

Ουσιαστικά, το περσινό ποσοστό προκαταβολής του 60% για τους παλιούς δικαιούχους αυξάνεται κατά 30% και φτάνει περίπου στο 78%, δηλαδή στρογγυλοποιημένα στο 80%. Αντίστοιχα, για τους νέους δικαιούχους το περσινό 50% αυξάνεται στο 65%.

Για να συμπεριληφθεί κάποιος στην πρώτη πληρωμή, το κρίσιμο δεν είναι η σειρά με την οποία θα υποβάλει την αίτηση, αλλά να την έχει οριστικοποιήσει εμπρόθεσμα και με σωστά στοιχεία. Η ακριβής καταληκτική ημερομηνία θα αποτυπωθεί στην κοινή υπουργική απόφαση, με τον σχεδιασμό να προβλέπει ότι οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου ή τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Από 130 έως 1.560 ευρώ

Με την αύξηση κατά 30%, το κατώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 100 στα 130 ευρώ και το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, το ποσό προσαυξάνεται κατά 25% και μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ. Στους ψυχρότερους οικισμούς, με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση, με ανώτατο όριο τα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Η βάση υπολογισμού διαμορφώνεται περίπου:

Στα 490-494 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια

για ηλεκτρική ενέργεια Στα 468-470 ευρώ για πέλετ

για πέλετ Στα 455 ευρώ για καυσόξυλα ή τηλεθέρμανση

για καυσόξυλα ή τηλεθέρμανση Στα 425 ευρώ για φυσικό αέριο

για φυσικό αέριο Στα 390 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κηροζίνη ή υγραέριο

Το ποσό αναφοράς προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Έτσι, το ίδιο καύσιμο μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικό επίδομα ανάλογα με την περιοχή και τη σύνθεση της οικογένειας.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, μπλε κηροζίνη και τηλεθέρμανση. Χορηγείται για την κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τις 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει

για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει Τις 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με Τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα απαιτείται ενεργή παροχή κατά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων, ενώ εξαιρούνται όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Για τα καυσόξυλα και το πέλετ εφαρμόζονται επιπλέον περιορισμοί που συνδέονται με τον πληθυσμό και τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού.

Τα βήματα για την πρώτη πληρωμή

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές», «myΘέρμανση», με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ο αιτών συμπληρώνει:

Το είδος θέρμανσης

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Τον οικισμό της κύριας κατοικίας

Τα τετραγωνικά μέτρα

Αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη

Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή , όταν δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία

, όταν δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, όταν υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης πρέπει να έχει δηλωθεί στο myAADE ενεργός τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ, στον οποίο ο αιτών είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Λανθασμένος ή ανενεργός λογαριασμός μπορεί να μπλοκάρει την πίστωση, ακόμη και αν η αίτηση έχει εγκριθεί.

Τα λάθη στα παραστατικά που καθυστερούν την πληρωμή

Για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφονται στο παραστατικό πρέπει να είναι οι ίδιοι με εκείνους της αίτησης. Ο προμηθευτής διαβιβάζει ηλεκτρονικά την αγορά και η ΑΑΔΕ τη διασταυρώνει με τα στοιχεία του δικαιούχου.

Το παραστατικό πρέπει να περιλαμβάνει τον ΑΦΜ του αγοραστή, το είδος και την ποσότητα του καυσίμου και τον σωστό αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας. Εάν η αίτηση υποβληθεί από τον έναν σύζυγο και το παραστατικό εκδοθεί στον ΑΦΜ του άλλου, η αγορά πετρελαίου δεν διασταυρώνεται σωστά.

Για φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και μπλε κηροζίνη, τα παραστατικά καταχωρίζονται στην επιλογή «Τα Παραστατικά μου». Για το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο η διασταύρωση γίνεται ηλεκτρονικά.

Κάθε δικαιούχος επιδοτείται για ένα μόνο είδος θέρμανσης. Αν υποβληθεί νέα αίτηση, η προηγούμενη ακυρώνεται και ισχύει η τελευταία οριστικοποιημένη.

Τι ισχύει στις πολυκατοικίες

Στις πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα πετρελαίου, ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος πρέπει να δημιουργήσει το προφίλ του κτιρίου, να δηλώσει την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής. Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να είναι 1.000.

Αφού υποβληθεί τουλάχιστον μία αίτηση ενοίκου ή ιδιοκτήτη, ο διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Χωρίς αυτή την ενέργεια, ακόμη και μια σωστή ατομική αίτηση δεν αρκεί για την πίστωση του επιδόματος.

Εάν κάθε διαμέρισμα διαθέτει ατομικό καυστήρα, οι ένοικοι ή οι ιδιοκτήτες υποβάλλουν χωριστές αιτήσεις σαν να πρόκειται για μονοκατοικίες και χρειάζονται διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

Περίπου 1,17 εκατ. νοικοκυριά ενισχύθηκαν την προηγούμενη περίοδο, ενώ σχεδόν 750.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια. Ο προϋπολογισμός του επιδόματος αυξάνεται από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ, με πρόσθετη δαπάνη 52 εκατ. ευρώ για την αύξηση κατά 30%.

Διαβάστε ακόμη

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Πώς άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά οι εργασίες – Οι κινήσεις της NEXANS και η Τουρκία

Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης – Με 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, με την έκπτωση των διυλιστηρίων

Πεντάστερα ξενοδοχεία μόνο για νέες μαμάδες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ