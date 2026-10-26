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Μια τραγωδία με 16 νεκρούς, ένα φοιτητικό κίνημα χωρίς αναγνωρισμένους ηγέτες και σχεδόν δύο χρόνια αδιάκοπων κινητοποιήσεων κατάφεραν να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό της Σερβίας. Η εκλογική επικράτηση της «Φοιτητικής Λίστας» σηματοδοτεί το τέλος της 14χρονης κυριαρχίας του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), ολοκληρώνοντας μια κινητοποίηση που ξεκίνησε με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και εξελίχθηκε σε πανεθνικό κίνημα κατά της διαφθοράς και της κυβερνητικής αδιαφορίας.

Η ατμόσφαιρα το βράδυ της Κυριακής ήταν πανηγυρική. Από το Βελιγράδι μέχρι το Νόβι Σαντ και τη Νις, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε κεντρικές πλατείες και έξω από τα γραφεία της Φοιτητικής Λίστας, γιορτάζοντας το αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης που είχε αποκτήσει χαρακτήρα δημοψηφίσματος για το μέλλον της χώρας.

«Η Σερβία είναι ελεύθερη», ανακοίνωσαν οι φοιτητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε μετά την ανακοίνωση της ήττας του κυβερνώντος κόμματος.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η διάλυση του λεγόμενου «Ćaciland», ενός καταυλισμού υποστηρικτών του Βούτσιτς που είχε δημιουργηθεί πριν από 18 μήνες στο Πάρκο Πιονίρσκι, απέναντι από το σερβικό κοινοβούλιο. Μεταλλικά κιγκλιδώματα απομακρύνθηκαν υπό τις επευφημίες συγκεντρωμένων που φώναζαν ότι «ο Βούτσιτς φεύγει».

Η τραγωδία που άλλαξε την πορεία της Σερβίας

Η αφετηρία αυτού του κινήματος βρίσκεται στην 1η Νοεμβρίου 2024. Εκείνη την ημέρα, η κατάρρευση ενός τσιμεντένιου στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σερβίας, στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Το δυστύχημα προκάλεσε βαθιά οργή στην κοινωνία και σύντομα απέκτησε πολιτικές διαστάσεις. Για πολλούς Σέρβους, δεν επρόκειτο απλώς για μια κατασκευαστική αστοχία, αλλά για το σύμβολο ενός συστήματος που, σύμφωνα με τους επικριτές του, χαρακτηριζόταν από διαφθορά, αδιαφάνεια και έλλειψη λογοδοσίας.

Η ανακαίνιση του σταθμού είχε συνδεθεί πολιτικά με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, γεγονός που ενίσχυσε τις επικρίσεις προς την κυβέρνησή του.

«Όταν κατέρρευσε το στέγαστρο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», εξηγεί η Ελένα Ιβάνοφ (Helena Ivanov), αναλύτρια του Henry Jackson Society.

Σύμφωνα με την ίδια, το τραγικό γεγονός δημιούργησε μια ισχυρή συναισθηματική κινητοποίηση, η οποία εξελίχθηκε σε εθνική εκστρατεία διαδηλώσεων και δράσεων, καταφέρνοντας να αγγίξει την κοινωνία με τρόπο που κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είχε πετύχει προηγουμένως.

Οι πρώτες διαμαρτυρίες οργανώθηκαν από φοιτητές σε πανεπιστημιουπόλεις και δρόμους, με κεντρικό αίτημα να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία. Σταδιακά, όμως, απέκτησαν πολύ ευρύτερη απήχηση.

Από τις φοιτητικές συνελεύσεις σε ένα πανεθνικό κίνημα

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής αμέλειας μετατράπηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της πολιτικής ζωής της Σερβίας.

Στους φοιτητές προστέθηκαν αγρότες, ηθοποιοί, δικαστές και πολίτες από διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι κινητοποιήσεις απλώθηκαν στην περιφέρεια και απέκτησαν ισχυρή τοπική οργάνωση.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κινήματος ήταν ότι δεν διέθετε έναν κεντρικό ηγέτη. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν μέσα από φοιτητικές συνελεύσεις, γνωστές ως «plenums», οι οποίες διαμόρφωναν τις δράσεις και τις πολιτικές διεκδικήσεις του.

Η πίεση προς την κυβέρνηση γινόταν ολοένα εντονότερη. Τον Ιανουάριο του 2025, ο τότε πρωθυπουργός παραιτήθηκε, με στόχο, όπως είχε αναφερθεί, την εκτόνωση της έντασης.

Η παραίτηση δεν σταμάτησε τις κινητοποιήσεις.

Τον Μάρτιο του 2025, το Βελιγράδι έγινε το επίκεντρο της μεγαλύτερης αντικυβερνητικής διαδήλωσης που είχε γνωρίσει η χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι το φοιτητικό κίνημα είχε μετατραπεί σε ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο.

Όσο περνούσε ο χρόνος, οι φοιτητές δεν περιορίζονταν πλέον στο να ζητούν δικαιοσύνη για το Νόβι Σαντ. Έθεταν ανοιχτά ζητήματα κράτους δικαίου, διαφθοράς, ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.

Η Φοιτητική Λίστα και η στρατηγική που έφερε την εκλογική νίκη

Όταν ο Βούτσιτς προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον προηγούμενο μήνα, το κίνημα ήταν ήδη οργανωμένο ώστε να μεταφέρει τη δυναμική των δρόμων στις κάλπες.

Η «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» κατέθεσε υποψηφιότητες και για τις 250 έδρες του σερβικού κοινοβουλίου.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήταν ότι ανάμεσα στους υποψηφίους δεν υπήρχε ούτε ένας φοιτητής.

Η απόφαση ήταν συνειδητή και αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής στρατηγικής. Οι οργανωτές επέλεξαν πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία, κοινωνική αναγνώριση και δημόσια παρουσία, εκτιμώντας ότι μια λίστα αποτελούμενη αποκλειστικά από νέους χωρίς προηγούμενη εμπειρία θα δυσκολευόταν να προσελκύσει ευρύτερα στρώματα του εκλογικού σώματος.

Με αυτόν τον τρόπο, το κίνημα απέφυγε να περιοριστεί σε μια στενά φοιτητική εκπροσώπηση και κατάφερε να συσπειρώσει αντικυβερνητικούς ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους.

Η Ελένα Ιβάνοφ επισημαίνει ότι οι φοιτητές κατάφεραν να μετατρέψουν τη συναισθηματική δυναμική των κινητοποιήσεων σε οργανωμένη πολιτική δράση, εκπαιδεύοντας μάλιστα εθελοντές για την προστασία της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας.

Η επικεφαλής του προγράμματος Βαλκανίων του German Marshall Fund of the United States, Γκορντάνα Ντέλιτς (Gordana Delić), χαρακτήρισε την εκλογική αναμέτρηση ουσιαστικά δημοψήφισμα, με βασικό διακύβευμα την επικράτηση του κράτους δικαίου έναντι της αυθαίρετης άσκησης εξουσίας.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα κυβερνήσουν τη Σερβία

Η εκλογική νίκη της Φοιτητικής Λίστας δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πολιτικό παράδοξο: οι φοιτητές κατάφεραν να ανατρέψουν την κυβερνητική κυριαρχία, αλλά δεν θα είναι εκείνοι που θα αναλάβουν τις κοινοβουλευτικές και κυβερνητικές θέσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 135 υποψήφιοι της λίστας αναμένεται να καταλάβουν έδρες στο κοινοβούλιο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται πρόσωπα από τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την πανεπιστημιακή κοινότητα και την οικονομία.

Ξεχωρίζει ο πρώην αστέρας του μπάσκετ Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο οποίος κατείχε την 24η θέση στη λίστα, καθώς και ο γνωστός ηθοποιός Τίχομιρ Στάνιτς, που βρισκόταν στην όγδοη θέση.

Στους υποψηφίους περιλαμβάνονται ακόμη ο τραγουδιστής της όπερας Νίκολα Μίκιτς, στην 46η θέση, και ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας Ντέγιαν Σόσκιτς, στην 27η, μαζί με μεγάλο αριθμό πανεπιστημιακών καθηγητών.

Επικεφαλής της λίστας ήταν ο καθηγητής καρδιολογίας Ίλια Σρντάνοβιτς, από το Νόβι Σαντ. Παρότι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας, δεν θεωρείται κατ’ ανάγκη ο επικρατέστερος για την πρωθυπουργία.

Το όνομα του Ντέγιαν Σόσκιτς έχει επίσης συνδεθεί με τη θέση του πρωθυπουργού, καθώς έχει παρουσιάσει δημόσια τις απόψεις του για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία. Οι παρεμβάσεις του, πάντως, έχουν προκαλέσει έντονη κριτική από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.

Η επιλογή της νέας κυβερνητικής ηγεσίας παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά ζητήματα μετά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα των 11 σημείων κατά της διαφθοράς

Η Φοιτητική Λίστα δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στην αντίθεση προς τον Βούτσιτς. Παρουσίασε πρόγραμμα 11 σημείων, με βασική επιδίωξη τον εκδημοκρατισμό των θεσμών και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Οι φοιτητές ζητούν τη συγκρότηση ειδικής αστυνομικής μονάδας με αποστολή τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που ευθύνονται για υποθέσεις διαφθοράς.

Παράλληλα, προτείνουν εκκαθάριση του υπουργείου Εσωτερικών από στελέχη που παραβίασαν τους κανόνες κατά την καταστολή των διαδηλώσεων ή συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμά τους έχει και η μεταρρύθμιση των μέσων ενημέρωσης, με στόχο την απαλλαγή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από τον πολιτικό έλεγχο.

Επιπλέον, επιδιώκουν τον τερματισμό της πρακτικής τοποθέτησης κομματικών στελεχών στις διοικήσεις κρατικών επιχειρήσεων.

Ο Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα απορρίπτουν τις κατηγορίες περί διαφθοράς και απόπειρας ελέγχου των μέσων ενημέρωσης.

Για το φοιτητικό κίνημα, πάντως, οι προτεραιότητες της νέας περιόδου έχουν ήδη διατυπωθεί: αποκατάσταση της λογοδοσίας, διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους και απομάκρυνση της κομματικής επιρροής από τους δημόσιους θεσμούς.

Η επόμενη ημέρα και το μεγάλο στοίχημα των φοιτητών

Η εκλογική επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας δεν σημαίνει ότι η αποστολή του κινήματος έχει ολοκληρωθεί.

Οι ίδιοι οι φοιτητές αναγνωρίζουν ότι οι πολίτες που επέλεξαν ως υποψηφίους έχουν αναλάβει την ευθύνη να μεταφέρουν στους θεσμούς ένα μέρος του αγώνα που δόθηκε στους δρόμους.

Όπως εξηγούν, αναζητούσαν ανθρώπους ικανούς να εισέλθουν στους κρατικούς θεσμούς, να ασκήσουν υπεύθυνα τα καθήκοντά τους και να μην ξεχάσουν τον λόγο για τον οποίο βρέθηκαν εκεί.

Η επιλογή αυτή δημιουργεί, ωστόσο, και μια νέα πρόκληση. Οι φοιτητές θα πρέπει να διατηρήσουν την επιρροή και τη συνοχή του κινήματος, ενώ την ευθύνη των πολιτικών αποφάσεων θα έχουν πλέον πρόσωπα που δεν προέρχονται από τις τάξεις τους.

Την ίδια στιγμή, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν δείχνει διατεθειμένος να αποσυρθεί από την πολιτική αντιπαράθεση.

Αρχικά είχε χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές καλοπροαίρετους, αλλά στη συνέχεια τους κατηγόρησε ότι επιχειρούσαν να υπονομεύσουν τη Σερβία.

Ακόμη και μετά την παραδοχή της εκλογικής ήττας, υποστήριξε χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι το φοιτητικό κίνημα είχε την υποστήριξη ευρωπαϊκών χωρών και του λεγόμενου αμερικανικού «βαθέος κράτους».

Μιλώντας στους υποστηρικτές του το βράδυ της Κυριακής, ισχυρίστηκε ότι οι φοιτητές είχαν καταστρέψει δύο χρόνια από τη ζωή της χώρας και προέβλεψε ότι θα ηττηθούν πολιτικά ταχύτερα από όσο πιστεύουν.

Η αντιπαράθεση, επομένως, δεν τελειώνει με την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η Φοιτητική Λίστα καλείται τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει ένα επιτυχημένο κίνημα διαμαρτυρίας σε αποτελεσματική θεσμική διακυβέρνηση.

Η διαδρομή από την τραγωδία του Νόβι Σαντ μέχρι την εκλογική νίκη έδειξε τη δύναμη της κοινωνικής κινητοποίησης. Η επόμενη δοκιμασία θα είναι διαφορετική: να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκαν οι φοιτητές, χωρίς να χαθεί η εμπιστοσύνη εκείνων που τους στήριξαν.

Για τη Σερβία, η πολιτική αλλαγή έχει ήδη αποκτήσει ιστορική διάσταση. Το ερώτημα είναι εάν το κίνημα που γεννήθηκε στους δρόμους θα καταφέρει να αλλάξει εξίσου βαθιά και τον τρόπο λειτουργίας του κράτους.