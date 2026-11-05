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Μια ασυνήθιστα αιχμηρή, σχεδόν σκωπτική προειδοποίηση προς τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, απευθύνει η JPMorgan, καλώντας τον να περιορίσει τις επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ, να αφήσει κατά μέρος τις διοικητικές ασκήσεις επί χάρτου και να αρχίσει να χτίζει γέφυρες με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, εάν θέλει να διατηρήσει τη θέση του και μετά το 2030.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ιδιαίτερα δηκτικό σχόλιο του οικονομολόγου της JPMorgan, Μάικλ Φερόλι, σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες της τράπεζας, στον απόηχο της σαρωτικής επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Το μήνυμά του προς τον εκλεκτό του Τραμπ στην ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας είναι σαφές: λιγότερος χρόνος κοιτάζοντας κυριολεκτικά έξω από το παράθυρο και περισσότερος στους διαδρόμους του Κογκρέσου.

Ο Φερόλι δεν περιορίζεται σε μια τυπική εκτίμηση για τις νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Αντιθέτως, αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο ο Γουόρς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του, υποδεικνύοντας ότι οι επαφές με τον Λευκό Οίκο και οι εσωτερικές αναδιοργανώσεις της Fed δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη ουσιαστικής επικοινωνίας με το Κογκρέσο.

Μάλιστα, με εμφανώς ειρωνική διάθεση, η JPMorgan υποδεικνύει στον Γουόρς να αναδιαμορφώσει το ημερολόγιό του για το 2027, προγραμματίζοντας έστω μία τηλεφωνική συνομιλία λιγότερη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο σε υψηλού επιπέδου συσκέψεις για το ποια νέα επιτροπή θα μπορούσε να δημιουργήσει.

Αντί για όλα αυτά, θα ήταν προτιμότερο να περνά περισσότερο χρόνο στους διαδρόμους του Κογκρέσου, συνομιλώντας με τους νεοεκλεγέντες Δημοκρατικούς, εάν δεν επιθυμεί η παρουσία του στην κορυφή της Fed να αποδειχθεί σύντομη.

«Αν δεν θέλει να μείνει για μία θητεία, ας σταματήσει να κοιτάζει από το παράθυρο»

«Η θητεία του προέδρου Γουόρς στη Fed ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2030», επισημαίνει ο Μάικλ Φερόλι στο σημείωμά του. «Παρότι θα μεσολαβήσουν ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση και οι εξελίξεις που θα τη συνοδεύσουν, το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα αύξησε τις πιθανότητες η θητεία του να ολοκληρωθεί με τη Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών».

Και συνεχίζει με μια αποστροφή που δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί συνηθισμένη για το ύφος των αναλύσεων της Wall Street: «Εάν δεν θέλει να είναι πρόεδρος για μία μόνο θητεία, ο Γουόρς θα πρέπει να αφιερώνει λιγότερο χρόνο κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και περισσότερο χρόνο περπατώντας στους διαδρόμους του Κογκρέσου».

Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών, καθώς η σύνθεση της Γερουσίας κατά τη λήξη της θητείας του Γουόρς θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προοπτική επαναδιορισμού του.

Η αιχμή του Φερόλι είναι ξεκάθαρη: η πολιτική στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση για την ανανέωση της θητείας του επικεφαλής της Fed.

Η συμβουλή Πάουελ που αποκτά νέα σημασία

Ο οικονομολόγος της JPMorgan επιστρατεύει, μάλιστα, και μια δημόσια τοποθέτηση του προκατόχου του Γουόρς, Τζερόμ Πάουελ, για να ενισχύσει την κριτική του. Όπως σημειώνει, η ανάγκη διατήρησης στενών σχέσεων με το Κογκρέσο ήταν μία από τις ελάχιστες συμβουλές που ο Πάουελ είχε επιλέξει να δώσει δημοσίως στον διάδοχό του.

«Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν μία από τις λίγες συμβουλές που ο Πάουελ έδωσε δημόσια στον διάδοχό του», αναφέρει ο Φερόλι, παραθέτοντας την τοποθέτηση του πρώην προέδρου της Fed: «Η σύνδεσή μας με τη δημοκρατική λογοδοσία περνά μέσα από το Κογκρέσο. Και δεν αποτελεί για εμάς ένα παθητικό βάρος το να πηγαίνουμε στο Κογκρέσο και να συνομιλούμε με τους εκπροσώπους του. Είναι μια ενεργή υποχρέωση, την οποία οφείλουμε να εκπληρώνουμε σε τακτική βάση».

Η υπενθύμιση αυτή προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρέμβαση της JPMorgan, καθώς αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στη θεσμική σχέση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας με το νομοθετικό σώμα.

Το Κογκρέσο αποτελεί τον βασικό δίαυλο δημοκρατικής λογοδοσίας της Fed, παρότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει ανεξαρτησία στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι επισημάνσεις του Φερόλι συνιστούν κάτι περισσότερο από μια απλή συμβουλή πολιτικών δημοσίων σχέσεων. Αποτελούν προειδοποίηση ότι ο Γουόρς θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη θεσμική διάσταση του ρόλου του, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσιγκτον έχουν μεταβληθεί.

Οι σαρωτικές αλλαγές του Γουόρς στη Fed

Ο Κέβιν Γουόρς, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε την ηγεσία της Fed τον Μάιο, έχοντας στις αποσκευές του ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη συνολική αναμόρφωση της πολιτικής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Από την αρχή της θητείας του επιδίωξε να διαφοροποιηθεί από τον προκάτοχό του, προωθώντας αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας της Fed όσο και στην επικοινωνιακή στρατηγική της απέναντι στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι πρώτες αυτές παρεμβάσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) υπό την προεδρία του, τον Ιούνιο, ο Γουόρς προκάλεσε αίσθηση περιορίζοντας δραστικά την καθοδήγηση που παρέχει η Fed στις αγορές σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις της, τη γνωστή πρακτική του forward guidance.

Παράλληλα, συρρίκνωσε σημαντικά την επίσημη ανακοίνωση που συνοδεύει τις αποφάσεις για τα επιτόκια, επιλέγοντας μια πιο λιτή προσέγγιση στην επικοινωνία της κεντρικής τράπεζας.

Η αλλαγή αυτή άφησε τους επενδυτές με λιγότερες ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, προκαλώντας νέα ερωτήματα στη Wall Street για τον τρόπο με τον οποίο ο Γουόρς σκοπεύει να διαχειριστεί τις προσδοκίες της αγοράς.

Η πρώτη αύξηση επιτοκίων και το μήνυμα για τον πληθωρισμό

Η πρώτη εμβληματική κίνηση νομισματικής πολιτικής του Γουόρς ήρθε τον Σεπτέμβριο, όταν ενέκρινε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, οδηγώντας το εύρος του βασικού επιτοκίου της Fed στο 3,75% έως 4%.

Η απόφαση σηματοδότησε την πρόθεσή του να ακολουθήσει αυστηρή στάση απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, εν μέσω ενός ιδιαίτερα απαιτητικού οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, η Fed επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με τον πρόεδρό της να στέλνει, πάντως, ένα κατηγορηματικό μήνυμα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο Γουόρς δεσμεύτηκε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα επιτύχει τον στόχο της για σταθερότητα των τιμών, με τον πληθωρισμό στο 2%, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν υποχωρήσεις ή αμφισημίες ως προς την εκπλήρωση της αποστολής της.