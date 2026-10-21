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Σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για την κερδοφορία του 2026 προχώρησε η Carrefour, καθώς το κύμα βίαιων επεισοδίων που σαρώνει τη Γαλλία προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα, διαταράσσει την εμπορική δραστηριότητα και επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του ομίλου.

Η γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ περιέγραψε την κατάσταση στη χώρα ως «πρωτοφανή», επισημαίνοντας ότι οι λεηλασίες, οι καταστροφές και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται πλέον να παρουσιάσουν σταθερή έως οριακά θετική μεταβολή το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για αύξηση με υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Παράλληλα, η διοίκηση προβλέπει μικρή υποχώρηση των ελεύθερων ταμειακών ροών (free cash flow) σε σύγκριση με το 2025.

Έως 200 εκατ. ευρώ το πλήγμα από τις ταραχές

Η οικονομική επίπτωση των επεισοδίων ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική.

Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Ματιέ Μαλίζ, εκτίμησε ότι η συνολική επιβάρυνση στα λειτουργικά αποτελέσματα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 80 εκατ. και 200 εκατ. ευρώ.

Το κόστος δεν περιορίζεται στις άμεσες υλικές ζημιές, αλλά περιλαμβάνει και τις συνέπειες από την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων, τις πρόσθετες δαπάνες ασφαλείας και τη μειωμένη εμπορική κίνηση.

«Το άμεσο κόστος ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και αφορά εμπορεύματα που κλάπηκαν ή καταστράφηκαν, ζημιές σε καταστήματα και εξοπλισμό, αλλά και καταστήματα που αναγκαστήκαμε να κλείσουμε», δήλωσε ο Μαλίζ.

Όπως εξήγησε, η εταιρεία αναμένει ότι οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ορισμένα καταστήματα υποχρεώνονται να κλείνουν νωρίτερα εξαιτίας των περιορισμών κυκλοφορίας.

«Βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από βαθιά αβεβαιότητα για τους πελάτες μας», τόνισε.

Carrefour: Λεηλατήθηκαν καταστήματα, δύσκολες στιγμές για τους εργαζομένους

Ο διευθύνων σύμβουλος της Carrefour, Αλεξάντρ Μπομπάρ, περιέγραψε το μέγεθος των καταστροφών που υπέστη ο όμιλος κατά την πρώτη ημέρα των επεισοδίων.

«Η Carrefour επηρεάστηκε άμεσα και σοβαρά. Περίπου 50 καταστήματά μας δέχθηκαν επιθέσεις την πρώτη ημέρα, πολλά λεηλατήθηκαν και οι ζημιές είναι σημαντικές», δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις για το προσωπικό, επισημαίνοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις.

«Πολλές από τις ομάδες μας και τους συνεργάτες μας βίωσαν βαθιά οδυνηρές καταστάσεις», ανέφερε.

Η εταιρεία παρέχει υποστήριξη στους εργαζομένους των πληγέντων καταστημάτων, με στόχο την επαναλειτουργία τους το συντομότερο δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας.

Χιλιάδες καταστήματα στο επίκεντρο της αναταραχής

Η Carrefour διαθέτει περίπου 6.000 καταστήματα σε ολόκληρη τη Γαλλία, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις των κοινωνικών αναταραχών.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή, πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά προληπτικά, μεταξύ άλλων την Κυριακή και τη Δευτέρα, λόγω του φόβου νέων επεισοδίων.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τον συνολικό αριθμό των σημείων πώλησης που ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι δαπάνες για την προστασία των εγκαταστάσεων, καθώς η Carrefour αναγκάστηκε να προσλάβει πρόσθετο προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας.

Ο Μαλίζ εξήγησε ότι ο όμιλος συγκαταλέγεται μεταξύ των επιχειρήσεων λιανεμπορίου που έχουν πληγεί περισσότερο, εξαιτίας της εκτεταμένης παρουσίας του σε αστικές περιοχές.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένο είναι το δίκτυο καταστημάτων γειτονιάς σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Λυών και η Μασσαλία, όπου καταγράφηκαν σοβαρά επεισόδια.

Πλήγμα στην κατανάλωση ενόψει του κρίσιμου τέταρτου τριμήνου

Οι συνέπειες των ταραχών δεν περιορίζονται στις καταστροφές και στα προσωρινά λουκέτα.

Η κοινωνική αναταραχή επιβαρύνει περαιτέρω την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία βρισκόταν ήδη υπό πίεση λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Τα επεισόδια και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις μειώνουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα της Carrefour, ακριβώς τη στιγμή που ξεκινά το ιδιαίτερα σημαντικό τέταρτο τρίμηνο για το λιανεμπόριο.

Η συγκυρία είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ο όμιλος προετοιμαζόταν να ξεκινήσει τις προωθητικές ενέργειες της Black Friday τις επόμενες ημέρες.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η αβεβαιότητα θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά, ακόμη και σε καταστήματα που δεν έχουν υποστεί άμεσες ζημιές.

Μειώνει κατά 100 εκατ. ευρώ τις επενδύσεις στη Γαλλία

Ως αποτέλεσμα των νέων συνθηκών, η Carrefour αποφάσισε να περιορίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στη γαλλική αγορά.

Ο όμιλος αναθεώρησε την πρόβλεψή του για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 στα 1,6 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. ευρώ προηγουμένως, προχωρώντας σε μείωση ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση αντανακλά τις αυξημένες λειτουργικές πιέσεις και την ανάγκη προσαρμογής στις συνθήκες που διαμορφώνονται στη μεγαλύτερη εγχώρια αγορά του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, ο διευθύνων σύμβουλος Αλεξάντρ Μπομπάρ εξέφρασε την ελπίδα ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αποτελεσματικότερα κατά τις επόμενες προγραμματισμένες διαδηλώσεις στις 24 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι νέες κινητοποιήσεις θα έχουν επιχειρηματικές συνέπειες, ακόμη και εάν η αστυνόμευση αποδειχθεί πιο αποτελεσματική.

Οι δηλώσεις του προστίθενται στην ευρύτερη κριτική που ασκείται στη γαλλική κυβέρνηση για τον τρόπο αντιμετώπισης των επεισοδίων.

Για την Carrefour, το βασικό ζητούμενο είναι πλέον η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων και η συγκράτηση των οικονομικών επιπτώσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση παραμένει ευάλωτη και οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν υπό συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας.