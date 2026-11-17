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Η Klarna Group Plc ανακοίνωσε καθαρές ζημίες ύψους 65 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, υψηλότερες από τα 55 εκατ. δολάρια που είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές, καθώς διεύρυνε τις πιστωτικές της υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να εξοφλούν τις αγορές τους σε δόσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Η εταιρεία πληρωμών κατέγραψε έσοδα 1 δισ. δολαρίων κατά την περίοδο αυτή, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

Γνωστή για τα προϊόντα «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα» (buy now, pay later), που επιτρέπουν την αποπληρωμή σε τρεις ή τέσσερις άτοκες δόσεις, η Klarna επεκτείνεται πλέον σε δάνεια που συνήθως επιβαρύνονται με τόκους και αποπληρώνονται σε διάστημα μηνών ή ακόμη και ετών. Παράλληλα, συνεργάζεται με περισσότερες επιχειρήσεις για τη διάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία ονομάζεται Fair Financing, μεταδίδει το Bloomberg.

«Ο βασικός μας στόχος είναι: Πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα ανά χρήστη;», δήλωσε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος Σεμπάστιαν Σιεμιατκόφσκι.

Το λεγόμενο περιθώριο συναλλαγών σε απόλυτα ποσά —δηλαδή τα έσοδα που διατηρεί η Klarna μετά την αφαίρεση του συνολικού κόστους των συναλλαγών— αυξήθηκε κατά 32%, στα 371 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η αύξηση αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι το κόστος επεξεργασίας και εξυπηρέτησης των συναλλαγών ανήλθε στα 255 εκατ. δολάρια κατά το τρίμηνο, αυξημένο κατά 23% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους έρχεται καθώς η Klarna επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο προσθέτει νέους χρήστες. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 7% στον αριθμό των πελατών της κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι 32% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο όγκος των δανείων μεγαλύτερης διάρκειας που χορήγησε η εταιρεία στις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 3,6 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 73% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης. Οι ΗΠΑ αποτελούν βασικό επίκεντρο της διεθνούς επέκτασης της Klarna, ενώ η σουηδική εταιρεία επέλεξε τη Νέα Υόρκη για την αρχική δημόσια προσφορά των μετοχών της πέρυσι.

Η Klarna απέδωσε τις καθαρές ζημίες του τρίτου τριμήνου στο γεγονός ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο καταγράφηκαν «αυξημένες αμοιβές σε μετοχές», στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος αποδοχών της. Παράλληλα, οι ζημίες περιορίστηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν είχαν ανέλθει σε 95 εκατ. δολάρια.

Η Klarna επανέλαβε την Τρίτη τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους. Τον Αύγουστο είχε αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της, αναφέροντας ότι ανέμενε ετήσια έσοδα μεταξύ 4,08 δισ. και 4,16 δισ. δολαρίων, έναντι περίπου 4,3 δισ. δολαρίων προηγουμένως. Η εταιρεία είχε επικαλεστεί τότε την εξασθένηση της καταναλωτικής δαπάνης στη Γερμανία και τις πιέσεις από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Klarna ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει τον Κρις Κέγκελ, στέλεχος της Robinhood Markets Inc., ως τον επόμενο οικονομικό της διευθυντή. Η ανάληψη των καθηκόντων του θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.