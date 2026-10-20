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Αλλαγή στάσης απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο καταγράφεται από το κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο ενέκρινε τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία, έξι χρόνια μετά την απόφασή του να την απορρίψει.

Την εξέλιξη γνωστοποίησαν δύο μέλη του λιβυκού κοινοβουλίου στο πρακτορείο Reuters, αναφέροντας ότι ανακλήθηκε η απόφαση για μποϊκοτάζ της συμφωνίας που είχε ληφθεί το 2020.

قال ‌نائبان في ​البرلمان ​الليبي لرويترز ⁠إن ​البرلمان أقر ​يوم الثلاثاء اتفاقية ​بحرية ​مع تركيا ‌وألغى ⁠قرار مقاطعة يعود ​لعام ​2020.

https://t.co/QY5UYXGnJL — Reuters | رويترز العربية (@araReuters) October 20, 2026

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ της Άγκυρας και της τότε κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA), με έδρα την Τρίπολη, και αφορούσε την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Ωστόσο, το κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο εδρεύει στο ανατολικό τμήμα της χώρας και βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με την Τρίπολη, δεν είχε προχωρήσει τότε στην κύρωση της συμφωνίας.

Αντίθετα, το 2020 είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο και είχε αποφασίσει να το μποϊκοτάρει.

Με τη νέα του απόφαση, το λιβυκό κοινοβούλιο ανατρέπει την προηγούμενη θέση του, εγκρίνοντας πλέον τη θαλάσσια συμφωνία με την Τουρκία.