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Εμπορικό πλοίο που έφερε σημαία Μάλτας έγινε στόχος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας σήμερα στ’ ανοιχτά της Βεγγάζης, στη Λιβύη, δήλωσαν στο Reuters δύο λυβικές στρατιωτικές πηγές.

Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Λιβύης αναχαίτισαν επίσης περισσότερα από 12 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV – θαλάσσια drones) στ’ ανοιχτά των ακτών της Βεγγάζης σήμερα το βράδυ, δήλωσαν οι πηγές.