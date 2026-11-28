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Αιφνιδιαστικό πλήγμα στα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν επιφέρει η απόφαση της Τρίπολης να αναβάλει τη Διάσκεψη Τουρκίας – Αφρικανικών χωρών, μόλις μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή της στη λιβυκή πρωτεύουσα. Την αναβολή ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, θέτοντας εν αμφιβόλω μια συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας για την Άγκυρα.

Σύμφωνα με τα λιβυκά ΜΜΕ ενώ οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση της Διάσκεψης είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, ο ελ Μένφι, με επιστολές του, ενημέρωσε για την αναβολή της Διάσκεψης, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 8-9 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη και στην οποία η Τουρκία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, όπως αναφέρει το Protothema.gr

Η Διάσκεψη θα έδινε την ευκαιρία στον Τ. Ερντογάν να πραγματοποιήσει την πρώτη επίσκεψή του στη Λιβύη μετά το 2011, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα έχει αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην τουρκική εξωτερική πολιτική, όχι μόνο για την επέκταση της επιρροής της Άγκυρας σε παλαιά οθωμανικά εδάφη, αλλά και επειδή, μετά το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, η Λιβύη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή της Διάσκεψης αποτελεί μια πρώτη αντίδραση της Τρίπολης στο άνοιγμα του Ερντογάν προς την Ανατολική Λιβύη, το οποίο επισφραγίστηκε με την επίσημη υποδοχή που επιφυλάχθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον Χαλίφα Χαφτάρ και στους τρεις γιους του.

Η Τουρκία επιχειρεί, μέσω μιας αλλαγής πολιτικής, να προσεταιριστεί και την οικογένεια Χαφτάρ, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τον ρόλο και την επιρροή της σε μια επανενωμένη Λιβύη. Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκαλεί αντιδράσεις στον μέχρι τώρα παραδοσιακό σύμμαχό της, την κυβέρνηση της Τρίπολης. Στη Δυτική Λιβύη, τόσο οι επίσημοι θεσμοί όσο και οι φυλές και τα «συμβούλια σοφών» αντιδρούν έντονα στην προσπάθεια της οικογένειας Χαφτάρ να προωθήσει και να εξασφαλίσει διεθνή ερείσματα, ώστε ο γιος του στρατάρχη, Σαντάμ Χαφτάρ, να είναι ο επόμενος πρόεδρος της επανενωμένης Λιβύης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα υποσχέθηκε στην οικογένεια Χαφτάρ ότι θα προσκαλούσε στη Διάσκεψη, η οποία επρόκειτο να συγκληθεί στην Τρίπολη, και τον Σαντάμ Χαφτάρ. Μια τέτοια κίνηση όχι μόνο θα νομιμοποιούσε την παρουσία του στην έδρα των βασικών αντιπάλων του, αλλά ταυτόχρονα θα έδινε την εικόνα ότι αποτελεί τον εκλεκτό της Τουρκίας για τη θέση του επόμενου προέδρου της χώρας.

Αυτή ακριβώς η πληροφορία είναι που εξόργισε ακόμη περισσότερο τους παράγοντες της Δυτικής Λιβύης, οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι η πλευρά Χαφτάρ φέρει την ευθύνη για τον συνεχιζόμενο διαχωρισμό της χώρας. Παραμένουν, άλλωστε, ζωντανές οι μνήμες από τη στρατιωτική επέλαση των δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης, με επικεφαλής τον Χαλίφα Χαφτάρ, για την κατάληψη της Τρίπολης το 2019.

Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου, ελ Μένφι, ανακοίνωσε την αναβολή της Διάσκεψης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν η τουρκική πλευρά έχει ενημερωθεί και εάν έχει συμφωνήσει με αυτή την απόφαση.

Σύμφωνα με τα λιβυκά ΜΜΕ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Μπουρούντι και τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, ενημερώνει για την απόφαση αναβολής της Διάσκεψης σε νέα ημερομηνία, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ της Λιβύης, της Αφρικανικής Ένωσης και της Τουρκίας. Ο Μοχάμεντ αλ Μένφι αναφέρει στην επιστολή του ότι η απόφαση για την αναβολή ελήφθη με σκοπό να εξασφαλιστεί η επιτυχία της συνόδου και να δημιουργηθούν πιο ευνοϊκές συνθήκες που θα επιτρέψουν την ευρεία και ανώτατου επιπέδου συμμετοχή των ενδιαφερόμενων αφρικανικών χωρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τουρκικής πλευράς, καθώς αναμένεται να ασκηθούν ασφυκτικές πιέσεις στην Τρίπολη, ώστε είτε να μην αναβληθεί τελικά η Διάσκεψη είτε να επαναπρογραμματιστεί άμεσα. Στόχος είναι να προχωρήσει το σχέδιο της Άγκυρας για τη Λιβύη, χωρίς ταυτόχρονα να οδηγηθούν σε κρίση οι σχέσεις της με τον μέχρι σήμερα στενό σύμμαχό της, την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα υπονόμευε τους σχεδιασμούς της Τουρκίας να εμφανιστεί ως «ειρηνοποιός» στη Λιβύη και, ταυτόχρονα, να διασφαλίσει την κοινή αποδοχή και μελλοντικα, του Τουρκολιβυκού Μνημονίου και τη «νομιμοποίηση», και από τις δύο πλευρές της Λιβύης, των κινήσεων για την εφαρμογή του επί του πεδίου.