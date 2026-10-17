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Χιλιάδες νεαροί Αλβανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδείας, στο κέντρο των Τιράνων, πέμπτη ημέρα ενός διογκούμενου κινήματος στο οποίο πρωτοστατούν οι φοιτητές, που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια όταν μια ομάδα μασκοφόρων νεαρών εκτόξευσε πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με τη ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και με τη χρήση αντλιών νερού.

Έκρυθμη ήταν η κατάσταση στην πρωτεύουσα μία ώρα πριν το ραντεβού των διαδηλωτών για ένα μεγάλο συλλαλητήριο που άρχισε στις 7 τοπική ώρα.

Με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική από τα δακρυγόνα, συγκρούσεις με την αστυνομία γίνονταν σε πολλούς δρόμους των Τιράνων, με τους διαδηλωτές να πετούν μολότοφ, να σπάζουν με σιδερολοστούς τζαμαρίες επιχειρήσεων και μετά να τις λεηλατούν.

Η ένταση κορυφώθηκε πριν από λίγο κατά την πορεία των διαδηλωτών προς το γραφείο του πρωθυπουργού.

Από την ταράτσα του υπουργείου Εσωτερικών, αστυνομικές δυνάμεις πέταξαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν, όμως δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να μοιάζει πολεμική έως αυτή την ώρα.

Ένα τεθωρακισμένο όχημα της αστυνομίας ρίψης νερού άρπαξε φωτιά στην οροφή, ενώ στις φλόγες έχει τυλιχτεί και ένα αυτοκίνητο έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των νοσοκομείων, από τα επεισόδια των τεσσάρων ημερών υπάρχουν 207 τραυματίες, οι 132 είναι αστυνομικοί, οι 58 είναι διαδηλωτές και οι 17 είναι περαστικοί.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τη διαφθορά και την έλλειψη θέσεων εργασίας, άρχισαν να εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Αλβανία. Στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διαδηλωτές έσπασαν τζάμια, έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 500 διαδηλωτές έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι 330 αφέθηκαν ελεύθεροι. Περίπου 120 αστυνομικοί και 45 διαδηλωτές καταγράφηκαν ως τραυματίες, παρότι είναι πιθανό πολλοί τραυματισμοί διαδηλωτών να μην έχουν καταγραφεί.

Οι ταραχές αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον Ράμα, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και κέρδισε μια τέταρτη θητεία στις εκλογές του περασμένου έτους.

Οι διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται έπειτα από μήνες ειρηνικών διαδηλώσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τα σχέδια για την κατασκευή ενός πολυτελούς θερέτρου στην παρθένα νότια ακτογραμμή της Αλβανίας, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του Ράμα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σκανδάλων διαφθοράς, και σύμφωνα με αναλυτές η Αλβανία αποτελεί κόμβο για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν τη νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ο Ράμα, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, τόνισε σήμερα ότι η κυβέρνησή του σέβεται τους φοιτητές και θα προστατεύσει το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν.

“Η ευθύνη μου είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να προστατεύσω τους πολίτες μας, να εγγυηθώ τη δικαιοσύνη και να οδηγήσω την Αλβανία μπροστά, μαζί με αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει μια πολύ σαφή εντολή: να δει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030”, έγραψε στο Facebook.